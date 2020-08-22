戀愛中？請入境！ 「這些」歐洲國家展溫情 核可境外戀人入境

德國特有的告白餅乾 / 來源： pxhere 圖文/Pei

情人節快到了，大家知道歐洲破例開放歐盟外的未婚情人入境了嗎？情人節的溫情新訊在這裡。

Pei小編最近注意到一些標籤：#LoveIsNotTourism，#LoveIsEssential，這是什麼呢？原來是歐洲實施隔離政策，讓許多有歐洲情人、有未婚夫妻的戀人被迫與阿娜答分隔兩地；一兩個禮拜也許沒關係，但歐盟封閉邊境已經將近半年，對很多人的生活造成越來越大的影響！

人性化的歐洲，有幾個國家陸續決定破例，為和歐盟居民訂婚、同居或談戀愛的境外人士開放邊境！

目前已有9個國家接受能提出一系列證明文件的境外戀人入境，就算是從高危險國家進歐盟都可能獲准，來看看是哪些國家吧！

西歐

首先要提醒有意入境的大家，辦理這項特殊旅遊許可，需要與所在國家的大使館聯絡，提供詳細的「戀人關係」文件、取得對方核可後才會獲發簽證，才算是八字有一撇哦。

巴黎塞納河畔的戀人 / 來源： maxpixel 拉丁民族中，以浪漫、人性、自由為名的法國就在名單中。

獲准入境的人將得到叫做‘laissez-passer’的通行證，必須以e-mail或本人親自和境外大使館聯絡辦理。

接著是「瑞士」。未婚情侶其中一方要入境，必須是直飛航班，且入國後自我隔離10天。

「德國」也破例接受與德國居民談戀愛的外國人抵達，前提是雙方在德國共處過，且來自非高危險國家；自我隔離的時長是14天。

「荷蘭」則只開放荷蘭國籍的境外戀人入境，且兩人關係須超過三個月才能申請。入境者也得居家隔離14天。

北歐

首先是童話之鄉「丹麥」，丹麥國民的直系親屬、兄弟姊妹、過繼的親屬、未婚男女朋友皆可以申請破例入境。丹麥邊境警察表示，「網戀」情侶不算數、戀愛關係也必須過三個月、入境者需要提供無感染證明書

「挪威」要求比較高，需要情侶提供交往9個月以上的證明，入境後自我隔離10天才能四處走動。

「芬蘭」 在八月初開始，也接受境外情人入境！

東歐

深受亞洲人喜愛的「捷克」 接受來自低危險國家的境外戀人，如果曾待過高感染地區，入境時需要採檢，所有入境旅客也需要自我隔離14天。

布拉格老城一直都十分雅緻 / 來源： wallpaperflare 音樂國度「奧地利」 已經開放歐盟內人士旅遊，現在進一步延伸到前往奧地利與伴侶相聚的境外訪客，如果是為了舉辦婚禮，也歡迎哦！當然，入境者也需要提供採檢陰性的證明。

奧地利也是精緻浪漫的城市 / 來源： pxfuel 無論大家想去哪裡，都要注意安全、做好防疫措施哦。

Pei小編祝大家平安健康、有情人的「情人節快樂」！

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