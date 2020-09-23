快訊

中職／王維中加盟味全龍 總值6055萬元史上最大約

雙鋼印口罩明正式開賣！藥局今偷賣「將祭出停配措施」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭必訪！米菲兔家鄉運河重生 古典城市「無車生活」再進一步

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
運河啟用儀式象徵水源回來了 / 來源：utrecht.nieuws.nl / mario gibbels
運河啟用儀式象徵水源回來了 / 來源：utrecht.nieuws.nl / mario gibbels

圖文/Pei

歐洲「單車王國」荷蘭近年以優異的居住環境吸引全球旅人，當地人改善生活的腳步又往前進了：改造公路，讓運河重回社區，怎麼做到？

告別購物中心　運河改成公路再改回來

在七十年代，荷蘭第四大城－烏特勒支Utrechtse Catharijnesingel運河因為用路需求，被泥漿灌滿，讓喜歡自然環境的當地人心都碎了！

經過好幾代，年輕人可能只知道這裡有豪華購物中心Hoog Catharijne，而不曉得當地原來是綠意盎然的運河。荷蘭政府終於決定把運河還給居民！9月12日當天，政府邀請市民來見證運河啟用典禮，扭轉商業、選擇改善居民生活環境與自然的大動作，也讓許多國家的網友關注這一天。

運河改建的藍圖 有單車和行人道 / 來源：cu2030
運河改建的藍圖 有單車和行人道 / 來源：cu2030
多功能的運河緊密連接居民生活 / 來源：wikimedia
多功能的運河緊密連接居民生活 / 來源：wikimedia
把公路改回運河的行動，其實是烏特勒支進行超過20年的「車站重大計畫」一部分，未來，大家可以在這裡看見新的音樂廳、小橋流水、大片百花齊放的綠園道，並在重生的運河上划船喔！

跳過阿姆斯特丹　直奔烏特勒支的好理由

現在無論是荷蘭當局或本地人，都可能建議你到荷蘭跳過人擠人的阿姆斯特丹，發掘這「低地之國」小眾但讓人難忘的魅力。那，應該要去哪裡呢？

首都附近，位於荷蘭中部交通樞紐烏特勒支Utrecht，名字有點難記，但「米菲兔的家鄉」早已讓這小城揚名國際！

烏特勒支海平面比多路都還低 逛運河感覺離水非常近 ／來源：　needpix
烏特勒支海平面比多路都還低 逛運河感覺離水非常近 ／來源：　needpix
米菲兔博物館 / 來源： nijntjemuseum
米菲兔博物館 / 來源： nijntjemuseum
首先，她建於1世紀，是荷蘭最古老的城市之一，羅馬、中世紀的建築集中在舊城區；蜿蜒的運河會帶大家經過許多小吃鋪、有設計感的小店、城堡、露天咖啡廳，當然這裡也因為交通方便而人來人往，是大家欣賞荷蘭街頭時尚的好地方！

Pei小編不僅想推薦大家走一趟「米菲兔博物館」Nijntje museum, 許多旅客熱推的「音樂盒博物館」Museum Speelklok和鐵道迷聖地「火車博物館」Het Spoorwegmuseum都能讓人不想離開！

如果你喜歡運動，又想離遊客遠一點點，每小時10幾歐元就可以租橡皮艇自己暢遊荷蘭運河喔。

　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　　

博物館 公路 歐洲

延伸閱讀

新北最老學校操場重生 「藍色精靈跑道」超吸睛

【我見我思】方齊／荷蘭小學的結業典禮

台南安平運河清晨傳婦人落水 警消下水搶救上岸送醫

臉書貼文穿皮鞋見外賓被連想酸柯P 鄭文燦否認

相關新聞

荷蘭必訪！米菲兔家鄉運河重生 古典城市「無車生活」再進一步

歐洲「單車王國」荷蘭近年以優異的居住環境吸引全球旅人，當地人改善生活的腳步又往前進了：改造公路，讓運河重回社區，怎麼做到？

品酒之旅去哪裡？ 世界「最佳葡萄酒莊」榜單揭曉！歐洲排名上升 奧地利驚艷奪冠

每年都讓老饕期待萬分的「最佳葡萄酒莊」榜單出爐啦！法國不愧是舊世界葡萄酒王國，今年排名上升，但稱霸歐洲的是奧地利！義大利和西班牙的最佳酒莊又在哪裡？

帶走海灘白沙恐坐牢！出遊前必讀當地法規　義大利違規罰金飆高

歐洲旅遊勝地的罰則你知道嗎？義大利決定提高罰金保護環境！

全面跌破20%！ 歐洲「最超值旅遊城市」調查出爐

疫情打倒了許多歐洲商家也一片哀號；對旅人來說，最重要的物價指數到底有什麼改變呢？

天冷用餐請入內！ 巴黎最新規定：節能新生活 「露臺暖爐」將消失

巴黎將撤掉餐廳的傳統暖爐，開始節能新生活！

非請勿入！到直布羅陀當一日間諜　二戰秘密基地限額開放，終於能靠近

這大概是全世界最有趣的角落，也是攸關性命的軍事要角；想當一日間諜？有千年歷史的直布羅陀地道等你哦！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井

法國的酒莊重鎮裡，有一個懸而未解的謎團，古代至今都找不到答案！同時它是雅致的古井，四周古色古香的建築讓過目難忘。

戀愛中？請入境！ 「這些」歐洲國家展溫情 核可境外戀人入境

情人節快到了，大家知道歐洲破例開放歐盟外的未婚情人入境了嗎？情人節的溫情新訊在這裡。

義大利「美酒得來速」超可愛！17世紀傳統復興　路邊送酒小窗登場

這世界果然不能沒有義大利人！佛羅倫斯想起古早古早的傳統，決定把「路邊送酒小窗」清理出來再次活用！

重回巴黎最受追捧的「美好年代」！法國著名餐廳、度假勝地關鍵字快筆記

為什麼巴黎那麼讓人嚮往？就算遇到扒竊和冷淡的巴黎人，也還想再去？ 答案可能就在「美好年代」!

探索英國之最！全新「防疫火車」行經英格蘭第一景點 走進咖啡歷史、田園慶典

英國在開放國際旅客免隔離入境後，推出防疫火車了！北部經典歷史古城、如畫景點將連接著名的湖區

懸空岩石、雪山通通有！阿湯哥將重回挪威挑戰「不可能7」　北國仙境奇觀景點搶先看

出國免隔離，可能嗎？湯姆克魯斯做得到！《不可能的任務七》將在挪威峽灣免隔離上工！

熱門新聞

影／史上最小滑水者！6個月大嬰兒「無防護」飆過湖面露燦笑

荷蘭必訪！米菲兔家鄉運河重生 古典城市「無車生活」再進一步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。