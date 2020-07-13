巴黎防扒竊　怎麼做？ 地鐵開放報案、全線通4G的安心生存守則

圖文/ Pei

7月開始，在巴黎旅遊可以多一份安心了！以前被偷搶要去警察局排隊，現在可以直接在地鐵站報案了！

在巴黎被偷搶的無奈現實

「妳們幾個，請下車，不然我不開車」這是Pei小編親身在巴黎羅浮宮地鐵站聽到的地鐵駕駛廣播，三個歐洲面孔的年輕女孩（扒手）就這樣在眾目睽睽之下被趕下車，同時乘客也為駕駛鼓掌！

其實巴黎小偷小搶頻繁發生的原因，不只因為遊客多不義之財財源大，也是因為法國基於人權和歐盟人員自由流動的法規，少年犯法可以輕鬆被放出來，警察面對大量失竊案，也只接受報案，不會去抓捕兇手。

宵小利用這些漏洞，讓外國未成年的小孩進入巴黎，用非暴力的方式偷搶錢財，一方面不會被處罰，一方面可以再犯（也不怕長大找工作受影響）；多年來無法無天對人下手，而且手法變化多端！

別信陌生人！在地鐵只有穿背心的才是真員工 / 來源： RATPofficiel 不幸受到損失的人，會需要去警察局報案才能索取旅遊險保障。但Pei小編在香榭麗舍大道實測結果，是巴黎市中心的警察局竊案太多所以警察局門前會大排長龍，遇到中午警察休息，大家就只能在外面乾等，真的損失太大！

地鐵全面啟動報案系統

巴黎地鐵站一直都是扒竊案件最容易發生的地點，而且2019年秋天的案發率增長30%以上！雖然因為疫情影響，巴黎的國際遊客減少，但7-11般全年營業的扒手和搶匪可沒下班啊。

為了讓大家報案更省時省力，今年7月開始，巴黎地鐵256個車站以及巴黎大區快鐵（RER）A線和B線內都可以直接報案，1000歐元以下、不涉及暴力搶劫的案件，都受理哦！

Faubourg Saint-Honoré精品街就在歌劇院附近 / 來源：wikimedia 目前扒竊案最多的車站是歌劇院站（Opéra，附近有各大百貨和羅浮宮）﹑夏特雷站（Châtelet，巴黎市中心，附近是左岸，市政府和購物廣場）、聖米歇爾站（Saint-Michel，拉丁區和聖母院都在這裡），旅人到巴黎幾乎是一定會經過，請大家多注意、把包包往前背哦！

巴黎防扒竊 怎麼做？

巴黎車站人多 盡量少拿出手機 / 來源：flickr 1.如果你背後背包，在擁擠的地方一定要把它放在前面。還有永遠不要把手機或錢包放在你的口袋。如果你覺得不放心，最好可以買貼身腰包來放重要財物。

2.在外吃飯千萬不要把包包放在地上或掛在椅背上，總之不要離開視線！

3.隨身攜帶的現金不要超過200歐元。你可以帶少許零錢來買水或是地鐵票，而其他消費的話最好使用信用卡。

4.攜帶你的護照、信用卡和其他證件的影本，並把它們放在你的住處。

5.如果有小偷成功地從你身上偷走了東西，我們建議你不要反擊或追趕他們。因為有些小偷會攜帶刀這樣的危險武器，他們可能會傷害你。

巴黎地鐵全線通4G

讀到這裡，對巴黎之旅多了一點安心嗎？

另一個好消息是，在疫情期間，巴黎很努力建設地鐵，現在大家可以在車站、通道和列車上使用4G網了！

這有什麼稀奇呢？其實是因為之前，在巴黎搭地鐵常常收不到訊號，畢竟有幾百年歷史的古典地鐵系統，要全面網路覆蓋真的是大工程。

這導致大家進了地鐵，要查訊息或是聯絡其他人都不方便，雖然在車上用手機有可能被搶，但便民措施又進一步了！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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