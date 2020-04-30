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慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

法國人這樣感謝抗疫英雄！　紀念幣開放預購、大廚送400kg巧克力、設計師T恤登場

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
巧克力大師大手筆捐出最好的作品 / 來源：Jacques Genin
巧克力大師大手筆捐出最好的作品 / 來源：Jacques Genin

溫暖的色調象徵醫護人員的愛心 / 來源：BALZAC-PARIS
溫暖的色調象徵醫護人員的愛心 / 來源：BALZAC-PARIS
圖文/ Pei

最近各界都動起來抗疫，需要幫助和為社會付出的人也是法國人現在的目光焦點；於是大廚開始送餐到醫院、設計師推出抗疫潮T, 巴黎造幣廠也發表了「感謝紀念幣」……讓大家記住並一起拿出行動，解決這近代最大的公衛事件。

這篇文章由Pei小編帶你法國走一遭，看看哪些行業推出最特殊的傑作為抗疫人員加油打氣！

全球最古老廠房打造：紀念幣開放預購

巴黎造幣廠是現存全世界最老的公司　 / 來源：monnaiedeparis
巴黎造幣廠是現存全世界最老的公司　 / 來源：monnaiedeparis
法國悠久的歷史裡，造幣也是非常有趣的一部份，展現每個時代的重要事件、人物。

擁有1150年以上的造幣經驗，這項技術和傳統可以說是全世界最古老了！因此巴黎造幣廠每年推出的紀念幣也成為收藏家關注的對象。

巴黎造幣廠如今也是熱愛歷史的民眾很喜歡的博物館，近年更打造華人新年鼠年幣、藍色小精靈幣、羅浮宮幣、世界盃足球賽幣、母嬰親情幣......等非常貼近生活，也很有收藏價值的紀念幣－特定幣種是真的穿金戴銀哦。

鼠年硬幣（左）和羅浮宮紀念版 / 來源：monnaiedeparis
鼠年硬幣（左）和羅浮宮紀念版 / 來源：monnaiedeparis
很多家庭會喜歡的母嬰銀幣　 / 來源：monnaiedeparis
很多家庭會喜歡的母嬰銀幣　 / 來源：monnaiedeparis

最新的「感謝幣」（Merci）一樣遵循古法設計、以最高科技打造，正面是Merci字樣、醫護人員、清潔人員、農業業者、急救和消防隊、快遞物流業者、開門的商家，和下方滿滿的鼓掌畫面，把這段時間保障大家正常生活的付出者都畫進了錢幣裡；上端底部的雲朵則代表疾病遠去。

一個小硬幣表達了很多意思　　 　/ 來源：monnaiedeparis
一個小硬幣表達了很多意思　　 　/ 來源：monnaiedeparis
　　

價格8歐元，其中6歐元將捐贈出去，現在預購大概會在6月開始寄出。

這些很有意義的紀念幣，你喜歡嗎？　

同心抗疫 潮T上市

環保袋和T恤 實用又能捐獻 / 來源：ulule
環保袋和T恤 實用又能捐獻 / 來源：ulule

圖像可以直接傳達理念，這時候設計師就派上用場了！

他們把清新優雅的法國設計風，帶進現在最大的社會主題，「抗疫態度」穿上就可以表達！首先，是balzac-paris推出的前線人員T, 有機棉等材料和製作都注重環保，售出的金額也會投入巴黎醫院回饋社會。

另外也有「我要待在家」的衣服和環保袋、傳說中可以讓女孩一秒變淑女的夢幻品牌Sandro推出「團結在一起」T恤；這些品牌同樣都會撥出零售所得捐給紅十字會等公益組織。時尚和愛心同行，就從一件衣服開始！

另一個法式淑女品牌　直接了當提倡團結 / 來源：sandro-paris
另一個法式淑女品牌　直接了當提倡團結 / 來源：sandro-paris
　

大廚親送到醫院：今天吃什麼？

這段時間法國沒有餐廳可以開業，但廚師和甜點師一點都沒有閒著！

大家除了可以在instagram找到很多法國廚師現場教學的影片，這些大師們也熱心送餐到醫院，讓忙碌的醫護人員天天都暖心暖胃哦。

這裡就介紹一下業界表率，豪氣送出400kg巧克力的Jacques Genin, 他是公認的法國最佳巧克力師之一；號稱「法國甜點界顏值最高」的米其林主廚Cyril Lignac在instagram, twitter的po文，你按讚了嗎？他把最精緻的法國甜品送出，為前線人員充飽元氣！

哇! 婦女偶像的愛心餐到了 / 來源：twitter@Cyril Lignac
哇! 婦女偶像的愛心餐到了 / 來源：twitter@Cyril Lignac

感謝奉獻！巴黎聖母院也加入8pm敲鐘行列

去年四月遭受讓人難以置信的大火，巴黎聖母院的復原狀態一直沒有被法國人忘記；這次的疫情雖然也讓修復工程暫停，聖母院還是決定在四月的晚上8點敲響久違的大鐘，撫慰人心！

巴黎聖母院帶給大家希望和力量 / 來源：Notre-Dame de Paris‬
巴黎聖母院帶給大家希望和力量 / 來源：Notre-Dame de Paris‬
這次的響鐘選在8點，也是為了要感謝所有維持社會運轉和急救的英雄們。

看完這些，你是不是多了一點堅持下去的勇氣呢？

Pei小編祝你平安度過特殊時期！

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法國 巴黎 巧克力

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