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終於撐到解封！ 但…威尼斯「不要」觀光潮？！

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
威尼斯當地人發起許多公益活動　疫情期間划船送菜　 / 來源：rowvenice　
威尼斯當地人發起許多公益活動　疫情期間划船送菜　 / 來源：rowvenice　

還沒去威尼斯 但絕不會是遺憾 / 來源：flickr
還沒去威尼斯 但絕不會是遺憾 / 來源：flickr
圖文/ Pei

威尼斯別走！

義大利是歐洲疫情最嚴重的國家之一，三月開始防疫越來越嚴，旅客也越來越遠；五月初終於撐到解封日，觀光人潮最多的水城威尼斯，反而開始喜歡沒有外地人的日子了？

最近開店的商家發現，疫情沒有完全消失，因此義大利本國的旅遊人潮也沒為老闆們帶來生意；店面空著久了，就開始思考「如果我們不做遊客生意，會不會好一點？」

威尼斯人氣廣場 開門也空蕩蕩 　/ 來源：wikipedia　
威尼斯人氣廣場 開門也空蕩蕩 　/ 來源：wikipedia　
儘管每年有3000萬旅客到訪威尼斯，大量的觀光財湧進也讓當地的生態和生活品質問題越來越嚴重。這次封城兩個月，本地人已經意識到「回歸生活本質」或許才是奇幻水鄉威尼斯的未來發展之路！　

超過20億的旅遊年收入　怎麼替代？　

儘管每年威尼斯的各種魅力行程，都會為本地帶來25億歐元以上的經濟收入，前來觀光的旅客鮮少義大利國人。所以最近儘管開放店家營業，外國遊客來不了義大利，開不開店好像也沒什麼差別。

威尼斯當地人和義大利政府也開始考慮，如果以後再有疫情或是其他危機爆發，外國觀光人潮將可能再次被擋在門外；因此，或許現在是吸引義大利本國遊客、提升本地人生活幸福指數的時刻了？

當地的組織開始推展「永續旅遊」，建議政府禁止觀光船進入老城區，連著一系列的水道和老城保護措施，徹底改變觀光方式，讓旅遊收入用不同的方式進來，有可能挽救威尼斯的「過度觀光潮」、避免去年的水患再次發生！

對於本地人來說，他們不缺旅客，缺的是長年往外逃的「本地常駐居民 」和「威尼斯在地文化」－本地人口自二戰到現在，已經從17萬5降到5萬2。

大家想想，威尼斯如果讓義大利人都嚮往與珍愛、環境變得更好，未來我們再見到這座夢幻之都的時候，會發現她更加迷人吧？

畢竟，我們真的需要愛護環境和自然，威尼斯甚至各地人的生活，才可以免於被摧毀的命運。

我們旅遊的同時 也在幫當地人保護環境嗎？ / 來源：rowvenice
我們旅遊的同時 也在幫當地人保護環境嗎？ / 來源：rowvenice
無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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威尼斯 義大利 觀光

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