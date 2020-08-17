重回巴黎最受追捧的「美好年代」！法國著名餐廳、度假勝地關鍵字快筆記

圖文/Pei

為什麼巴黎那麼讓人嚮往？就算遇到扒竊和冷淡的巴黎人，也還想再去？

答案可能就在「美好年代」（法語：Belle Époque）。這是19世紀末開始到第一次世界大戰前的一段，歐洲人生活水準達到一個巔峰的時期；工業、商業、釀酒、時裝產業都在此時更加完善和專業，天下太平，庶民與上流社會人士都可以享受更講究、華麗和便利的生活，例如搭火車到歐洲各大城市度假、寫作、追劇、談戀愛！

號稱全世界最美城市的巴黎（至少在法國人心中），無論是白天的繽紛熱鬧，或夜晚的華燈初上，至今都給人浪漫得醉人的感受。美好年代直到今天十也十分讓人懷念，希望自己可以在巴黎體驗海明威口中的「流動盛宴」。

巴黎的奧賽美術館 早期也是人潮熙攘的火車站 / 來源： pxfuel

俄羅斯知名的youtuber - Denis Shiryaev就和Guy Jones一起製作彩色的高畫質短片，把影片裡的美好年代變得更生動！影片中，可以邊聽著優雅的法語，看打扮時尚的巴黎人、貴氣馬車、聖母院和鐵路等充滿懷舊的畫面，目前已經得到三十多萬次點閱：

「美好年代」關鍵字

還想知道更多「美好年代」的內涵嗎？Pei小編列了清單給你：

時尚方面，你可以查查高級時裝（haute couture）；巴黎著名餐廳，可以搜尋Maxim’s; 渡假勝地在Biarritz 和 Deauville; 風行歐洲的波希米亞主義，則可以看一看因「紅磨坊」為首的蒙馬特！

Deauville是法國東北海岸最有名的高級度假勝地 / 來源： wikimedia 離波爾多不遠的東南海岸Biarritz也是熱門沙灘 / 來源： MaxPixel 巴黎紅磨坊後面的蒙馬特 是藝術生活感非常濃厚的街區 / 來源： pxfuel 你是藝文迷嗎？法國作家莫泊桑、左拉；在楓丹白露誕生的巴比松畫派、新藝術（Art Nouveau）都是這華麗年代的代表哦！走在巴黎街頭，舊書店或塞納河邊的世界遺產－綠色舊書攤，都還在賣「美好年代」的復古海報和明信片。最有巴黎風味的紀念品，你知道去哪裡找啦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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