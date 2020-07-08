可以免隔離去英國了！ 倫敦防疫新規、今夏玩樂指南不可不知
圖文/ Pei
努力防疫總算有賞！7月10日開始，台灣人可以免隔離入境英國了！現在的英國已經有許多變化，從交通、景點、用餐都和以前不一樣。帶好這篇攻略，我們伴你順利遊英國！
入境前須知
首先是英國准許免隔離入境的國家人民，需要確認是直達或轉機的城市，都在免隔離名單（travel corridor list）上，才不會入境後需要緊急安排用品和住宿。
另外，以倫敦為主的城市已經開始要求用餐客人提前預訂，一來讓餐廳預計人數、做好安排，二來也避免大家排隊浪費寶貴時間；所以，請多花點心思規畫行程，booking不可忘啊！
戶外守則
英國現行的戶外聚會人數最多是6人，官方建議的社交距離是2公尺。如果是三五好友要去英國找小夥伴，要注意這個限制，以免被罰錢哦！
既然室內不適合聚會，那就在室外吹風吧！倫敦有名的公園是納涼放鬆好選擇，說不定還會遇到免費的音樂會！Pei小編推薦你去IG熱門的格林威治公園、或到倫敦最大的皇家庭園－海德公園遊湖戲水。
說到戶外景點，擁有千年歷史的倫敦塔下有個很大的遺憾…
1485年開始就駐守在塔下的衛兵Yeomen Warders一直都是富有英倫特色的存在，衛兵要經過22年以上的英國軍旅生涯才有資格站上這個位置，經過訓練成為歷史講說與導覽專家。但因為疫情衝擊，收入大減，倫敦塔衛兵就這樣和我們說再見了！
交通新規
雖然倫敦綿密的地鐵和公車網已經幾乎完全恢復運行，英國政府還是建議大家盡量步行或是騎腳踏車逛街，同時也打造了新的單車道和人行道，讓大家走跳倫敦更舒服。
如果一定要搭地鐵，請注意這幾個最繁忙的地鐵站列表，避開人多擁擠的時段－早上5:45~8:15與下午4:00~5:30, 更安全哦！
火車方面，則近一步要求乘客預訂座位，車廂也布置好社交距離的措施。戴口罩這樣的基本動作相信台灣旅客沒有困難，英國政府現在對「裸臉」出行或不守防疫規定的人可以開罰高達100英鎊哦！
倫敦夏日享樂玩法
如果你決定待在倫敦，可以考慮晚上去各有各色的屋頂酒吧搖擺看風景！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Pei小編的酒吧口袋名單分享給你 (請記得預約哦)：
1. Radio Rooftop Bar, 可以在最潮的氣氛下無死角欣賞倫敦夜景、白天沒機會去的景點，七月初已經重開
2. Roof East, 不只有雞尾酒，還有英式街頭小吃和迷你高爾夫球場，想好好玩樂就來這裡
3. Dalston Roof Park, 現場音樂會節目單，已經排好排滿！
擔心防疫破洞？
你可以去Inception Group旗下的復古酒吧夜店，服務員通通包緊緊！例如Barts有蓋住全臉的超安全「鳥嘴」調酒師、明亮優雅的House of Botanicals裡面則有穿戴養蜂裝備的bartenders等你來當小蜜蜂，喝個飽。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
想把漂亮泳裝帶到歐洲夏日海灘拍照、等夕陽，倫敦南邊的布萊頓 Brighton是當地人愛去的渡假勝地，咖啡廳、古董鋪、個性酒吧甚至直升機環遊全鎮，聽起來都很適合活力大解放的夏天！
無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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