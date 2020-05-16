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古人怎麼防疫？ 歐洲第一座隔離營在「這裡」　隔離建築還可眺望地中海

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
克羅埃西亞先民已經很有危機意識 / 來源：documentarytube
克羅埃西亞先民已經很有危機意識 / 來源：documentarytube

圖文/ Pei

人類面對近代最大公衛事件，「隔離」已經成為天天都會聽到的詞，在全世界被乖乖遵守。今天和Pei小編來認識”quarantine”這個字和近750年的歐洲隔離史吧！

中世紀歐洲「隔離」反應最快的是…克羅埃西亞！　

《舊約聖經》 摩西律法中，已經出現「為防疫實施自我隔離」的紀載，近年很受歐洲和台灣人歡迎的克羅埃西亞，其實也是地中海一帶，最早實施外來人士隔離政策的國家哦！

擁有全球保存最完整中世紀城牆的杜布羅夫尼克，和義大利東部隔海相望，她不僅擁有傲人世界文化遺產和海岸風光，在中世紀也是和海洋另一端的威尼斯一樣，是貿易重鎮。

早在1272年，杜布羅夫尼克就已經有隔離痲瘋病人的公告，是克羅埃西亞最早的法律文件，歐洲第一座黑死病院也在這裡的Mljet建成。

中世紀留存至今的隔離所 / 來源：taiwannews
中世紀留存至今的隔離所 / 來源：taiwannews
14世紀，歐洲遭到黑死病大範圍侵襲。貿易大港威尼斯，1374年宣布外來人員須在附近小島隔離40天，”quarantine”這個字也就跟著40天(quaranta giorni)衍生而來。

對岸的杜布羅夫尼克則在1377年通過「隔離法案」，為了防止主要來自義大利的疫情擴散，規定有傳染病或從疫區前來的所有船隻人員、貨物和動物（考慮得很周全），必須在附近小鎮或是小島隔離30天才可以進城，違反者會受到嚴厲懲罰；30天的隔離期也曾延長到40天。

變身藝文場地的隔離所　

杜布羅夫尼克如今是海濱party和文化活動人氣據點 / 來源：HINA/ Ivo LUCIC
杜布羅夫尼克如今是海濱party和文化活動人氣據點 / 來源：HINA/ Ivo LUCIC

經過幾個世紀，古代的傳染病已經消失；杜布羅夫尼克老城邊的10幾座隔離設施（lazarettos）因為當初需要安全距離，佔地很大，可以眺望地中海，在今天成為觀光景區、文化活動和party地點！

其他如馬爾他、義大利等國家也都還存有類似的隔離建築。

馬爾他也有歷史悠久的隔離所 / 來源：wikipedia
馬爾他也有歷史悠久的隔離所 / 來源：wikipedia

再度進入隔離狀態的南歐　

現代的杜布羅夫尼克是旅遊勝地，鎮上經濟大多依靠觀光人潮，最近也深受疫情影響而再次被封閉，直到六月底都不會有遊船來往。

克羅埃西亞境內各城市之間也暫停人員通行，與其他國家的航班從3月中斷到夏天甚至年底，從平時「觀光過度」進入「觀光短缺」時期。　　　

不過該國從中世紀到現在，面對疫情的態度都沒變，防疫就靠兩件事：隔離、全民遵守！　

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 觀光 義大利

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