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全面跌破20%！ 歐洲「最超值旅遊城市」調查出爐
圖文/Pei
一波波疫情打倒了許多行業，歐洲商家也一片哀號；對旅人來說，最重要的物價指數到底有什麼改變呢？
Pei小編這就帶大家來看看最新統計！
調查50座歐洲城市旅遊物價指數
英國郵政每年發布「城市旅遊物價表」，這次因為可以看出疫情影響而更受關注。這份統計根據歐洲城市的交通、飲食、景點與住宿等價格來算，等於是旅人遊歐洲的最佳指標！
今年的旅遊開支，尤其是住宿費總體下降，掉最多的是北歐的冰島和挪威的首都雷克雅維克、奧斯陸，旅遊花費大概降了25% !
東歐最超值 倫敦也降價
最超值的城市主要在東歐，波蘭華沙和克拉可夫、立陶宛維爾紐斯是最佳選擇！大約3000台幣就能兩個人住宿兩晚。喜歡吃吃喝喝的話，捷克布拉格的飲品和雙人套餐最便宜。
往西歐和南歐走，克羅埃西亞、斯洛伐克和波羅地海國家（如愛沙尼亞）的物價都很親切。住宿方面，羅馬和愛爾蘭都柏林的飯店都降價超過20%. 統計當局所在的英國，倫敦、愛丁堡和卡爾地夫等城市的旅遊開銷也陸續下殺。
表中統計的城市，只有雅典和波蘭的卡托维兹在今年春天的住宿價格有明顯上漲；最花錢的城市依然在瑞士，蘇黎世位居榜首。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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