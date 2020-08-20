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義大利「美酒得來速」超可愛！17世紀傳統復興　路邊送酒小窗登場

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
忍不住佩服義大利人的創意 　/ 來源：_sissolina_
忍不住佩服義大利人的創意 　/ 來源：_sissolina_

圖文/Pei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這世界果然不能沒有義大利人！總是怕無聊而且個個都是美食家，抗疫期間義大利人就曾經發明「釣竿」裝著酒杯，和樓下厝邊一起對飲；現在，老城佛羅倫斯想起古早古早的傳統，決定把「路邊送酒小窗」清理出來再次活用！

義大利版「美酒得來速」

今天點些什麼？ 　/ 來源： buchettedelvino
今天點些什麼？ 　/ 來源： buchettedelvino

這是托斯卡尼地區一項緊密連結17世紀生活的有趣遺產，當時也是因為歐洲爆發瘟疫而打造的，沒想到現在又用得上了。「送酒小窗」原文叫＂buchette del vino＂. 疫情來了，大家擔心近距離接觸，因此酒吧、咖啡廳、冰淇淋店和小吃店，決定把餐點送到小窗，讓客人自取。

想想，從幾百年前打造的歷史遺跡裡拿出現代化的食物，怎麼想都非常好玩，一定要拍張照！在托斯卡尼一帶，共有150個各有特色的小窗；光是佛羅倫斯城裡就有超過100個，要收集非常容易！　

有木造也有磚造　都非常可愛 　/ 來源： buchettedelvino
有木造也有磚造　都非常可愛 　/ 來源： buchettedelvino

有趣的是，17世紀時，商家回收餐具時，用的是醋來消毒；現在我們是酒精不離手！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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義大利 歐洲 酒吧

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