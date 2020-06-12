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看遍義大利秘境！跟著這條新步道　環繞南歐最壯麗國家級公園

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
今夜就以星空為帳！ / 來源： ClubAlpinoItaliano
今夜就以星空為帳！ / 來源： ClubAlpinoItaliano

圖文/ Pei

如果你是登山迷，好消息來了！如果你還不熱衷爬山，這條步道的壯觀景色會讓你一輩子都忘不掉……　

「Sentiero dei Parchi」（國家公園步道）是一條連接從南到北，從陸地（阿爾卑斯山脈）到海島（西西里）各個義大利國家公園的健行路線，你的腦中出現了什麼？

義大利擁有全歐洲最多的世界遺產，山貌林相早已經是戶外活動和環義大利單車賽等國際大賽的天堂，這條步道一年四季呈現不同的風景，走在白雪裡、在花海中、森林間或大海旁，都是超療癒的完美體驗！

北部靠近奧地利的巍峨山峰 / 來源： Maurizio Biancarelli
北部靠近奧地利的巍峨山峰 / 來源： Maurizio Biancarelli

7000公里義式風光　

這條步道的前身名叫「義大利步道」（Sentiero Italia），連接18座義大利國家公園；原本就美景處處的義大利，國家公園就更有看頭！

北部最受歡迎的世界遺產非「義大利黃山」Dolomites莫屬，因為它的奇岩怪石吸引全世界旅人朝聖，走完這裡，還可以順便去威尼斯走走，完成山水之旅！

18座國家公園任你選 / 來源： cai it
18座國家公園任你選 / 來源： cai it
今天就走進畫裡 / 來源：ClubAlpinoItaliano - Stefano Fiocchi
今天就走進畫裡 / 來源：ClubAlpinoItaliano - Stefano Fiocchi
如果你決定走進這條環義步道，還可以領取特製的「護照」，在每一站都蓋章留念，也用步行的方式減少污染哦。在防疫新生活的此刻也是很好的旅遊方式：離開都會人潮、親近綠地、保護大自然！　　

世界級古道通羅馬

朝聖者古道在天堂 托斯卡納裡 / 來源： wikimedia
朝聖者古道在天堂 托斯卡納裡 / 來源： wikimedia
義大利歷史悠久，古道旅行也非常好玩。例如最近幾年很紅的五漁村，就在中部的仙境「托斯卡尼」；中部是義大利的美食源頭，主要城市還有「紅色之城」波隆那，大家可以吃到來自這個地區的帕馬森乾酪、帕爾馬火腿、甜醋搭配的義大利麵，吃吃看和北部的青醬有額麼不一樣？

五漁村國家公園的地中海風景已經讓人沉醉，Pei小編推薦大家去「朝聖者古道」(Via Francigena), 古代保留到今天，全長1 700 km連接古堡和老城小鎮，足夠大家好好待到忘記時間的存在！　

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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義大利麵 國家公園 步道

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