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梅花座、社交距離、隔離面罩　歐洲博物館把抗疫變成「展覽」

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
誰沒戴口罩? 奧地利警察出動！ / 來源：Rudolf Fric
誰沒戴口罩? 奧地利警察出動！ / 來源：Rudolf Fric

我們正經歷近代最嚴重的公衛事件，未來的教科書和博物館一定會把這一頁編進去。特殊的「梅花座」、「1.5公尺社交距離」、「隔離面罩」甚至歐洲警察上街臨檢…等這次專有的防疫行動，記錄了我們這一代的抗疫日常；未來我們和下一代，將可以在這些歐洲博物館看到它們！

Pei小編這就帶大家來到維也納！

世界各地的社交距離標誌 都各有特色 / 來源：Anita Berki
世界各地的社交距離標誌 都各有特色 / 來源：Anita Berki

維也納博物館

奧地利人已經把抗疫期間的相關物品和照片投到維也納博物館，物品多種多樣，數量超過2000件，全面展現庶民和政府的Covid-19日常點滴。

口罩、消毒酒精、醫護人員和商場排隊的照片是多數，大家難以忘懷「曾經一起搶購過」的衛生紙和米麵，也將成為維也納博物館的永久藏品。

非常可愛的口罩蛋 　/ 來源：Nora Rath Hodann
非常可愛的口罩蛋 　/ 來源：Nora Rath Hodann
在疫情期間結婚　更加難忘 / 來源：Angelika Krizinger
在疫情期間結婚　更加難忘 / 來源：Angelika Krizinger

「就連那圓圓的病毒形狀，也成為我們的共同記憶！」館長說，相較於早期的疫情，現在大家都知道病毒長什麼樣子，算是時代的進步象徵。

倫敦：展示疫情期間「最重要的小東西」

英國博物館 發起防疫紀念展 / 來源：vam.ac.uk　
英國博物館 發起防疫紀念展 / 來源：vam.ac.uk　

西歐的倫敦呢，Victoria and Albert Museum也發起徵集「抗疫物品」的活動，想讓大家認識沒有疫情的時候，我們曾經忽視過哪些小東西，它們又如何在關鍵時刻成為急救大功臣？

「這些物件都是我們和外人產生連結的重要小物」博物館說，民眾在居家隔離的其間想出了很多與他人交流的新方式，他們想把這些都記錄下來。

　

德國的科隆博物館和美國Smithsonian博物館也有類似的展覽想法，大家下次出國，或現在在台灣，都可以參與這些紀錄時代重要大事的行動哦！　　

＞維也納博物館地址

WIEN MUSEUM MUSA

1010 Wien, Felderstraße 6-8

＞倫敦Victoria and Albert博物館地址　（基本上免費參觀！）　

Victoria and Albert Museum

Cromwell Road, LondonSW7 2RL

你也為醫護拍過手嗎？　 / 來源： Martha Hurley, David Graves
你也為醫護拍過手嗎？　 / 來源： Martha Hurley, David Graves

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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