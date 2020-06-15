德國人沒你想的嚴肅？　最放飛自我的德國城市不只有柏林

圖文/ Pei

德國等於「規矩」、「秩序」？德國人真的缺乏幽默感嗎？到德國應該要注意什麼，才不會被當地人白眼呢？

Pei小編就曾經不小心在德國的咖啡館，把袋子放進座位在一旁邊挑飲料，就馬上被店員指正，非常不好意思呢……當時立刻感覺在德國，「方便一下沒關係」這個心態可行不通。

一個講究「必須」的文化

德國人沒有法國或義大利人那樣的拉丁基因，不像這些歐洲鄰居善於在亂中有序中生活，「必須保持安靜」、「必須這麼做」、「必須那麼做」這些標誌，在德國很常見，當地人也會內化守規矩這件事，很自然地會注意各種「守則標語」然後跟著做，例如：

• 在交通工具上要保持安靜，小聲談話（真的有靜悄悄貼紙）

• 每天晚上10點過後不可以喧嘩

• 每個星期天都不可以用洗衣機（因為會吵到鄰居）

• 德國的垃圾分類很嚴格，各種顏色必須要事先學習

……等等很多生活細節都要注意！

德國早期曾經發行守則宣導郵票 / 來源：wikimedia 在德語裡，「一切都好嗎？」字面上就是「一切都合規嗎？」；“Ordnung muss sein”「必須要有規則」這句話，從馬丁路德寫下之後，到現在已經超過500年，雖然德國人嘴上不說，「有規則比較好」這個觀念已經內化，在今天也和「準時」、「有條理」、「誠信」等最高行為指標列為同一等級。

德國文化公式：規則＝理智地做決定＝是一件好的事情

這就難怪讓全世界的人世世代代都對德國人有一致的刻板印象！

德國的另一面

不過德國人也是很搞笑的！近年有很多幽默的電影，例如《紅酒燉香雞》、《歡迎來到德國》、《居家時光》都讓人發現「現代」德國人的另一面。現在的年輕一代有很多熱情好動，充滿創意而且心胸開闊的人，非常愛熱鬧，尤其是看足球賽的時候！

在德國，你可能也會聽到和Pei小編聽說過的話：當地人告訴你「火車才沒有很準時」、「車子來了大家才沒有（和台北一樣乖）依序進出，都是用擠的」、「做事沒條理的人一大堆」、「柏林機場工程少根筋，搞得將近10年才蓋好」等等讓你吃驚的德國生活事實，好了，在德國走跳其實不必那麼緊張！

Mauerpark是你在柏林欣賞街頭塗鴉的首選 / 來源： wikipedia 現在的柏林就是歐洲數一數二的party town兼雅痞藝術首都, 城市前衛不受拘束－不過，想要塗鴉可不是隨處都可以，請去Mauerpark；想自在天體日光浴，請去Tiergarten公園。畢竟，規則還是存在的。

第三大城漢堡也擁有非常精采的夜生活，夜店百百種，最近被票選為「新柏林」！早期的工人社區Sankt Pauli就是越夜越美麗的歐洲潮人心頭愛。

雅痞和獨立創作人總喜歡貼近平民生活，這個區域如今也是你探索漢堡非主流文化和店鋪的好地方，越夜越有生命力。

漢堡人氣夜店一個禮拜也玩不完 / 來源：Uebel und Gefährlich夜店 如果你想融入德式休閒生活，Bernstorffstrasse街周邊的精緻酒吧之外，你可以試試夜店。擁有極高人氣的Uebel und Gefährlich很酷，它位在二戰遺留的龐大建築裡，供大家享受360度無死角的公園！停靠在老港的船艦夜店Ms Stubnitz則會帶你進入另一個世界，白天辦文化展覽，晚上端出音樂會，爵士或電音之夜，你會遇到哪一個？

下次到德國，你想到哪裡體驗德國文化？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR