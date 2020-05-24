今年「極少數」不取消的活動：德國柏林新機場10月開幕！ (內附彩蛋：柏林街頭美食)

圖文/ Pei

請著迷德國風情的大家，下次訂機位記住這個新機場代號：BER！它是將取代柏林國際機場的柏林布蘭登堡威利·布蘭特機場Berlin Brandenburg International Airport (德語為FBB).

剛宣布通過客流測試的柏林新機場，終於要擺脫長達九年多的「德國之恥」、「蚊子機場」惡名，把2006動工至今的各種奇葩工程疏失和幾千萬歐元損失拋在腦後，準備10月剪綵迎接旅客了！

其實去年已經預測2020年10月可以開幕，但多年來被本地人和各大德國航空唱衰，甚至有人提議拆掉重建更省錢，新機場終於在今年5月，驕傲發布「如期啟用」公告囉！

柏林新機場位於首都東南方 / 來源： Google maps 這個機場將整合柏林現今兩座最大機場航班，也將提供六萬個職缺，或許是今年航空業和德國人低潮中少數好消息，請大家記住2020年10月31日關注柏林新機場的開幕大日子！

放總理鴿子…幽靈機場終於活過來

柏林BER新機場的誕生，將讓德國第三大航空城柏林的Tegel以及Schönefeld兩座機場部分走入歷史。打造它的工程真的讓人跌破眼鏡，原來預算和設計疏失可以這麼誇張，而且是發生在以嚴謹聞名的德國。

等著你的柏林新機場 / 來源： berlin-airport.de 原因是，最初以20億歐元預算建造，到後來卻飆到73億；工程還在2010-2012年被發現電梯長度不對、安全系統出錯、航班顯示器燒壞、甚至「忘了」規劃機場重要收入的購物區……還真的有點難以想像。就連2012年德國總理梅克爾都要參加開幕大典了，機場在前一個月匆匆決定延期，硬生生給總理留下一個大「驚」。

然而機場遲遲沒有啟用，每個月也要花數百萬歐元維護，定期在內工作的人員也有300-500之多，這尷尬恐怕讓一些柏林人甚至德國人都想掩面而逃。

如今安檢終於過關，大規模的旅客動線和服務測試也全部綠燈，雖然碰上疫情直擊航空業，今年柏林必須給自己一個好消息壓壓驚。

預計每年迎接2千8百萬人次

實境測試中的新機場 / 來源： berlin-airport.de 現在歐洲已經逐步解封境內旅行和商業活動，十月底的開幕日期看似真的能實現！

新機場第一航廈每年可以接待2千8百萬人次，加上第二航廈，整座機場的迎客能力更可達到在3千6百萬，符合2019往返柏林的人次，也比柏林現有兩座主要機場還多50萬；國際旅行恢復後的熱鬧氣氛讓人非常期待！

柏林街頭美食

貴為德國首都，柏林不只是政治中心，年輕人打造的「藝術柏林」文化、中西歐混合的特殊氣氛、龐大的夜店與電影等娛樂資源……無不讓柏林擁有吸引自由行旅客的強大魅力！

咖哩脆腸 各家有各家獨門醬料 / 來源：pixabay 標誌性的小吃「咖哩腸」currywurst也成全德的國民美食，據說柏林人一年要吃掉7000萬根咖哩腸，德國人全年要吃掉超過8億根！糖、咖哩醬、番茄醬和外酥內嫩的香腸，會成為你的德國回憶嗎？

另外必吃的是土耳其烤肉捲Döner Kebap. 號稱德國旅遊最平價又飽肚的街頭美食，如果你想試試這深入德國甚至歐洲人日常的味道，注意看招牌上的烤肉圖就對了！

德國銅板美食：土耳其烤肉 / 來源：wikipedia 雖然兩樣小吃在德國看起來都不太「道地」，但它們確實已經成為德國最常見的攤位囉；如果你想吃心中經典的德國家常菜，柏林有拿破崙到過的極品餐廳，有名的本地「水煮豬腳」Eisbein和「炸豬排」Schnitzel就是你要搜尋的關鍵字！

「水煮豬腳」滑潤不油膩 / 來源：flickr 無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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