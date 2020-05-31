城市的+1種涼爽玩法！ 學學巴黎人「河上滑行」保持安全距離

相比起遊船 更在地的觀光方式 / 來源： Happy Seine 圖文/ Pei

如果你在陸地上悶壞了，在城裡的河上划船如何？這樣可以保持安全距離，欣賞城市也更自在！最親近巴黎塞納河的方式就在這裡。

單人划槳：更便宜、更環保的玩法

現在許多城市都因為旅遊項目暫停或需要安全距離，而顯得有點無聊；但我們可以做點不一樣的！

例如邊划船邊消暑、邊消暑邊打掃城市裡的河道！

貴為法國北部最重要的河流之一，塞納河也可說是全世界最浪漫的河流－因為她流過許多世界一級文化遺產，遊船求婚也是河上一大賣點。

在巴黎，塞納河遊船早已是旅人的必玩清單，但因為旅遊和商業帶來的汙染，難免讓河裡50幾種生物陷入危機…

你也可以加入清理塞納河的行動 / 來源： Happy Seine 因此巴黎人開始思考｢如何讓塞納河又好玩，又保持乾淨？｣

近年很流行的「單人划槳」在巴黎就成了新的遊河方式，Happy Seine這個機構帶大家一路站著滑進巴黎市區，Pei小編預計你可以一次擁有河左岸的人文咖啡香和右岸歷史風光，看到李奧納多拍戲的Bir Hakeim橋、巴黎的自由女神像、大小皇宮、橘園和奧賽美術館、羅浮宮、聖母院等最高人氣景點！

行程約2小時，從巴黎郊區出發，嚮導會帶你和其他人組隊互相照顧，整趟行程不僅可以運動，也可以交到新朋友！掌握有點刺激的操控技巧，以後出國或在台灣，就可以參加很多越來越流行的划槳活動囉！

期待下次的巴黎之旅嗎？

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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