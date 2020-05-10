你來玩，我付錢！義大利5000萬歐元大手筆放送「旅遊券」 超狂優惠疫情後必去
圖文/ Pei
歐洲受疫情影響最嚴重的義大利，終於開始回復正常生活。坐擁歐陸最多世界遺產的南歐國度，各個城市迫不及待要重啟旅遊業！
最猛的重振措施可以在「地中海第一大島」西西里島見到，5000萬歐元的預算將資助旅客前往這座夢幻藝術海島！
西西里島旅遊局Visit Sicily.Info官方網站將推出完整的優惠方案，據悉將在疫情過後，支付上島的訪客一半的機票費用、當地觀光活動和住宿券，過一陣子，大家記得點進去看看哦。
其實從三月十號封島開始，西西里旅遊業損失上億，十分慘重；義大利五月初進入封關第二階段，逐步開放公園、博物館和文化設施等公共場所供市民使用，義大利境內旅遊也得到政府大力資助，將在有「社交距離」和「分齡入場」等前提下開放海灘等休閒設施。
但國際旅客入境的解禁日，八字還沒有一撇。很多想度假的人心情就像圖片上說的，「現在好好待在家，我們才可以出去玩」！
Pei小編祝大家平安健康，早點等到出去玩的那天！
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