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歐盟旅遊7月開始解封！ 台灣旅人入境要再等等
圖文/ Pei
大家都很關心的歐洲旅遊，到底什麼時候會解封呢？
現在歐洲疫情起四月已經緩和很多，歐盟也逐步開放盟國居民往來與旅遊，對於境外遊客的封禁終於出現鬆綁訊號：7月1號開始！
首波歐盟外旅客入境 未有亞洲國家
啊，有點可惜……目前公布的歐盟國家－英國、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙等，接受來自加拿大和美國等地的旅客，但需要經過14天的檢疫期才可以自由活動。
雖然第一波名單還沒有見到亞洲國家，歐盟雖然主張逐步放行境外旅客進入，但允許各成員自行決定是否開放。例如丹麥就沒有打算讓美國旅人入境。
此時，大家如果需要出國，可以參考IATA Travel Center組織的International Travel Document News網頁，查詢各國的入境實時規定：
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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