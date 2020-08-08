懸空岩石、雪山通通有！阿湯哥將重回挪威挑戰「不可能7」 北國仙境奇觀景點搶先看
圖文/ Pei
出國免隔離，可能嗎？湯姆克魯斯做得到！挪威文化部長超愛他，也看到2018年上映的《不可能的任務：全面瓦解》在挪威峽灣取景的超前成功，希望阿湯哥回挪威拍第七集，劇組可以免隔離上工！Pei小編這就帶大家搶先到阿湯哥即將前往的北國仙境探秘！
為阿湯哥特製的隔離措施
《不可能的任務7》將重回挪威西部最高人氣的旅遊勝地，把壯麗峽灣、驚險峭壁、雪山、叢林瀑布和北海風光帶進大家的視線。
挪威政府將好好迎接這全世界最受人關注的劇組，在現場設立「行動實驗室」，緊跟劇組人員量體溫、做病毒檢測，也盡可能保持安全距離－當然也不會像第六集一樣，邀請影迷一起來看拍戲現場。雖然有點可惜，但能確保病毒不接近任何人！
阿湯哥最難忘的景在哪裡？
600公尺斷崖上的聖壇岩（Preikestolen，也稱做「佈道台」）大家一定要標到旅行願望清單。它是10,000多年前至今，冰河時期溶解的冰崩塌後，巍峨岩石被狠狠削開後的奇觀。
站在上面，可以真切感受到人的渺小與膽量的強大－或許也如其名，是佈道者面對天下講道的最神聖地點！從峽灣出發，健行通常需要2小時可以到達這裡。
「峽灣王國」徒步ｘ攀岩ｘ遊船ｘ野生動物 通通有
想當北海小英雄？這裡是你的天堂！
美景天成的挪威，擁有200多公里的山河海線，一直都是探險和戶外迷的聖地，多條崎嶇的峽灣裡面各有奇蹟－寧靜的小鎮、雪白的高山、高科技的工廠、沿襲百年的傳統……當然還有多樣性的生態。因此到了挪威，要選擇峽灣行程真的不容易！
Pei小編推薦大家幾個經典景區－首先是「挪威最危險的山－Kjerag」，走到山壁間的懸空岩石，內心的恐懼將上升到最大值！
聖壇岩底下的「光之峽灣」Lysefjord則是非常受歡迎的「峽灣一日遊船」地點，你將可以在這裡見到光影變幻的神奇；挪威的「阿爾卑斯」山脈Sunnmøre Alps則非常適合在夏天健行、冬天滑雪－想像從1,500公尺的雪山直通山腳下的峽灣風光，是不是超刺激、超夢幻？
挪威西北端的Møre og Romsdal和Ålesund海洋生物園也十分可愛，就像開放式的海生館，全年都有活動可玩，例如水族館的聖誕老公公賀歲秀、海豹家族你儂我儂的親親時光……更好的是，挪威人少景美，到哪裡都很有可能馬上進入世外桃源「坐看雲起時」！
美食一定別錯過鮭魚王國的海產，靠海有非常多生猛海鮮餐廳；峽灣遊船行程則不用擔心，到了當地的旅遊局都會有價格公道並有管控的行程可以推薦－甚至有可能遇到會講中文的客服哦！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！
Pei小編祝大家平安健康！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言