防疫降溫動起來！「歐洲綠化城市」榜單出爐　馬德里打造都市叢林

圖文/Pei

「大自然是我們的另一個身體」這個概念被越來越多人擁抱，最近有顧問機構選出綠化最成功的城市top 10, 歐洲就佔了7個！

西班牙的馬德里更打造出都會森林，在城市也可以真正地踏青探險！

下次到歐洲，大家就知道要去哪裡找地方紓壓踏青啦。

馬德里 將打造歐洲最大都會森林

大家不難猜到，連年獲選為全球最宜居城市的奧地利維也納，有音樂伴著綠意，在這份名單上出現也不算驚奇。復古風的曼徹斯特、花卉之都阿姆斯特丹都有上榜，其他有特色的城市呢？

Pei小編這就帶大家來到西班牙。雖然很多人都會去巴塞隆納聽海、看建築，但首都一點也不無聊哦。

馬德里除了皇家古蹟，還有大片綠地－整座城市綠化程度達到45%!

馬德里的Gran Vía購物大道也會變得綠意盎然 / 來源：wikimedia 馬德里的城中小湖los Jardines del Retiro / 來源：wikipedia Buen Retiro公園有船可以遊湖（巴黎的盧森堡公園只能放小船），現在更規畫了「馬德里360º」城市計畫，今年10月開始，要種下45萬棵樹木的都會森林＂El Bosque Metropolitano＂，無論是防疫前中後，訪客和動物都可以放心來「森活」！

馬德里即將建造El Bosque Metropolitano / 來源：madrid espana 12年後就會完全建好長達75公里的綠道，你能想像嗎？它們將為城市吸收17萬噸的二氧化碳，並為越來越熱的都會區降溫哦。

歐洲最大農貿市場：里斯本

葡萄牙比較小眾，但總讓人流連忘返。為什麼呢？

里斯本不只有航海歷史、天涯海角、葡式蛋塔可以享受，熱中環保回收和小農產品的葡萄牙人，也打造出充滿綠意的環境和全歐洲最大的農產市場！

在里斯本的綠地上吹海風 : Principe Real公園 / 來源： wikimedia 下次就遠離人擠人的西歐大城，來里斯本尋找你的歐洲小綠洲吧。

全歐洲最省水：柏林

柏林人愛去的Tiergarten 公園 / 來源： wallpaperflare

德國的慕尼黑，這德國南方經濟中心的城市綠肺，擁有方便的捷運系統、人行步道，被公認是全世界最適合散步的都會之一！

我們推薦奧運公園，是當地人健身的首選。

首都柏林被稱作前衛藝術、夜店之城，在地的生活也被綠色環繞哦，因為人們思想先進也很有行動力，是歐洲用水量最低的城市！Tiergarten的市區湖泊也很值得去漫步野餐喔。

無論大家以後想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

延伸閱讀：德國人沒你想的嚴肅？ 最放飛自我的德國城市不只有柏林

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