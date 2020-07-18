倫敦紓壓賞花攻略／擁抱自然 享受夏日薰衣草紫色香氛

圖文/Pei

真正能療癒和紓壓的旅行，或許就是避開人潮、讓大自然擁抱！今夏的英國也進入薰衣草花季了；別擔心法國沒開放入境，到英國免隔離、直奔紫色香氛世界吧！

最高人氣：Mayfield薰衣草田

英國的薰衣草也許沒有南法那麼出名，純淨的花田和薰衣草香氛、糕點其實也很受歡迎！

Mayfield供大家創作新pose / 來源：Mayfield Lavender Mayfield就是設立在倫敦南部，維持當地薰衣草產業的重要據點；現在大家有點擔心疫情出遊，到這裡的露天吧檯吃點紫色冰淇淋、拍滿今夏美照，堪稱最好的旅遊選擇！

Pei小編建議大家，避開11am – 3pm與周末的時間，可以擁有更愜意的莊園體驗哦。從倫敦搭車過來Oaks Park，全程可用牡蠣卡（Oyster card）。

比市面上平價的薰衣草系列紀念品 / 來源：Mayfield Lavender 地址：1 Carshalton Rd, Banstead, SM7 3JA. Belmont rail. 每天9am – 6pm開放到8月31日。兒童免費。

英國最大薰衣草田：Kentish

這是一個可以體驗英式莊園的好地方，家族世代經營的薰衣草田和香氛，很值得大家專程來一趟沉浸式旅遊，認識薰衣草精油的製作技藝、種植工法和當地的小故事。

目前只開放預約參觀，大家可以選擇45分鐘的農場體驗，或薰衣草田野餐。

地址：Redmans Lane, Shoreham, Sevenoaks, TN14 7UB. Eynsford rail. 週三到週日10am-5pm開放，目前導覽活動暫停。

在世界遺產裡環遊地中海：Kew Gardens

歡迎來到王室花園。

位在倫敦西南，邱園名氣不小。其中一大特色，是從1990年就開始種植的「地中海花卉區」；這裡像是自然博物館一樣，地中海與英國本土的花卉通通都在！

邱園給你最豐富的感官體驗 / 來源： Kew Gardens 因此大家不僅可以在秋天前到擁有250年歷史的Duke’s Garden區盡情欣賞薰衣草，還可以親眼見到5萬多種歐洲各地的花草樹木，完全遠離外面的喧囂。

同樣配合防疫措施，進入邱園必須先預約哦！

地址：Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, London, TW9 3AE. 週一到五 10am-7pm開放，週末8am-8pm開放，四歲以下兒童免費。

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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