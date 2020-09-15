帶走海灘白沙恐坐牢！出遊前必讀當地法規　義大利違規罰金飆高

圖文/Pei

旅遊帶來樂趣，但不是人人都會遵守規則、把美景留給下一個人；歐洲旅遊勝地的罰則你知道嗎？義大利決定提高罰金保護環境！

Pei小編這就帶大家來看看，義大利有哪些大家可能不小心會吃罰單的案例。

帶走沙子 罰三萬台幣

首先是義大利西邊小島薩丁尼亞。這裡擁有「歐洲最古老城市」、著名的翡翠海岸搭配粉白色沙灘和特殊的海鮮珍珠麵、乳酪、薄餅，不斷吸引饕客、攝影迷和想要長壽的人們（這裡是國際知名的長壽區）。

Cagliari建於公元8世紀，訴說歐洲非洲的交融歷程 / 來源：wikimedia

最近有個法國遊客，在這裡被罰1,000歐元（近3萬5千台幣），因為他帶走了島上的美麗白沙！原來，他沒有注意到這座小島的沙灘是受保護的，私心要把浪漫的粉色、白色細沙帶回家的人，會面臨重罰高達10餘萬台幣，甚至坐牢！

不過在歐洲，義大利海灘上的多色細沙已經成為「可售的旅遊紀念品」，在網路上可以看到私人賣家出售；這也不是第一次有人被罰，義大利當局每年年底總可以回收滿袋的沙子，可見有很多遊客都沒注意當地法規，隨意收藏公眾財產。

義大利沙灘守則

其實針對不文明行為的規定都是可以理解的，義大利令人驚豔的海岸線，遠看美麗，近看卻不難發現遊客的許多不良習慣，讓警察杯杯很忙碌。

出遊別忘了先查詢當地的景點法規 / 來源：pixabay

例如在夜裡拿著大陽傘或沙灘椅，要霸占第二天的位子、把沙灘毛巾丟在地上等等，光是義大利最南部的Calabria地區，一個夏天就能沒收上百支違規占位的遮陽傘。所以大家注意囉，就算是小小的動作，只要會造成其他人不便或破壞環境，都可能讓高價罰單降臨！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！Pei小編祝大家平安健康！

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