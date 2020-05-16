賞不完的讚嘆美景！ 旅人們的夢想國度「瑞士旅遊」全攻略

瑞士擁有壯麗的高山和湛藍的湖泊、美麗的鄉村平房坐落在山谷間，豐富的旅遊資源和令全世界讚嘆的美景，是許多旅人夢想中的國度。不過對台灣人來說，瑞士路途遙遠、物價偏高，往往令人望之卻步，但是如果提前做好功課，用最划算的價格買到機票、規劃好最想去的景點路線，就可以有更多的預算來深度遊瑞士啦！跟著小編整理的資訊，來去阿爾卑斯山過愜意的假期吧～

飛往瑞士的班機

目前從台灣到瑞士還沒有直飛的班機，因此需要花一些時間轉機。大部分到瑞士旅遊的旅客都會選擇在蘇黎世或日內瓦機場降落，小編這邊就整理台北－蘇黎世和台北－日內瓦，常見的班機組合給大家，可以依據預算、時間來做選擇～

台北－蘇黎世

台北－蘇黎世。 圖／FunTime

台北－日內瓦

台北－日內瓦。 圖／FunTime

小編小提醒：機票的價格會因為淡、旺季或購買人數多寡而有浮動，有時猶豫一下就會漲價，或是有早買反而比較貴的情況，小編建議大家善用機票價格追蹤的功能，就能在低價時速速購入！

瑞士景點推薦

蘇黎世｜班霍夫大道

蘇黎世｜班霍夫大道。 圖／Flickr

班霍夫是德語「Bahnhof」火車站的意思，從蘇黎世火車站一走出來就是班霍夫大道，這裡是歐洲最長的購物大道，各精品品牌的商店櫥窗琳瑯滿目，不過雖然在這裡買精品可以退不少稅，班霍夫大道仍是世界上最昂貴的購物大道之一，沒有精品預算的朋友們，建議可以在班霍夫大道來個徒步之旅，欣賞在街道上穿梭的電車和兩旁的歐風建築也很愜意！

蘇黎世｜林登霍夫山 X 蘇黎世老城區

蘇黎世｜林登霍夫山 X 蘇黎世老城區。 圖／Wikimedia

林登霍夫山其實是位在蘇黎世老城區的一座公園，小山丘不高，一下就能爬到頂，在這裡可以眺望蘇黎世老城區的景色，聖母教堂、蘇黎世教堂和利馬特河上的小船盡收眼底，來到蘇黎世一定要登上林登霍夫山看看！除了在公園的綠林散步之外，也可以到鐘錶店逛逛，畢竟瑞士的機械工藝是揚名國際的啊～

琉森｜琉森湖

琉森｜琉森湖。 圖／Wikimedia

琉森湖又稱四森林州湖，碧藍湖水夾在阿爾卑斯山的群峰之間，湖水來自高山融雪，非常清澈，完全就是童話裡的場景！來到琉森湖，建議可以搭船遊湖，近距離享受身在如畫的景緻裡，或是搭乘齒軌列車及登山纜車，一邊眺望琉森湖，一邊前往皮拉圖斯山，尋找傳說中的龍的巢穴！

琉森｜卡佩爾廊橋

琉森｜卡佩爾廊橋。 圖／Wikimedia

卡佩爾廊橋跨越羅伊斯河的兩岸，位在琉森湖的出口處，是琉森的地標，也是歐洲現存最古老的木橋，原本是為了防禦需要而建造，橋中間有一座八角形的磚造水塔，曾被用作監獄、拷問所、瞭望台及金庫。橋邊種滿繽紛的花朵，白天的景色非常迷人；到了晚上橋面則會點起燈，和河中倒影相互輝映，充滿中古世紀的浪漫情懷。

地址：Kapellbrücke, 6002 Luzern

因拉特肯 X 格林德瓦｜少女峰

因拉特肯 X 格林德瓦｜少女峰。 圖／Pixabay

少女峰是許多人到瑞士旅行的主要目的地，而因特拉肯和格林德瓦作為登上少女峰的前哨站，以壯麗的山脈景觀和靜謐的小鎮風情成為度假和療養聖地。茵特拉肯位在瑞士的中心地帶，被艾格峰、僧侶峰和少女峰環繞，可以搭乘高空纜車一覽群山風采，或是到街上逛逛手工藝品店；格林德瓦是前往少女峰的必經之路，沒有過多的商業開發，彷彿遺世獨立的天堂，一幢幢木屋平房真的就像童話場景一樣！

阿萊奇冰川

阿萊奇冰川。 圖／FunTime

阿萊奇冰川是阿爾卑斯山最大的冰川，對自由行旅客來說不難到達，搭火車到費爾施後，步行約15分鐘就可抵達纜車站，接著搭乘纜車上山，就會見到超級壯觀的冰川！阿萊奇冰川也是瑞士經典的健行路線，沿著冰河而行，呼吸著沁涼的空氣，整個人煥然一新啊～

小編小提醒：冰川健行具有一定危險性，務必要請嚮導帶路才行！

伯恩｜時鐘塔

伯恩｜時鐘塔。 圖／Wikimedia

或許想到瑞士，你腦海中出現的第一個城市不會是伯恩，但伯恩可是瑞士貨真價實的首都！伯恩老城在1983年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，地標時鐘塔矗立在伯恩大街的盡頭，建在城門上，至今已有800多年的歷史，和歐洲許多其他的塔樓一樣，伯恩時鐘塔曾被作為守衛塔、監獄和鐘樓，現在除了報時以外，它也是一座天文鐘，能顯示年份、月份和星期！

地址：Bim Zytglogge 1, 3011 Bern

伯恩｜伯爾尼大教堂

伯恩｜伯爾尼大教堂。 圖／Wikimedia

伯爾尼大教堂是一座哥德式大教堂，用砂岩砌築而成，被列為國家文化財產。鐘樓高達100.6米，是伯恩最高的建築，也是瑞士最高的教堂，在伯恩市區抬頭就能看見它的身影。教堂大門入口頂端著名的雕像「最後的審判」，在宗教改革的破壞下有幸倖免，被完整保留至今；教堂內部一架由5404根銅管組成的管風琴，是瑞士境內最大的的管風琴，到了伯恩一定要進去參觀看看！

小編小提醒：伯爾尼大教堂內部是不能拍照的，好好用雙眼紀錄吧～

地址：Münsterplatz 1, 3000 Bern

開放時間：

冬季：週日11:30-14:00、週六上午10:00-12:00，下午14:00-17:00、週二至週五上午10:00-12:00，下午14:00-16:00

夏季：週日11:30-17:00、週二至週六10:00-17:00

※週一關閉

※如欲登頂需至少在關閉前半小時抵達教堂

票價：教堂免費參觀，登頂另外收費

策馬特｜馬特洪峰

策馬特｜馬特洪峰。 圖／Flickr

這座山是不是很眼熟呢？沒錯！它就是瑞士金三角巧克力「TOBLERONE」包裝上的那座山啦～馬特洪峰位在瑞士和義大利邊境，儘管它的海拔高度在阿爾卑斯山脈中榜上無名，陡峭的四面錐體特殊形狀還是讓登山好手們躍躍欲試！山腳下的小鎮策馬特是觀賞馬特洪峰英姿的最佳景點，一幢幢坐落在山谷中央的木屋，真的是完美演繹阿爾卑斯山的童話世界，小編好想在這裡定居XD

日內瓦｜大噴泉

日內瓦｜大噴泉。 圖／Pixabay

日內瓦湖又稱雷夢湖，是瑞士和法國的天然交界，湖畔的大噴泉噴出高度可達140公尺，相當於40多層樓高，在日內瓦的許多地方都能看見，因此成為日內瓦的地標，可以靠近噴泉感受被水氣包圍的沁涼，天氣好時還能看見噴泉水折射出的彩虹！日內瓦湖也是瑞士熱門的觀光景點，由於面積非常非常大，搭渡輪遊湖也要花上好幾個小時呢～

地址：Quai Gustave-Ador, 1207 Genève

日內瓦｜日內瓦湖 X 西庸城堡

日內瓦｜日內瓦湖 X 西庸城堡。 圖／Pixabay

同樣位在日內瓦湖畔的西庸城堡，和大噴泉卻有將近80公里的距離，就可以知道日內瓦湖到底有多大！這座中世紀的水上城堡其實是建在一顆超巨大岩石的小島上，沿著湖邊步道散步就可以找到最佳的取景地點。城堡建築保存良好，內部的參觀有中文導覽，可以詳細知道它的歷史：曾是宮殿兼過路收費站、軍事堡壘、監獄，現在則作為博物館兼酒窖的觀光用途。

地址：Avenue de Chillon 21, 1820 Veytaux

開放時間：

3月：9:30-18:00（17:00後停止進入）

4月－9月：9:00-19:00（18:00後停止進入）

10月：9:30-18:00（17:00後停止進入）

11月－次年2月10:00-17:00（16:00後停止進入）

※1月1日、12月25日關閉

票價：

成人：12.5瑞士法郎

6-16歲兒童：6瑞士法郎

語音導覽器租借：6瑞士法郎（有中文）

瑞士國內交通

國鐵SBB（火車）

國鐵SBB（火車）。 圖／ pxfuel

瑞士的火車類型分成6種，分別是高速列車ICE、城際列車IC、區域列車IR、區域快車RE、區域慢車R以及城市軌道快車S-Bahn，車票可以在瑞鐵或歐鐵官網、APP或火車站購買，每一種列車的票價有所差異，一、二等艙的價錢也不一樣，千萬要看清楚車種、車廂才上車，以免被罰款喔！

景觀列車

景觀列車。 圖／needpix

除了一般火車之外，瑞士也有專門在風景區運行的景觀列車，共有冰河快線、東部的伯爾尼納快車、南部的戈爾內格拉特鐵路、連接琉森和蒙特勒的黃金快車，以及從琉森到瑞士南部的威廉泰爾快線。每條路線各有特色，但共通點就是沿途都有瑞士美麗的景緻相伴，其中冰河快線知名的弧形大窗戶，讓旅客可以全方位的欣賞窗外美景，搭乘時千萬別顧著睡覺啦！

公車

公車主要在大城市內運行，通常分成單程票、按距離收費，或是一日、多日票，可以在公車站的機器購買。

省錢小秘訣

瑞士旅行通行證Swiss Travel Pass是在瑞士旅行時超好用的通票，境內幾乎所有交通工具都可以使用這張通行證，更好康的是，瑞士許多著名的觀光景點、博物館，持這張通行證還可以享有優惠，甚至免費參觀或附送導覽！只要先決定好艙等、天數、日期連續或彈性，就可以簡單購買，也可以在台灣先買好喔～

詳細資訊可參考官網

乘車小提醒

1.歐洲鐵路的車票價格是浮動的，通常越早買會有越多折扣，部分列車也有分可否改票的票種，價格都不一樣，建議提早開始注意。

2.瑞士大部分的大眾運輸工具上下車是要自己按鈕開門的，列車到站時不要傻傻站著想說門怎麼壞了啊～～

3.無論是火車或公車，如果是在車站的售票機買票，上車前務必檢查票上有沒有印日期，如果沒有的話記得找打票機印上日期才可以上車！

看完這麼多瑞士的資訊，想飛去的心是不是蠢蠢欲動了呢？其實自由行玩瑞士一點都不難，只要能買到便宜的機票、划算的車票，就可以省下很多交通費；再規劃好旅行路線，如果能一路從蘇黎世玩到日內瓦，或從日內瓦玩到蘇黎世，不走回頭路的話，又可以節省更多時間和車費。下一次旅行就去瑞士，把夢想實現吧！

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