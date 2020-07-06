存進口袋名單！ 豪奢夢幻如阿凡達仙境 歐洲「特色泳池」消暑必去
圖文/ Pei
端午剛過，夏天再也沒有理由不放送熱情豔陽，大家每天都有個共同關鍵字「好熱」！這時候一切有關冰品、涼感和海灘的消暑好夥伴都應該收集起來！
Pei小編上次介紹過歐洲三大冰淇淋國度，這次要幫大家充實一下歐洲的「特色泳池」口袋名單，有鬼斧神工的海浪池，也有奢華的夢幻場地，豐儉由人哦！
義大利「詩意」泳池
首先要推薦你來到Grotta della Poesia「詩意洞穴」，它位於義大利東南的「鞋跟」Salento海角，美麗的名字和實景很搭，祖母綠的海水、米白的懸崖和遙望東歐的視野……說不定你也會寫下一首好詩！
在這裡，大膽的人可以從懸崖跳進去（Pei小編實測提醒你，跳下時不要讓屁屁直接撲進水裡，真的會痛好幾天），喜歡探索的人，則可以在附近的「小詩意洞穴Grotto della Poesia Piccola」研究壁畫和古老的文字，來一次考古旅行哦！
另外，永遠玩不完的義大利北部有一座絲綢之鄉，那裡最優美的湖泊叫做Lake Como, 無論是什麼季節都非常適合戲水、野餐，Pei小編也曾從米蘭專程過來騎單車！
這片區域有一間隱密的奢華酒店Il Sereno，去年默默地獲得知名雜誌的獎項。在這裡就像住進日月潭的度假酒店，可以靠著spa或是高級餐廳看閃亮的湖水，甚至帆船巡弋！
葡萄牙 三色「海洋泳池」
緊鄰世界第二大洋的海灘泳池Piscinas das Marés在葡萄牙「宜居美地」波爾圖 Porto附近，自古以來是安靜港口，不過在葡萄牙建築大師的改造下，這個地區現在擁有米其林餐廳、海岸茶屋可以讓大家親近大西洋！
波爾圖不僅是世界遺產城市，也是美食之都，葡萄牙特有的波酒（Port或Porto）是一種比較甜的加強型葡萄酒，甜美、豐富﹑口感厚重，加上北葡萄牙盛產的橄欖，山珍海味一起品嘗，你在這裡可以吃得非常健康又滿足！
Pei小編也推薦大家試試波爾圖名菜：Francesinha這風味獨特的葡萄牙三明治配上本地產的起司和新鮮肉品，還曾經被評選為全球十大三明治喔！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
波爾圖還沒講完，酒莊飯店The Yeatman可以帶你品酒、認識這南歐陽光國度的釀酒歷史。奢華的游泳體驗在夜晚，波爾圖古城的無敵全景一點也不輸巴黎！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家涼感度夏！
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