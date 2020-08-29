非請勿入！到直布羅陀當一日間諜　二戰秘密基地限額開放，終於能靠近

圖文/Pei

這大概是全世界最有趣的角落，也是攸關性命的軍事要角；想當一日間諜？有千年歷史的直布羅陀地道等你哦！

終於能靠近！二戰秘密基地探險

儘管戰爭不該發生，回顧歷史學習和平的重要性，是許多人旅途中必修的功課。

從1713年就由英國管治卻位於西班牙南端的直布羅陀，光是名字就夠神秘；希臘羅馬神話中，它還和大力神海克力斯很有淵源。到了現代，直布羅陀因為英國背景、西班牙位置和面對非洲的視野，成為軍事重地，早期戒備森嚴，非請勿進！

上山可以看到的無死角風景 / 來源： piqsels Pei小編這就帶大家來到直布羅陀著名的巨石山，山上的碉堡有對準非洲的巨大砲台，其實它底下是擁有千年歷史的地道，延伸好幾公里供間諜和軍方互通訊息，早期人們是絕對不會知道的秘密基地……

如今，它每年開放30人進入一探究竟，大家一定要記好這個難得機會！

英倫風情遇上南國文化：直布羅陀怎麼玩？

直布羅陀可說是西班牙人的「天涯海角」，走路一分鐘過海關，就可以到達英國和歐路的盡頭。「歐洲終點」Europa Point就在這裡。

位於歐洲終點的燈塔 / 來源： wikimedia 歐洲唯一的野生猴群 是巨石山上的老大 / 來源：pixabay 海的對面是北非摩洛哥，城內最高處是大名鼎鼎的巨石山，這裡的活名產，是陪你散步的猴子！牠們之所以深受遊客歡迎，除了調皮可愛，也因為這是整個歐洲地區唯一的野生猴群－到了這裡，你也會忍不住多拍幾張猴照嗎？

城內有別於西班牙的多彩建築，直布羅陀也散發英倫氣息，你遇到的卻會是從西班牙來工作的南歐人；在這裡，英鎊與歐元並存，不過帶歐元最方便，回到西班牙可以繼續使用。

直布羅陀廣場 / 來源： publicdomainpictures Ibrahim-al-Ibrahim清真寺視野一流 / 來源： wikipedia 神聖的清真寺Ibrahim-al-Ibrahim，就在巨石山下，1997年建成之後，為當地穆斯林唯一的清真寺，內有學校、祈禱大廳、圖書館、聚會場所，一次可以容納高達2000人；想進去看看，記得儀容整潔、女性要準備薄紗圍巾當頭巾哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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