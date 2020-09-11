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全面跌破20%！ 歐洲「最超值旅遊城市」調查出爐

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
波蘭Krakow非常有古典美 出名的濃湯也超暖胃 / 來源：pixabay
波蘭Krakow非常有古典美 出名的濃湯也超暖胃 / 來源：pixabay

圖文/Pei

一波波疫情打倒了許多行業，歐洲商家也一片哀號；對旅人來說，最重要的物價指數到底有什麼改變呢？

Pei小編這就帶大家來看看最新統計！

調查50座歐洲城市旅遊物價指數

英國郵政每年發布「城市旅遊物價表」，這次因為可以看出疫情影響而更受關注。這份統計根據歐洲城市的交通、飲食、景點與住宿等價格來算，等於是旅人遊歐洲的最佳指標！

冰島首都高冷兼有繽紛調調 / 來源：　pixabay　
冰島首都高冷兼有繽紛調調 / 來源：　pixabay　
今年的旅遊開支，尤其是住宿費總體下降，掉最多的是北歐的冰島和挪威的首都雷克雅維克、奧斯陸，旅遊花費大概降了25% !

東歐最超值　倫敦也降價　

最超值的城市主要在東歐，波蘭華沙和克拉可夫、立陶宛維爾紐斯是最佳選擇！大約3000台幣就能兩個人住宿兩晚。喜歡吃吃喝喝的話，捷克布拉格的飲品和雙人套餐最便宜。

在捷克飽餐一頓 　不擔心傷荷包！ / 來源：　pikist　　
在捷克飽餐一頓 　不擔心傷荷包！ / 來源：　pikist　　
立陶宛維爾紐斯 號稱有東歐最大中世紀建築群 / 來源：　wikimedia　
立陶宛維爾紐斯 號稱有東歐最大中世紀建築群 / 來源：　wikimedia　
往西歐和南歐走，克羅埃西亞、斯洛伐克和波羅地海國家（如愛沙尼亞）的物價都很親切。住宿方面，羅馬和愛爾蘭都柏林的飯店都降價超過20%. 統計當局所在的英國，倫敦、愛丁堡和卡爾地夫等城市的旅遊開銷也陸續下殺。

克羅埃西亞首都的多彩建築　不可錯過! / 來源：　wikivoyage　
克羅埃西亞首都的多彩建築　不可錯過! / 來源：　wikivoyage　
表中統計的城市，只有雅典和波蘭的卡托维兹在今年春天的住宿價格有明顯上漲；最花錢的城市依然在瑞士，蘇黎世位居榜首。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 倫敦 英國

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