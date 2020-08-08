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懸空岩石、雪山通通有！阿湯哥將重回挪威挑戰「不可能7」　北國仙境奇觀景點搶先看

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
/ 來源： visitryfylke、wikipedia　
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圖文/ Pei

出國免隔離，可能嗎？湯姆克魯斯做得到！挪威文化部長超愛他，也看到2018年上映的《不可能的任務：全面瓦解》在挪威峽灣取景的超前成功，希望阿湯哥回挪威拍第七集，劇組可以免隔離上工！Pei小編這就帶大家搶先到阿湯哥即將前往的北國仙境探秘！

Ryfylke 給你最廣闊的獨享視野 / 來源： visitryfylke
Ryfylke 給你最廣闊的獨享視野 / 來源： visitryfylke

為阿湯哥特製的隔離措施

不可能的任務第六集的驚險畫面 / 來源： ParamountTaiwan　
不可能的任務第六集的驚險畫面 / 來源： ParamountTaiwan　
《不可能的任務7》將重回挪威西部最高人氣的旅遊勝地，把壯麗峽灣、驚險峭壁、雪山、叢林瀑布和北海風光帶進大家的視線。

挪威政府將好好迎接這全世界最受人關注的劇組，在現場設立「行動實驗室」，緊跟劇組人員量體溫、做病毒檢測，也盡可能保持安全距離－當然也不會像第六集一樣，邀請影迷一起來看拍戲現場。雖然有點可惜，但能確保病毒不接近任何人！

阿湯哥最難忘的景在哪裡？

上次超狂現場觀影宣傳 讓全球影迷心癢癢 / 來源：ParamountTaiwan
上次超狂現場觀影宣傳 讓全球影迷心癢癢 / 來源：ParamountTaiwan
佈道岩位於首都和熱門小鎮Bergen中間 　/ 來源：Google maps
佈道岩位於首都和熱門小鎮Bergen中間 　/ 來源：Google maps
600公尺斷崖上的聖壇岩（Preikestolen，也稱做「佈道台」）大家一定要標到旅行願望清單。它是10,000多年前至今，冰河時期溶解的冰崩塌後，巍峨岩石被狠狠削開後的奇觀。

站在上面，可以真切感受到人的渺小與膽量的強大－或許也如其名，是佈道者面對天下講道的最神聖地點！從峽灣出發，健行通常需要2小時可以到達這裡。　

「峽灣王國」徒步ｘ攀岩ｘ遊船ｘ野生動物　通通有

想當北海小英雄？這裡是你的天堂！

超嚇人的登山之旅在Kjeragbolten　 / 來源：wikipedia　
超嚇人的登山之旅在Kjeragbolten　 / 來源：wikipedia　
美景天成的挪威，擁有200多公里的山河海線，一直都是探險和戶外迷的聖地，多條崎嶇的峽灣裡面各有奇蹟－寧靜的小鎮、雪白的高山、高科技的工廠、沿襲百年的傳統……當然還有多樣性的生態。因此到了挪威，要選擇峽灣行程真的不容易！

Pei小編推薦大家幾個經典景區－首先是「挪威最危險的山－Kjerag」，走到山壁間的懸空岩石，內心的恐懼將上升到最大值！

挪威的「阿爾卑斯」山脈 　/ 來源： Havard Myklebust
挪威的「阿爾卑斯」山脈 　/ 來源： Havard Myklebust
Ryfylke打造最美好的私空間 　/ 來源：visitryfylke
Ryfylke打造最美好的私空間 　/ 來源：visitryfylke
聖壇岩底下的「光之峽灣」Lysefjord則是非常受歡迎的「峽灣一日遊船」地點，你將可以在這裡見到光影變幻的神奇；挪威的「阿爾卑斯」山脈Sunnmøre Alps則非常適合在夏天健行、冬天滑雪－想像從1,500公尺的雪山直通山腳下的峽灣風光，是不是超刺激、超夢幻？

別錯過挪威鬆餅svele-甜鹹都美味！ / 來源：　flickr
別錯過挪威鬆餅svele-甜鹹都美味！ / 來源：　flickr
在海生公園看海豹家庭玩親親 　 / 來源：atlanterhavsparken　
在海生公園看海豹家庭玩親親 　 / 來源：atlanterhavsparken　
挪威西北端的Møre og Romsdal和Ålesund海洋生物園也十分可愛，就像開放式的海生館，全年都有活動可玩，例如水族館的聖誕老公公賀歲秀、海豹家族你儂我儂的親親時光……更好的是，挪威人少景美，到哪裡都很有可能馬上進入世外桃源「坐看雲起時」！

美食一定別錯過鮭魚王國的海產，靠海有非常多生猛海鮮餐廳；峽灣遊船行程則不用擔心，到了當地的旅遊局都會有價格公道並有管控的行程可以推薦－甚至有可能遇到會講中文的客服哦！　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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一日遊 歐洲 海鮮

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