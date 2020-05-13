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法國人並非討厭說英文？法國網紅13大快問快答 翻轉台灣人刻板印象

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片
圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片

Bonjour！在台生活的法國YouTuber「馮韋元Francois Devatine」近日與台灣YouTuber「WennnTV 溫蒂頻道」合作，以快問快答方式討論「台灣人對法國人的刻板印象」。究竟法國人是不是不愛講英文、是不是喜歡吃高級料理？難道法國女生真的都有名牌包嗎？

圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片
圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片

不少人都誤以為法國人不愛講英文，曾生活在法國長達6年的溫蒂表示，其實法國人不是拒絕講，而是擔心自己講不好，身為在地人的馮韋元也解釋：「我們是害羞不敢講」。而巴黎作為時尚之都，許多人都對法國人愛背精品包有迷思，原來實際並非如此，馮韋元補充表示，用名牌大多是觀光客。

圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片
圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片

影片中也提到，有人好奇法國人是否都愛去高級餐廳吃頂級料理，兩人都反映並非如此。不過也有正確的印象，像是法國人的確愛吃甜點，口味偏甜，非常熱愛可頌、馬卡龍等甜食。後續溫蒂總結自己心目中法國人的特色，「很浪漫」、「注重休閒時間懂得生活」、「很愛抱怨」。

圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片
圖／擷取自 馮韋元Francois Devatine YouTube影片

有粉絲看完影片在底下留言交流：「法國人真的很浪漫，不用再懷疑了」、「印象是法國人因為喜歡自己的語言，就不刻意強調英文」、「我覺得法國很多高級餐廳（米其林），但當地人就很愛自己煮」。

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