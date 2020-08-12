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探索英國之最！全新「防疫火車」行經英格蘭第一景點 走進咖啡歷史、田園慶典
圖文/ Pei
英國在開放國際旅客免隔離入境後，推出防疫火車了！北部經典歷史古城、如畫景點將連接著名的湖區，更棒的是，列車既平價又安全－隔離板和社交距離都將確實執行。
安心探索英國之最
英國北部約克郡，也許很少人會花太多時間停留，因為附近有曼徹斯特和多采多姿的愛丁堡；不過火車會行經許多經典的英國風光和「英格蘭第一」的景點喔！
例如鐵道起點Settle的英國第一家咖啡廳、Dent的英國最高車站、Alston的英國最高市場、著名的Ribblehead高架橋、沿途幾座中世紀城堡和精彩熱鬧的「故事節」－在Settle田園舉辦的藝文慶典有超過80個體驗項目！無論是主題半日遊、小周末或是家庭親子長假期，都可以得到滿滿的樂趣。
列車只停三站，可載128人，保障社交距離2公尺、裝12輛單車，上下車都只在同一側進行，因此度假也不必太擔心！
短小精簡 票價親民
這夏日旅遊列車主要停靠Appleby, Skipton, Settle, 都是充滿故事的小鎮。
想探訪令人感動的歷史嗎？
請記好列車訊息：
時刻－即日起到2020年9月12日，每周一到周六
價格－頭等車廂每人單程17.50英鎊起，來回票29英鎊
車廂－兩人一座，打造「隔離泡泡」的概念
預訂網站－Rail Charter Services
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！
Pei小編祝大家平安健康！
延伸閱讀： 可以免隔離去英國了！ 倫敦防疫新規、今夏玩樂指南不可不知
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