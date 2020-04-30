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巴黎聖母院著火滿一年，最新動態是？ 法國總統拚「5年內」達標

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
聖母院內現在還沒有完全清理好 / 來源：Notre Dame de Paris
聖母院內現在還沒有完全清理好 / 來源：Notre Dame de Paris

全世界都關心聖母院修復情況　 / 來源：Notre Dame de Paris
全世界都關心聖母院修復情況　 / 來源：Notre Dame de Paris
圖文/ Pei

一年前的四月，是大家都很難忘記的一段時間，因為有855年歷史的巴黎聖母院起火了！為於巴黎正中心的火勢延續十幾個小時，聖母院塔尖倒下的那一刻，很多人心也都碎了……代表哥德式建築精華的聖母院現在只能遠觀，許多人到了巴黎也會專程過去，望著它的塔頂大呼可惜。

如今經過了一年，復工工程進行得怎麼樣？Pei小編在地報導來囉！

疫情原因　停止施工

大家都希望重建工程可以好好進行，各界也捐了很多錢支持聖母院早日再次開放；不過其實要修復的部件非常多，難度不是一般地高（所以後面會有專家說：最少五年才要正式開始！）連接屋頂的各個地方、大量石塊和複雜的構造之外，包括巨大管風琴的清理也是一件大工程。

最優秀的工程隊負責這項大工程 / 來源：Notre Dame de Paris
最優秀的工程隊負責這項大工程 / 來源：Notre Dame de Paris
也有人擔心，法國會不會徵招最優秀的工程專家和設計師，來傾力營救聖母院？答案是「不會完全這麼做」，因為法國還有很多需要修建的建築等著這些有特殊技術的職人幫忙。

其實在去年秋冬，風雨都造成工程延誤，現在因為疫情在法國還沒有消退，工程隊已經停止運作，因此「至少三年」這個時間也就要往後推。　

法國總統承諾5年內完工

應該說馬克宏的目標是2024年，不過也有專家認為到該年4月連表面的修復都還不會完成，能有明顯進展的可能是清理的工作。

＂我們預估疫情封關會持續兩個月好了，＂工程隊總監說，＂那其實2024才是正式修復的開端。＂　

修建後的聖母院會是什麼樣子？

大家去年可能看過各種天馬行空的設計圖，例如游泳池、花園和停車場，甚至透明感的玻璃當作門面等等。

全世界設計師和網友 想出多超前衛設計 / 來源：lavoixdunord fr　　
全世界設計師和網友 想出多超前衛設計 / 來源：lavoixdunord fr　　
但首先要思考的是應該要按照「藝術愛好者」（例如馬克宏總統）的心中藍圖作一個現代化的設計，還是跟著聖母院原本的「宗教」意義來決定她的新貌呢？

最終決定的版本，會得到聯合國教科文組織的同意嗎？　　

當時的燃燒過程　真的產生了有毒空氣嗎？

當時濃濃的鉛味飄散在火災發生地點附近，那是巴黎的政商和旅遊中心﹑人來人往，中毒風險的流言一時甚囂塵上！

但如今已經有許多證據擊退了這個疑慮，剩下一些院前工程產生的懸浮粒子，經過超高壓清掃（法國真的是個高科技的國家！）；大家也就不再擔心附近居民的安全，可以放心經過聖母院了。

重建中的聖母院未來也會舉辦教育導覽和展覽，為大家解釋目前的情況和聖母院的相關人文歷史。

相約修好那天　我們一起來看聖母院重生燈光秀！ / 來源：Notre Dame de Paris
相約修好那天　我們一起來看聖母院重生燈光秀！ / 來源：Notre Dame de Paris
說到這裡，大家是不是很期待聖母院的重生進展呢？請跟著Pei小編的文章走囉！　

　

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