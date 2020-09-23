荷蘭必訪！米菲兔家鄉運河重生 古典城市「無車生活」再進一步

圖文/Pei

歐洲「單車王國」荷蘭近年以優異的居住環境吸引全球旅人，當地人改善生活的腳步又往前進了：改造公路，讓運河重回社區，怎麼做到？

告別購物中心 運河改成公路再改回來

在七十年代，荷蘭第四大城－烏特勒支Utrechtse Catharijnesingel運河因為用路需求，被泥漿灌滿，讓喜歡自然環境的當地人心都碎了！

經過好幾代，年輕人可能只知道這裡有豪華購物中心Hoog Catharijne，而不曉得當地原來是綠意盎然的運河。荷蘭政府終於決定把運河還給居民！9月12日當天，政府邀請市民來見證運河啟用典禮，扭轉商業、選擇改善居民生活環境與自然的大動作，也讓許多國家的網友關注這一天。

運河改建的藍圖 有單車和行人道 / 來源：cu2030 多功能的運河緊密連接居民生活 / 來源：wikimedia 把公路改回運河的行動，其實是烏特勒支進行超過20年的「車站重大計畫」一部分，未來，大家可以在這裡看見新的音樂廳、小橋流水、大片百花齊放的綠園道，並在重生的運河上划船喔！

跳過阿姆斯特丹 直奔烏特勒支的好理由

現在無論是荷蘭當局或本地人，都可能建議你到荷蘭跳過人擠人的阿姆斯特丹，發掘這「低地之國」小眾但讓人難忘的魅力。那，應該要去哪裡呢？

首都附近，位於荷蘭中部交通樞紐烏特勒支Utrecht，名字有點難記，但「米菲兔的家鄉」早已讓這小城揚名國際！

烏特勒支海平面比多路都還低 逛運河感覺離水非常近 ／來源： needpix 米菲兔博物館 / 來源： nijntjemuseum 首先，她建於1世紀，是荷蘭最古老的城市之一，羅馬、中世紀的建築集中在舊城區；蜿蜒的運河會帶大家經過許多小吃鋪、有設計感的小店、城堡、露天咖啡廳，當然這裡也因為交通方便而人來人往，是大家欣賞荷蘭街頭時尚的好地方！

Pei小編不僅想推薦大家走一趟「米菲兔博物館」Nijntje museum, 許多旅客熱推的「音樂盒博物館」Museum Speelklok和鐵道迷聖地「火車博物館」Het Spoorwegmuseum都能讓人不想離開！

如果你喜歡運動，又想離遊客遠一點點，每小時10幾歐元就可以租橡皮艇自己暢遊荷蘭運河喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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