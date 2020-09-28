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自己做高級巧克力、Lindt噴泉超狂！　費德勒代言「世界最大巧克力聚落」瑞士開張

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
超高噴泉開啟讓人驚豔的參觀體驗　 / 來源： lindthomeofchocolate
超高噴泉開啟讓人驚豔的參觀體驗　 / 來源： lindthomeofchocolate

圖文/Pei

瑞士就是要修一門「巧克力學」。來和瑞士高級甜點師一起做巧克力的機會來了！創立於19世紀的Lindt巧克力到今天已經成為公認的優質品牌，最近打造的聚落裡不只有博物館、廚藝教室、試吃體驗，互動遊戲也非常好玩！

Pei小編這就帶大家來到Lindt Home of Chocolate, 瑞士最新的巧克力博物館！

史上最豐富 巧克力園區體驗

瑞士是「巧克力王國」大概只有比利時會有意見，不過19世紀就開始追求更高境界的Lindt這個牌子，能進駐百貨專櫃也是有理由的吧？

瑞士巧克力的成就，讓當地政府直接把Lindt廠房前院命名「巧克力廣場」，勇於在疫情期間開放的巧克力園區Lindt Home of Chocolate坐落在蘇黎世，500m2超大場館裡面有非常完整的體驗項目，讓訪客全面認識這陪伴你我長大的棕色甜點！

有吃有玩的巧克力之旅 / 來源： lindthomeofchocolate　
有吃有玩的巧克力之旅 / 來源： lindthomeofchocolate　
巧克力的全球歷史也是今日必修哦 / 來源： lindthomeofchocolate　
巧克力的全球歷史也是今日必修哦 / 來源： lindthomeofchocolate　
在這裡，你可以選擇中文導覽，探索歷經5000年的巧克力歷史、先進神奇的技術設備、開發新口味的秘訣、品嘗數不清的創新口味，並參加客製化的巧克力工坊，帶回自己做的大師級巧克力紀念品！這裡也不只有單一品牌的巧克力，瑞士其他優秀的品牌也在體驗範圍喔。

參觀最後，你可以到全世界最大的Lindt商店好好逛逛，然後在下午茶館喝熱可可，度過甜甜的歐洲時光。

常常吃巧克力，大家了解它嗎？

小孩在這裡可以盡情提出101個關於巧克力的問題，女子可以上廚藝班、慢慢挑選紀念品，但別擔心身邊男士不想跟你一起來玩，網球之王費德勒都來幫Lindt代言囉！

　

在巧克力博物館裡，大家可以選擇製作巧克力塊、餅乾、棒棒糖等各種各樣的甜品帶回家，回國跟親友說一段世界巧克力史，也是讓旅行回憶延伸的最好方式喔。　

巧克力博物館在哪裡

位在「巧克力廣場」的博物館 / 來源： lindthomeofchocolate
位在「巧克力廣場」的博物館 / 來源： lindthomeofchocolate
LINDT HOME OF CHOCOLATE

地址：Schokoladenplatz 1

8802 Kilchberg

Switzerland

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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巧克力 瑞士 博物館

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