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義大利快報！威尼斯緩徵「登陸費」　小鎮實施旅客登記制

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
威尼斯疫情後 全力振興觀光 　/ 來源： all-free-photos　
威尼斯疫情後 全力振興觀光 　/ 來源： all-free-photos　

圖文/ Pei

歐洲旅遊要開始解封囉！雖然對亞洲旅人的開放政策還沒公佈，歐盟境內的葡萄牙、西班牙和希臘等國家，已經開始迎接歐盟境內旅客。現在就先了解「重生」的義大利有什麼新政策吧！

有幫大家省錢的「免費進城」措施，也有開始實施遊客登記的童話小鎮哦。　

威尼斯暫緩收取「登陸費」　

現在全球很多熱門旅遊城市都開始收城市稅或，減輕一點當地人的清潔和環境維護壓力。威尼斯也是，原本已經有住宿稅，去年決定對旅客徵收約台幣90-330元（3-10歐元）的「登陸費」。

進入威尼斯要多注意維護當地環境 / 來源：publicdomainpictures　
進入威尼斯要多注意維護當地環境 / 來源：publicdomainpictures　
不過今年開春就面對疫情侵襲，威尼斯更是空蕩蕩。市長發現現在應該全力提振觀光，不是向遊客收錢的好時機，所以決定2021年再開始收登陸費。　

「威尼斯就是威尼斯，不擔心旅遊業低潮問題」市長說，城市觀光潮或許需要一年多的時間恢復，依然很期待和大家見面！　

義大利熱門度假勝地　實施旅客登記制

大家聽說過義大利西南的「天堂島」薩丁尼亞( Sardinia)嗎？或是本島東南的秘境「蘑菇小城」普利亞（Puglia）？

Sardinia的海和島上的自然風光都非常療癒 / 來源： wikimedia
Sardinia的海和島上的自然風光都非常療癒 / 來源： wikimedia
Sardinia擁有地中海上的最繽紛的顏色 　/ 來源：flickr　
Sardinia擁有地中海上的最繽紛的顏色 　/ 來源：flickr　
薩丁尼亞位於西西里島附近，是地中海第二大島。自古以來被認為是歐洲前往非洲的跳板，海水湛藍帶有祖母綠色，並擁有數千種罕見的動植物 - 也就是說，這裡是戶外迷的天地！仙人掌、白驢和香香的松樹石榴林……非常適合療癒和探索。

這裡也是長壽村，為什麼許多居民可以活到100歲？你也可以這優渥的環境體驗看看！

普利亞呢，很好找，就在「義大利的鞋跟」。這一帶最有名的小鎮Alberobello有滿滿的蘑菇屋，不僅因為特殊的形狀和歷史，成為世界文化遺產。這些叫做trulli的屋子上面有各種聽說有驅邪效果的可愛符號，也很值得仔細觀察哦！

Puglia讓人非常驚艷 　/ 來源： google maps
Puglia讓人非常驚艷 　/ 來源： google maps
Trulli蘑菇村落 在世上絕無僅有 　/ 來源： wikimedia
Trulli蘑菇村落 在世上絕無僅有 　/ 來源： wikimedia
這兩個地區目前決定對外來旅人實施「登記制」，大家到訪前需要提供無染疫證明，到達時也需要登錄聯絡方式和交通資訊，讓當地政府在病毒傳播時，掌握病毒的蹤跡！

最近，義大利還推出一款Immuni app, 讓當局找到和確診者接觸過的人，把疫情擴散降到最迷你的程度。　　　　　

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

延伸閱讀：終於撐到解封！ 但…威尼斯「不要」觀光潮？！ 　

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威尼斯 義大利 歐洲

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