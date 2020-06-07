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法式、義式、土式冰淇淋有什麼不同？　神遊歐洲「三大冰品國度」當地人氣名店

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
今年改吃健康冰　 / 來源： wallpaperflare
今年改吃健康冰　 / 來源： wallpaperflare

圖文/ Pei

日曆翻到年中，天氣也越來越熱辣！現在在台灣已經可以吃到很多異國風味的冰品，歐洲哪三個國家，擁有超美味又特別的冰淇淋，當地人甚至曾經拿刀叉吃冰？

在做冰吃冰這方面，東歐、南歐和西歐各有專長，色彩繽紛的歐式冰淇淋，從這篇開始認識！

冰在西元前

希臘早在亞歷山大時代，就已經開始拿白雪配糖漿吃，另一邊的羅馬帝國第五任皇帝尼祿，喜歡白雪配水果和果汁，吃法非常健康。

經過了一千多年，馬可波羅在中國看到宮廷製冰技術、吃到鮮奶做成的雪貝驚為天人，把技術帶回義大利，這種冰冰滑滑的消暑小球風潮，也風靡法國和英國！　　

香料冰品王國：土耳其　

看到「蘇丹帽」就知道土耳其冰淇淋店到了　 / 來源： pexels
看到「蘇丹帽」就知道土耳其冰淇淋店到了　 / 來源： pexels
大家也許都在街邊看過土耳其冰淇淋的招牌，老闆還要逗你一圈才讓你拿到冰……

原名叫做dondurma的土耳其冰淇淋，來自該國的「中原」安納托利亞平原南方Kahramanmaraş，靠近地中海，這個地區見證過十字軍的來往！

它Q彈綿密﹑又不會掉落的祕訣就在其他國家冰品絕無僅有的「蘭莖粉」這個食材，也會使用地中海地區特有的乳香樹做材料；夏天，蘭花莖讓冰擁有麻糬口感、冬天呢，則是加上肉桂變成暖身甜奶！

骨子裡還有帝國遺風的土耳其人，宮廷貴族在17世紀時，可是要拿刀叉吃冰的，聽起來好優雅！　　

如果你到了伊斯坦堡，請在地圖上標好1969年開業的Ali Usta 冰淇淋老店！

Pei小編再告訴大家一個豆知識－蘭莖粉還富含膠質，夏天需要大量補水的大家，知道該吃什麼了嗎？

打敗美式冰淇淋的是…義大利！　

歡迎來到美食王國。義大利傲視歐洲，擁有連法國人都熱愛的小吃和主食料理，冰淇淋更是號稱不會胖，把美國行銷全球的同行打趴……義大利老饕說，真正的「冰淇淋」可不會那麼膩！

義大利冰淇淋gelato國人比較熟悉 / 來源： wikimedia
義大利冰淇淋gelato國人比較熟悉 / 來源： wikimedia
在這個擁有全球最多世界遺產的國家（再次傲視歐洲），吃冰可是人際交流的基本活動，可以說是打造了義大利庶民文化，每個義大利人，也都有他心目中的最佳gelateria (冰店)。　　

就以米蘭來說，在地人也許會推薦你去每天新鮮現做的Massimo Del Gelato吃吃看哦！

以多變取勝：法蘭西冰淇淋　

雖然在法國的義大利冰店總是不缺人氣，法國當地的冰淇淋－glace, 也是非常美味哦！

法國冰淇淋的口感和義大利的類似，不過有鮮奶油更加綿密，因此也叫做crème glace. 不過也別擔心，它也是清爽不油膩！

Berthillon 是巴黎最有名氣的老店, 也有下午茶館 / 來源：Berthillon
Berthillon 是巴黎最有名氣的老店, 也有下午茶館 / 來源：Berthillon
法國人鍾愛傳統與歷史，對於老牌子也是十分支持。1954年開始席捲冰淇淋界，位在巴黎市中心的Berthillon就是排隊名店！他們有古典的裝潢、將近80種的超多口味選擇（要花多少時間才能開發那麼多？） 哦。

而且別擔心，如果本店人太多，可以在市區任何一個掛有Berthillon招牌的餐廳都可以買到，而且全年都有售！最受歡迎的口味是：榛果和焦糖，可以試試看哦！

另外，你人到左岸的話，Pei小編推薦你去17世紀義大利移民，把冰淇淋帶進巴黎的Le Procope，因為是「巴黎第一間咖啡廳」，歷史悠久，名聲超級響亮！

夏天屬於海灘和冰品 / 來源： rawpixel
夏天屬於海灘和冰品 / 來源： rawpixel
無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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冰淇淋 義大利 法國

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