你來玩，我付錢！義大利5000萬歐元大手筆放送「旅遊券」 超狂優惠疫情後必去

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
西西里的小吃，連黑手黨都愛 / 來源：ig@clara_tum
西西里的小吃，連黑手黨都愛 / 來源：ig@clara_tum

圖文/ Pei

歐洲受疫情影響最嚴重的義大利，終於開始回復正常生活。坐擁歐陸最多世界遺產的南歐國度，各個城市迫不及待要重啟旅遊業！

最猛的重振措施可以在「地中海第一大島」西西里島見到，5000萬歐元的預算將資助旅客前往這座夢幻藝術海島！

地中海當背景 為自己打造最夢幻的假期 / 來源： inviaggioconfabry
地中海當背景 為自己打造最夢幻的假期 / 來源： inviaggioconfabry

西西里島旅遊局Visit Sicily.Info官方網站將推出完整的優惠方案，據悉將在疫情過後，支付上島的訪客一半的機票費用、當地觀光活動和住宿券，過一陣子，大家記得點進去看看哦。

要選哪個才好？　 / 來源：ig@valentina_grispo
要選哪個才好？　 / 來源：ig@valentina_grispo
其實從三月十號封島開始，西西里旅遊業損失上億，十分慘重；義大利五月初進入封關第二階段，逐步開放公園、博物館和文化設施等公共場所供市民使用，義大利境內旅遊也得到政府大力資助，將在有「社交距離」和「分齡入場」等前提下開放海灘等休閒設施。

關注旅遊局網站 看看你能得到優惠券嗎？ / 來源： ig_visitsicily
關注旅遊局網站 看看你能得到優惠券嗎？ / 來源： ig_visitsicily
但國際旅客入境的解禁日，八字還沒有一撇。很多想度假的人心情就像圖片上說的，「現在好好待在家，我們才可以出去玩」！　　　

民眾已經等不及要出門度假　 / 來源：ig@la_zzarina_
民眾已經等不及要出門度假　 / 來源：ig@la_zzarina_
Pei小編祝大家平安健康，早點等到出去玩的那天！

　

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

義大利 歐洲 觀光

延伸閱讀

接受中俄援助抗疫 義總理：外交政策沒變

上銀到6月產能滿載 估第2季業績優於第1季

足球／為復賽備戰 C羅返抵義大利先隔離14天

歡迎「嘉玲」！ 我今日無新增新冠肺炎病例

相關新聞

挽救夏日觀光季！歐盟本周將放寬歐盟國家之間邊境限制

歐盟國家準備在本周宣布放寬歐盟國家之間的邊境限制，以提振受到重創的旅遊觀光業，挽救夏日旅遊旺季。不過，至少到6月中旬為止...

你來玩，我付錢！義大利5000萬歐元大手筆放送「旅遊券」 超狂優惠疫情後必去

義大利最猛的重振措施可以在「地中海第一大島」西西里島見到，5000萬歐元的預算中，將資助旅客前往這座夢幻藝術海島！

將近兩個月的居家令讓人胖？法國人平均增胖2.5公斤

居家令發布後，有足夠的時間能料理三餐，飲食上更均衡了。除了三餐吃飽，調查結果也顯示，法國民眾待在家「更容易看見家裡的零食」，除了有更多人注意到了巧克力，還發現家裡不少的甜點。

法國人這樣感謝抗疫英雄！　紀念幣開放預購、大廚送400kg巧克力、設計師T恤登場

需要幫助和為社會付出的人是法國人現在的目光焦點；於是大廚開始送餐到醫院、設計師推出抗疫潮T, 巴黎造幣廠也發表了「感謝紀念幣」

巴黎聖母院著火滿一年，最新動態是？ 法國總統拚「5年內」達標

代表哥德式建築精華的聖母院現在只能遠觀，許多人到了巴黎也會專程過去，望著它的塔頂大呼可惜。如今經過了一年，復工工程進行得怎麼樣?

巴黎窗台浪漫藝術！ 抗疫期間「陽台人生」的創意旅行故事

當你行走在美麗的花都，或許只會為精緻的奧斯曼建築著迷，但現在大家不能隨意出門，巴黎陽台已經有了更多意義

視覺踏青馬上出發！ 巴黎空中花園、LED農場種草放羊一定要體驗

在巴黎人之中流行著什麼呢？黑白色調的穿著、熱愛閱讀和藝術、還有「生機」風！ 現在大家暫停旅行計畫，但我們可以搭上流行，去巴黎看看綠意盎然的城市農場走走春

新冠疫情下限制外出 英國海灘卻出現奇特石堆

疫情在全世界蔓延，許多國家都已經祭出外出限制來防範疫情擴散。不過，在外出限制封鎖下的英國某處海灘，近期卻突然出現了許多鵝卵石塔。

炎熱天氣喚醒味蕾！認識這些法式「獨特配料」讓胃口大開

非常擅長口味搭配的法國人，可以用小小調味料讓料理變得非常美味！如果要在家試做法國菜，或到法國餐廳，肉菜應該選擇什麼附屬食材和醬汁，才能激發味蕾最高享受？

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！

為什麼法國讓那麼多人嚮往？這篇文章給你常會在法國街頭看見的法文字，這堂文化入門課和當地生活緊緊相連，記住這些基礎知識讓下次的旅行更順利！

想讓交流更加順利！？ 和法國人來往前必得學會這些讀心術

法國人和巴黎人，有什麼不一樣？懂得用適當的角度溝通和看待，讓交流、旅行體驗都更順暢哦！

不再擔心吃不慣「法國料理」　這些名菜可能出乎意料合你味

世界三大菜系，有法蘭西也有中華料理，我們和法國人有個共通點：熱愛美食，而且很講究！如果你在家做菜想換個口味，或出外有機會拿到法國菜菜單，這些法國傳統家常料理對一家老小來說，不用擔心吃不慣又能體驗法國文化

熱門新聞

挽救夏日觀光季！歐盟本周將放寬歐盟國家之間邊境限制

你來玩，我付錢！義大利5000萬歐元大手筆放送「旅遊券」 超狂優惠疫情後必去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。