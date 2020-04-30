巴黎聖母院著火滿一年，最新動態是？ 法國總統拚「5年內」達標
圖文/ Pei
一年前的四月，是大家都很難忘記的一段時間，因為有855年歷史的巴黎聖母院起火了！為於巴黎正中心的火勢延續十幾個小時，聖母院塔尖倒下的那一刻，很多人心也都碎了……代表哥德式建築精華的聖母院現在只能遠觀，許多人到了巴黎也會專程過去，望著它的塔頂大呼可惜。
如今經過了一年，復工工程進行得怎麼樣？Pei小編在地報導來囉！
疫情原因 停止施工
大家都希望重建工程可以好好進行，各界也捐了很多錢支持聖母院早日再次開放；不過其實要修復的部件非常多，難度不是一般地高（所以後面會有專家說：最少五年才要正式開始！）連接屋頂的各個地方、大量石塊和複雜的構造之外，包括巨大管風琴的清理也是一件大工程。
也有人擔心，法國會不會徵招最優秀的工程專家和設計師，來傾力營救聖母院？答案是「不會完全這麼做」，因為法國還有很多需要修建的建築等著這些有特殊技術的職人幫忙。
其實在去年秋冬，風雨都造成工程延誤，現在因為疫情在法國還沒有消退，工程隊已經停止運作，因此「至少三年」這個時間也就要往後推。
法國總統承諾5年內完工
應該說馬克宏的目標是2024年，不過也有專家認為到該年4月連表面的修復都還不會完成，能有明顯進展的可能是清理的工作。
＂我們預估疫情封關會持續兩個月好了，＂工程隊總監說，＂那其實2024才是正式修復的開端。＂
修建後的聖母院會是什麼樣子？
大家去年可能看過各種天馬行空的設計圖，例如游泳池、花園和停車場，甚至透明感的玻璃當作門面等等。
但首先要思考的是應該要按照「藝術愛好者」（例如馬克宏總統）的心中藍圖作一個現代化的設計，還是跟著聖母院原本的「宗教」意義來決定她的新貌呢？
最終決定的版本，會得到聯合國教科文組織的同意嗎？
當時的燃燒過程 真的產生了有毒空氣嗎？
當時濃濃的鉛味飄散在火災發生地點附近，那是巴黎的政商和旅遊中心﹑人來人往，中毒風險的流言一時甚囂塵上！
但如今已經有許多證據擊退了這個疑慮，剩下一些院前工程產生的懸浮粒子，經過超高壓清掃（法國真的是個高科技的國家！）；大家也就不再擔心附近居民的安全，可以放心經過聖母院了。
重建中的聖母院未來也會舉辦教育導覽和展覽，為大家解釋目前的情況和聖母院的相關人文歷史。
說到這裡，大家是不是很期待聖母院的重生進展呢？請跟著Pei小編的文章走囉！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言