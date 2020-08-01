放心大口喝！ 巴黎水質世界第一 歐洲人「最愛的氣泡水」街頭就能嚐

市中心協和廣場的Fontaine des Fleuves / 來源：wikimedia 圖文/Pei

巴黎是世界上生活物價最高的城市，好消息是如果大家不介意生水，可以和在日本一樣打開水龍頭裝水－市區很多漂亮的飲水站還提供氣泡水喔。

巴黎純淨水質的秘密

每年，巴黎的水會經過上百萬次檢驗，每滴水通過將近60種標準測試才可以供給市民飲用，因此水質不只在歐洲，還傲視全世界！

大家在法國旅遊，尤其在餐廳常會被服務生問「要點瓶水嗎？」這時要注意哦！餐廳免費提供的是une carafe d’eau自來水，收費的是氣泡水l’eau pétillante，免得結帳的時候發現餐費比預期高。

巴黎市區也有多達1200個免費飲水站，大家可以帶水壺、下載Château La Pompe 應用程式app去尋找清涼又健康的巴黎之水，也在古典精緻的飲水站多拍一點照片哦！

在台灣，你也許看過一些貴鬆鬆的法國礦泉水，「巴黎本地產」的礦泉水也要在今年9月誕生啦！Lutécia這罐水翻轉了大家對於大都市污染的印象，在離巴黎鐵塔僅40km的地方取水，瓶子也很符合巴黎人的環保概念，30%材質從植物萃取！

歐洲人最愛的氣泡水哪裡找？

巴黎的飲水站通常是深綠色（wallace噴泉） / 來源： wikipedia 歐洲有很多人習慣喝氣泡水，在超市可以找到各種水果口味和氣泡量的水，如果你想試試看，或在炎熱的天氣喝點汽水想消消暑，其實不用花錢！巴黎市政府在街頭安裝了10幾座免費氣泡水飲水站，收藏Pei小邊幫你整理的清單，就能輕鬆把氣泡亮晶晶的水帶在身上！

幾個主要的氣泡水飲水處：

Fontaine Pétillante des Halles - rue Berger, 75001

Fontaine Pétillante - 25 rue Léopold Bellan, 75002

Fontaine des berges de Seine – 4, quai Anatole France, 75007

Fontaine du square Eugène-Varlin – 150, quai de Jemmapes, 75010

Fontaine du jardin Truillot - 82 boulevard Voltaire, 75011

Fontaine du jardin de Reuilly - Entrée par l’avenue Daumesnil, 75012

Fontaine du siège d’Eau de Paris - Au 19 rue Neuve-Tolbiac, 75013

Fontaine du parc Martin Luther King – ZAC des Batignolles, 75017

Fontaine du square Séverine - Rue Dulaure, 75020

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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