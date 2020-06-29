全球鐵道首發「刷臉」科技！ 歐洲之星2021免護照上車

圖文/ Pei

愛去歐洲的旅人也許都有跨境遇到查護照的經驗，歐洲之星這穿梭法國、英國、比利時和荷蘭的國際快車也很受大家歡迎。如今為了簡化旅遊手續，臉部識別的技術也即將在2021年3月登場囉！

無接觸新生活：世界上第一列「刷臉」火車

出遊將更快、更安全！

這幾年，全世界都興起「無人科技」風潮，在北歐機場甚至很少會見到機場服務人員，從半妳登機、貼行李條到登機，都是旅客自己完成！

這個概念跟著疫情「無接觸」的需求，也延伸到鐵道上：去年剛慶祝25歲生日的歐洲之星領先全球鐵路，要在2020年3月啟用臉部識別系統，讓大家免護照搭乘囉。

在倫敦站St Pancras International品味磚紅色的中世紀哥德式建築 / 來源：wikimedia 前提是要從倫敦出發。操作方法也很簡單：首先，請大家在官網訂票時選擇「預辦登機」，上傳你的照片或即時拍照。在歐洲之星倫敦站「St Pancras」時，系統就會刷臉確認你是本人，然後把照片綁定在車票上。在收到確認簡訊後，就可以保持社交距離直到登車囉！

沒有帶手機也可以在車站的機器操作哦！

目前，歐洲之星也在執行嚴格的衛生措施。除了頻繁補充洗手乳、衛生紙，也增加了消毒次數，讓乘客搭車旅行更放心。

倫敦的Tate Modern 泰特現代美術館 Turbine Hall很適合拍照 / 來源：EurostarFR 讓我們搭車去充滿情調的巴黎吧 / 來源：Eurostar 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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