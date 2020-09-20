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品酒之旅去哪裡？ 世界「最佳葡萄酒莊」榜單揭曉！歐洲排名上升 奧地利驚艷奪冠

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
永遠不缺奇幻設計的西班牙　酒莊也一樣驚人　 / 來源： Marques de Riscal
永遠不缺奇幻設計的西班牙　酒莊也一樣驚人　 / 來源： Marques de Riscal

圖文/Pei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每年都讓老饕期待萬分的「最佳葡萄酒莊」榜單出爐囉！法國不愧是舊世界葡萄酒王國，今年排名上升，但稱霸歐洲的是奧地利！義大利和西班牙的最佳酒莊又在哪裡？

Pei小編這就帶大家到歐洲走一圈！

500位專家評比　歐洲酒莊包下全球top20

The World's Best Vineyards是一項全球知名的酒莊排行榜，今年依照往例，把世界分為18個地區來評分，每個酒莊都必須經過多樣化的標準來接受檢視－葡萄酒本身、餐食、參訪動線、品酒體驗、氣氛、酒莊建築、員工服務品質、甚至周邊風景，都列入打分範圍，所以非常適合旅人做個全面的參考。

來吧! 托斯卡尼在呼喚你! / 來源：　Antinori nel Chianti Classico
來吧! 托斯卡尼在呼喚你! / 來源：　Antinori nel Chianti Classico
舊世界歐洲擁有悠久、深入日常生活的釀酒歷史，無論是家傳或是王室御用，每個地區都有本地人一生懸命留下的輝煌故事，到歐洲如果能在酒莊好好走一圈，一定會讓旅程的美好像酒香一樣餘韻不絕。

歐洲酒莊排名進步　奧地利再次讓人驚艷

給大家一個把奧地利放進旅遊清單上的好理由吧！

排行榜中，整個歐洲名次最高的不是法國、義大利等大家都略知一二的國家，而是內行品酒人才知道的市場新寵「奧地利」！

這次旅行就在巴洛克世界裡沉醉 / 來源：domaene wachau.at
這次旅行就在巴洛克世界裡沉醉 / 來源：domaene wachau.at
走進古老酒窖　就像到達另一個時空　 / 來源：domaene wachau.at
走進古老酒窖　就像到達另一個時空　 / 來源：domaene wachau.at
其實奧地利近年已經獲得過「最佳葡萄酒觀光勝地」獎項，這次得第一可以說是對實力的再一次證明。

音樂之都維也納的西邊、多瑙河畔環境得天獨厚（順勢地靈人傑），這次排行歐洲第一的Domäne Wachau酒莊一帶還有世界文化遺產城堡、巴洛克建築和帶有草本香氣的白酒Grüner Veltliner, 踏進這裡就像看見仙境。　　

500位專家評比　歐洲酒莊進取全球top 20

Smith Haut Lafitte酒莊員工現在也戴上口罩採葡萄　 / 來源： Smith Haut Lafitte
Smith Haut Lafitte酒莊員工現在也戴上口罩採葡萄　 / 來源： Smith Haut Lafitte
Pichon　baron酒莊在波爾多發展超過３個世紀 / 來源：　pichonbaron　
Pichon　baron酒莊在波爾多發展超過３個世紀 / 來源：　pichonbaron　
歐洲是傳統的釀酒大陸，今年排名有進步，top20榜單中橫跨第16到第3名。

歐陸第一是奧地利，那大家比較常聽到的法國和南歐呢？

法國波爾多附近的Smith Haut Lafitte城堡酒莊排名第7, 不愧是1365年至今培養出的傲人技術！同在波爾多的Pichon Baron城堡酒莊早在17世紀就開始釀酒，今年排名19.

Pei小編想推薦大家關注西班牙西北的「美食之都」畢爾包！這一帶不僅春天有熱呼呼的烤大蔥慶典、生猛海鮮和tapas，蘋果西打的故鄉也在這裡！

葡萄酒呢？一點也不輸法國，今年外型超奇幻的Marques de Riscal酒莊排名歐洲第6，比去年上升3位！ 這延續二個世紀釀酒工藝的酒莊每年賣出600多萬瓶佳釀，銷到超過100個國家，這麼受歡迎一定有迷人的原因！大家要不要到店家找一找呢？

義大利一望無際的田園、藍天和嶄新的酒莊長廊　 / 來源： Antinori nel Chianti Classico　
義大利一望無際的田園、藍天和嶄新的酒莊長廊　 / 來源： Antinori nel Chianti Classico　
最好的葡萄就要在最好的地區栽培，義大利的托斯卡尼，連義大利人都稱她「人間天堂」！佛羅倫斯南邊的Antinori nel Chianti Classico酒莊雖然2012年才開幕，卻已經走過將近30代釀酒人的手；因為只用古法釀造而一鳴驚人，今年排名衝進前10，位居第9. 酒莊的設計也非常新潮，很有走進美術館的感覺。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 奧地利 法國

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