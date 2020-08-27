冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井

圖文/Pei

法國的酒莊重鎮裡，有一個懸而未解的謎團，古代至今都找不到答案！同時它是雅致的古井，四周古色古香的建築讓人過目難忘。

勃根地之謎

歐洲向來以歷史故事吸引大家，神秘的景點更讓人難忘；Pei小編這就帶大家來到以「法國三大紅酒產區」聞名的勃根地！

勃根地的建築是旅途一大亮點 / 來源：pxfuel Tonnerre古城位於巴黎東南方 / 來源： Google Maps Tonnerre小鎮有一口礦井，從高盧-羅馬時期就被發現，古代人圍著它打造城市、公共澡堂，賽爾特人甚至把它尊為「聖地」；時代更迭，古井至今每秒仍可以流出300升泉水！自古以來，大家都想知道它的水從何而來？

古代人們善於想像，因此流傳出各種水怪故事；後來的人更有膽，直接潛水進去探秘，但18世紀到現在都一無所獲，甚至有不少冒險潛水的人喪命...終於在去年十月，市政府派出專業洞穴潛水家Pierre-Éric Deseigne下去一探究竟。

職業潛水家Pierre Eric探秘實況 / 來源：blog mares com 專家果然厲害，下潛深度超乎常人－70公尺！全程實況也被放上youtube供大家了解洞穴裡到底長什麼樣子？儘管他打破了古井的探險紀錄，還是找不到盡頭…或許世人還要再想像幾年，直到新科技有能力探測更深的水底世界？

法式鄉村天堂：勃根地

勃根地是紅酒與中世紀老城中心 / 來源： flickr 勃根地擁有全球最貴的葡萄酒產區, 黑皮諾最出名 / 來源： pxfuel 從巴黎出發，三小時就能到達這個與波爾多、香檳區齊名的法國三大葡萄酒產區。勃根地得天獨厚，不僅有特級葡萄酒，老饕級的肉品也變幻出紅酒燉雞 (coq au vin)，紅酒燉牛肉(bœuf bourguignon)和蝸牛(escargots de Bourgogne)及第戎芥茉醬，「美食天堂」當之無愧！

法國必吃美食-紅酒燉雞 / 來源：wikipedia 首府第戎的中世紀老城、周邊的浪漫酒莊和城堡，也勢必讓你流連忘返！

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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