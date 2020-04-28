巴黎窗台浪漫藝術！ 抗疫期間「陽台人生」的創意旅行故事

跟著Pei小編發掘巴黎的陽台人生 /來源： Les nounours des gobelins 圖文/ Pei

不知不覺，法國全面封關剛滿一個月。這段時間我們看到歐洲各國人的傳統文化展露無遺，英國人和朋友約線上喝一杯、義大利人在陽台唱歌劇、法國人每晚8點在窗台為抗疫奉獻英雄的歡呼……「陽台」現在已經成為歐洲人和真實世界連接的必要窗口！

當你行走在美麗的花都，或許只會為精緻的奧斯曼建築著迷，但現在大家不能隨意出門，巴黎陽台已經有了更多意義，下次你抬頭看見巴黎窗台，會有很不一樣的感受吧？

認識巴黎必知：奧斯曼建築

為什麼說巴黎是浪漫和藝術之都？奧斯曼建築是博物館和塞納河之外的最大因素！

大家也許聽過巴黎的最知名百貨拉法葉Galeries Lafayette. 它位於「奧斯曼大街」，附近滿是巴黎最有代表性的美麗建築風格－奧斯曼建築（haussmannien）。

19世紀（下）和21世紀的巴黎 一樣美得像夢 /來源：wikimedia與wikipedia 這些巴黎風建築用白色方石建造，名稱來自19世紀設計巴黎新面貌的奧斯曼男爵。

拿破崙三世選對人了，就是他把中世紀風格的巴黎做了天翻地覆的改造，最高人氣的設計就在香榭麗舍大道上的星形廣場，12條林蔭大道豪氣連接凱旋門！奧斯曼一手創造古典又現代化的絕美巴黎，到現在都深受世人迷戀。

這些建築通常都有帶著雕刻的陽台，特別的是，它們展現當時的社會階層，因為以前有錢人才能享受陽台，他們可不會住在最低和最高樓（不用爬樓梯，高層留給保母女僕），所以最常見的陽台都位於2-4樓之間哦。

巴黎熊也愛在陽台看風景 /來源： Les nounours des gobelins 因為這是巴黎人非常珍惜的古蹟，奧斯曼風格的房子不可以隨意裝修，洗牆的費用也是住戶共同支出。下次到巴黎一定要多多觀察美麗的陽台！

著名畫家筆下：印象派巴黎陽台

因為巴黎太美，Pei小編忍不住再介紹一點陽台的經典故事給大家。

Gustave Caillebotte在1880年前後創作了很多奧斯曼建築的優雅繪畫，非常有明信片風格，展現巴黎的四季和晴天雨天，讓人感覺很溫暖！

讓我們對比一下畫家筆下的巴黎和熊熊的巴黎 /來源：wikipedia 巴黎熊已經準備好DJ設備 /來源：Les nounours des gobelins 熱愛生活的視角，讓我們跟上吧。

歐洲家常：陽台種花

歐洲人很喜歡種花花草草，街上的隨手就能買到一小盆可愛的花，因此很多熱中裝飾的巴黎人也會讓鮮豔的顏色襯托藍天白雲。

現在窗台是大家看見世界和透氣的唯一通道，綠意盎然的視野也就很重要啦！尤其因為封關車流少，空氣變得清新，可愛的小鳥居然也飛進市區唱歌了，這樣的春天真的讓人心情很好哦。

於是許多巴黎人和巴黎熊都拿起掃把清理窗台，開始春種了。難得有時間妝點生活，也開始學習認識花草和照顧它們的方法也不錯？

自娛自飲

剛剛說到法國人每晚8點都會在窗台拍手感謝今天辛苦維持社會運轉的人們，不過習慣上，每週五傍晚6點是法國人Happy Hour的時段，現在在家更適合曬著春光、聽音樂小酌啦！

享受屬於自己的午後時光 /來源：pikrepo 在這個時段，大家可以聽到各種不同風格的音樂、鄰居開嗓高歌甚至出來彈吉他，一起閉關的生活真的可以很歡樂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Pei小編祝大家平安度過抗疫期，法國文化入門課，我們下次見！

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