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7／23英皇室熱門景點開放參觀！ 女王親推王室同款「涼感琴酒」上市

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
大家有機會品嘗國賓等級琴酒 　/ 來源：Cover Images ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大家有機會品嘗國賓等級琴酒 　/ 來源：Cover Images ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文/Pei

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

若沒機會受邀去女王奶奶的王宮花園party，但這瓶新酒為你帶來貴族同款佳釀。

受疫情影響，英國女王也需要經費維護她的藝術收藏。很懂喝的女王現就推出自家花園出產的優質琴酒，給你品嘗來自王宮的夏日之味！

買涼感琴酒　幫忙維護歐洲最後的王室收藏

女王奶奶收藏的藝術品數量龐大，是現今歐洲王室之中僅存一批保存完好的藝術文物。

英國女王徽章也是訪英必認識的標誌 　/ 來源：wallpaperflare與wikimedia
英國女王徽章也是訪英必認識的標誌 　/ 來源：wallpaperflare與wikimedia
遇到疫情，民眾無法去白金漢宮或溫莎城堡參觀藝術品，維護也需要更多財源來支持，因此女王從自己的花園挑選時令花草和蔬果，打造出獨特的「白金漢宮琴酒」！

白金漢宮花園擁有250多種花草，30多種鳥類，豐富的生態培養出最優質的植物。這款琴酒以12種植物製作，馬鞭草、山楂漿果、月桂葉和桑葉帶來清涼口感，就像坐在英式園林裡享受清爽綠意！

滿滿的英國夏日氣氛 　/ 來源：Royal Collection Trust- 2020/PA Wire ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
滿滿的英國夏日氣氛 　/ 來源：Royal Collection Trust- 2020/PA Wire ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
放在室內也非常優雅 　/ 來源： Royal Collection Trust- 2020/PA Wire ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
放在室內也非常優雅 　/ 來源： Royal Collection Trust- 2020/PA Wire ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這瓶將用於接待王室貴賓的琴酒每瓶40英鎊（約1500台幣），酒精濃度42%, 目前只能送到英國地址；如果大家趁免隔離入境英國，可以考慮上royal collections shop官網訂購。　　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7月23日開始，英國的熱門景點「溫莎城堡」、愛丁堡「Palace of Holyroodhouse女王宮殿」、「白金漢宮馬廄」與女王藝廊都將再次開放大家參觀！　

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

延伸閱讀： 可以免隔離去英國了！　倫敦防疫新規、今夏玩樂指南不可不知　

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英國 歐洲 倫敦

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