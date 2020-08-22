快訊

巴威颱風海警威脅北、東部海面 暴風圈侵襲機率看這裡！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戀愛中？請入境！ 「這些」歐洲國家展溫情 核可境外戀人入境

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
巴黎羅浮宮是熱門婚紗景點 　/ 來源： MaxPixel
巴黎羅浮宮是熱門婚紗景點 　/ 來源： MaxPixel

德國特有的告白餅乾 / 來源：　pxhere
德國特有的告白餅乾 / 來源：　pxhere
圖文/Pei

情人節快到了，大家知道歐洲破例開放歐盟外的未婚情人入境了嗎？情人節的溫情新訊在這裡。

Pei小編最近注意到一些標籤：#LoveIsNotTourism，#LoveIsEssential，這是什麼呢？原來是歐洲實施隔離政策，讓許多有歐洲情人、有未婚夫妻的戀人被迫與阿娜答分隔兩地；一兩個禮拜也許沒關係，但歐盟封閉邊境已經將近半年，對很多人的生活造成越來越大的影響！

人性化的歐洲，有幾個國家陸續決定破例，為和歐盟居民訂婚、同居或談戀愛的境外人士開放邊境！　

目前已有9個國家接受能提出一系列證明文件的境外戀人入境，就算是從高危險國家進歐盟都可能獲准，來看看是哪些國家吧！

西歐

首先要提醒有意入境的大家，辦理這項特殊旅遊許可，需要與所在國家的大使館聯絡，提供詳細的「戀人關係」文件、取得對方核可後才會獲發簽證，才算是八字有一撇哦。

巴黎塞納河畔的戀人 　/ 來源： maxpixel
巴黎塞納河畔的戀人 　/ 來源： maxpixel
拉丁民族中，以浪漫、人性、自由為名的法國就在名單中。

獲准入境的人將得到叫做‘laissez-passer’的通行證，必須以e-mail或本人親自和境外大使館聯絡辦理。　

接著是「瑞士」。未婚情侶其中一方要入境，必須是直飛航班，且入國後自我隔離10天。　　

德國也破例接受與德國居民談戀愛的外國人抵達，前提是雙方在德國共處過，且來自非高危險國家；自我隔離的時長是14天。　　

「荷蘭」則只開放荷蘭國籍的境外戀人入境，且兩人關係須超過三個月才能申請。入境者也得居家隔離14天。　

北歐

首先是童話之鄉「丹麥」，丹麥國民的直系親屬、兄弟姊妹、過繼的親屬、未婚男女朋友皆可以申請破例入境。丹麥邊境警察表示，「網戀」情侶不算數、戀愛關係也必須過三個月、入境者需要提供無感染證明書　

「挪威」要求比較高，需要情侶提供交往9個月以上的證明，入境後自我隔離10天才能四處走動。　

「芬蘭」 在八月初開始，也接受境外情人入境！

東歐

深受亞洲人喜愛的「捷克」 接受來自低危險國家的境外戀人，如果曾待過高感染地區，入境時需要採檢，所有入境旅客也需要自我隔離14天。

布拉格老城一直都十分雅緻　 / 來源：　wallpaperflare 　 　
布拉格老城一直都十分雅緻　 / 來源：　wallpaperflare 　 　
音樂國度「奧地利」 已經開放歐盟內人士旅遊，現在進一步延伸到前往奧地利與伴侶相聚的境外訪客，如果是為了舉辦婚禮，也歡迎哦！當然，入境者也需要提供採檢陰性的證明。　

奧地利也是精緻浪漫的城市 　/ 來源： pxfuel
奧地利也是精緻浪漫的城市 　/ 來源： pxfuel
無論大家想去哪裡，都要注意安全、做好防疫措施哦。　

Pei小編祝大家平安健康、有情人的「情人節快樂」！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

歐洲 情人節 德國

延伸閱讀

芬蘭祭出歐洲最嚴邊境管制 盼阻疫情擴散

18歲以下陸生可入境 父母可陪同需採檢

【今日精摘】高中以下「小明」可回台／蔡英文說中華民國不是贅字

星馬重新開邊界 互助防疫度難關

相關新聞

戀愛中？請入境！ 「這些」歐洲國家展溫情 核可境外戀人入境

情人節快到了，大家知道歐洲破例開放歐盟外的未婚情人入境了嗎？情人節的溫情新訊在這裡。

義大利「美酒得來速」超可愛！17世紀傳統復興　路邊送酒小窗登場

這世界果然不能沒有義大利人！佛羅倫斯想起古早古早的傳統，決定把「路邊送酒小窗」清理出來再次活用！

重回巴黎最受追捧的「美好年代」！法國著名餐廳、度假勝地關鍵字快筆記

為什麼巴黎那麼讓人嚮往？就算遇到扒竊和冷淡的巴黎人，也還想再去？ 答案可能就在「美好年代」!

探索英國之最！全新「防疫火車」行經英格蘭第一景點 走進咖啡歷史、田園慶典

英國在開放國際旅客免隔離入境後，推出防疫火車了！北部經典歷史古城、如畫景點將連接著名的湖區

懸空岩石、雪山通通有！阿湯哥將重回挪威挑戰「不可能7」　北國仙境奇觀景點搶先看

出國免隔離，可能嗎？湯姆克魯斯做得到！《不可能的任務七》將在挪威峽灣免隔離上工！

放心大口喝！ 巴黎水質世界第一 歐洲人「最愛的氣泡水」街頭就能嚐

經歷過疫情，大家出國還敢直接喝生水嗎？巴黎將讓你放心，因為水質有保證，市區還有很多免費裝水的地方！

防疫降溫動起來！「歐洲綠化城市」榜單出爐　馬德里打造都市叢林

「大自然是我們的另一個身體」這個概念被越來越多人擁抱，最近有顧問機構選出綠化最成功的城市top 10, 歐洲就佔了7個！

7／23英皇室熱門景點開放參觀！ 女王親推王室同款「涼感琴酒」上市

若沒機會受邀去女王奶奶的王宮花園party，但這瓶新酒為你帶來貴族同款佳釀。

倫敦紓壓賞花攻略／擁抱自然 享受夏日薰衣草紫色香氛

今夏的英國進入薰衣草花季了；別擔心法國沒開放入境，到英國免隔離、直奔紫色香氛世界吧！　

巴黎防扒竊　怎麼做？ 地鐵開放報案、全線通4G的安心生存守則

這篇文章告訴你如何在巴黎防偷防搶,暢遊網路世界

可以免隔離去英國了！　倫敦防疫新規、今夏玩樂指南不可不知

倫敦怎麼玩？餐廳要預約？現在的英國已經有許多變化，從交通、景點、用餐都和以前不一樣。

存進口袋名單！ 豪奢夢幻如阿凡達仙境　歐洲「特色泳池」消暑必去

Pei小編上次介紹過歐洲三大冰淇淋國度，這次要幫大家充實一下歐洲的「特色泳池」口袋名單，有鬼斧神工的海浪池，也有奢華的夢幻場地，豐儉由人哦！　

熱門新聞

戀愛中？請入境！ 「這些」歐洲國家展溫情 核可境外戀人入境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。