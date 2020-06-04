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水下古鎮快筆記！義大利中世紀「鬼城」2021將浮出水面

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
托斯卡尼地區的水下古城即將重生 / 來源： Getty (c) Romano Cagnoni
托斯卡尼地區的水下古城即將重生 / 來源： Getty (c) Romano Cagnoni

圖文/ Pei

振興觀光再一彈！

你可以親自看看水裡走出來的神祕遺跡 / 來源： Marco DeLarge Bonuccelli‎
你可以親自看看水裡走出來的神祕遺跡 / 來源： Marco DeLarge Bonuccelli‎
義大利中部的人工湖區裡，藏著一座人稱「鬼城」、歷史迷非常喜歡的水下古鎮，每次抽水後，都會吸引上千人來探索中世紀遺留的羅馬教堂、鐘樓和石頭城。

如今當地政府考慮在2021年開放這座從1940年代就沉入水中的神秘景點，你可以從佛羅倫斯一路玩過來！

鬼城二十多年來　未曾面世 　

先別擔心，這裡沒有鬧鬼，只是因為沉在水裡有點荒廢。

古城從佛羅倫斯或波隆那都可以前往 / 來源： Google Maps
古城從佛羅倫斯或波隆那都可以前往 / 來源： Google Maps
小鎮Fabbriche di Careggine 位在義大利中部的Vagli湖底，13世紀時世當地打鐵工人的家園。1947年政府決定建造水壩，淹沒了這片古蹟，20多年來只抽水「浮出」過4次，每次開放都吸引很多人來把握這珍貴的參觀時光，順便把「托斯卡尼艷陽下」的天堂ｘ義大利美食假期體驗一遍！

托斯卡尼是許多人夢寐以求的假期天堂 / 來源： wikimedia
托斯卡尼是許多人夢寐以求的假期天堂 / 來源： wikimedia
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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義大利 歐洲 觀光

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