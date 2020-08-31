天冷用餐請入內！ 巴黎最新規定：節能新生活 「露臺暖爐」將消失

圖文/Pei

曾經在冬天去過歐洲的人們，可能記得經過一些餐廳，都能感受一股暖流；那是戶外座位「露臺」裝設的暖爐，讓喜歡坐在外面用餐的歐洲人享受寬闊的視野。但現在，巴黎將撤掉傳統暖爐，開始節能新生活！

歐洲冬天常見的室外暖爐 / 來源： wikimedia 新規從巴黎開始執行

好幾世代以來，歐洲人都習慣在不到10度的冬天，坐在餐飲店外享受街邊風景，一邊取暖；但這習慣要改了。

法國的室外暖爐將走入歷史 / 來源： wallpaperflare 法國政府在加強綠化的過程中，發現這個傳統越來越耗能、排放太多溫室氣體，「而且不可能整條街都用這樣的設備，太浪費」，因此決定從今年開始，請巴黎的餐廳把這冬天好夥伴撤掉，這項規定可能延伸到法國全境。

雖然這讓大家必須往室內坐，防疫期間也造成許多社交距離的不便，但新生活總需要一點時間習慣！

以後大家冬天去到法國，注意問問室內有沒有座位，以免吃完飯著涼哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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