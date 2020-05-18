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解禁且慢！ 北極圈高科技「冷藏雪場」 可維持長達一年
圖文/ Pei
台灣日頭赤炎炎，芬蘭現在負一度！聽起來就好涼爽啊……不過五月原本是位於北極圈的芬蘭滑雪季，疫情影響確定不開門；降雪則沒有因為肺炎而停止，去年冬天至今的雪量是60年來最多，現在已經累積15萬平方公尺的皚皚白雪！
風景這麼美，位於芬蘭北部的Levi滑雪場捨不得讓難得累積的大量白雪融化，運用當地非常有創意的「覆蓋」特殊科技把滿山白雪封住，可以維持長達一年！
2020年雪季可能提前開始
芬蘭北部Lapland擁有北極圈的特殊風光，也有北極光，一直都是深受歐洲人喜愛的滑雪勝地，連年獲得「芬蘭最佳滑雪場」稱號的芬蘭最大雪場Levi和周邊滑雪旅遊業務，因為近期疫情陷入低點，應該持續到五月的滑雪季也只能提早收場。
那麼，剩下的雪怎麼辦呢？
存起來吧，明年還可以用！業者使用可以防風雨和日曬的特殊纖維布「地工織布」，把雪分三層推起來隔離存放，雪的蒸散率也能降低到5%.
這項大工程也仰賴一群｢雪地農夫｣的努力，他們合力在這擁有43條坡道的雪場工作，把每堆厚達10-30立方公尺的雪存好。
“今年也許可能提前開啟旅遊季！＂負責人說，春天錯過的滑雪季讓當地損失25%收益，因為存了大量白雪，說不定就可以史無前例地早早在10月啟用，甚至提早開放夏季活動！在這裡整年都可以騎腳踏車、玩野外項目，度假可以非常充實。
在往年，11月中都是芬蘭Levi舉行Alpine Skiing 滑雪世界盃的地點，到時大量的白雪一定會讓滑雪迷非常興奮！
無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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