防疫降溫動起來！「歐洲綠化城市」榜單出爐 馬德里打造都市叢林
圖文/Pei
「大自然是我們的另一個身體」這個概念被越來越多人擁抱，最近有顧問機構選出綠化最成功的城市top 10, 歐洲就佔了7個！
西班牙的馬德里更打造出都會森林，在城市也可以真正地踏青探險！
下次到歐洲，大家就知道要去哪裡找地方紓壓踏青啦。
馬德里 將打造歐洲最大都會森林
大家不難猜到，連年獲選為全球最宜居城市的奧地利維也納，有音樂伴著綠意，在這份名單上出現也不算驚奇。復古風的曼徹斯特、花卉之都阿姆斯特丹都有上榜，其他有特色的城市呢？
Pei小編這就帶大家來到西班牙。雖然很多人都會去巴塞隆納聽海、看建築，但首都一點也不無聊哦。
馬德里除了皇家古蹟，還有大片綠地－整座城市綠化程度達到45%!
Buen Retiro公園有船可以遊湖（巴黎的盧森堡公園只能放小船），現在更規畫了「馬德里360º」城市計畫，今年10月開始，要種下45萬棵樹木的都會森林＂El Bosque Metropolitano＂，無論是防疫前中後，訪客和動物都可以放心來「森活」！
12年後就會完全建好長達75公里的綠道，你能想像嗎？它們將為城市吸收17萬噸的二氧化碳，並為越來越熱的都會區降溫哦。
歐洲最大農貿市場：里斯本
葡萄牙比較小眾，但總讓人流連忘返。為什麼呢？
里斯本不只有航海歷史、天涯海角、葡式蛋塔可以享受，熱中環保回收和小農產品的葡萄牙人，也打造出充滿綠意的環境和全歐洲最大的農產市場！
下次就遠離人擠人的西歐大城，來里斯本尋找你的歐洲小綠洲吧。
全歐洲最省水：柏林
德國的慕尼黑，這德國南方經濟中心的城市綠肺，擁有方便的捷運系統、人行步道，被公認是全世界最適合散步的都會之一！
我們推薦奧運公園，是當地人健身的首選。
首都柏林被稱作前衛藝術、夜店之城，在地的生活也被綠色環繞哦，因為人們思想先進也很有行動力，是歐洲用水量最低的城市！Tiergarten的市區湖泊也很值得去漫步野餐喔。
無論大家以後想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！
Pei小編祝大家平安健康！
延伸閱讀：德國人沒你想的嚴肅？ 最放飛自我的德國城市不只有柏林
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