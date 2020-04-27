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視覺踏青馬上出發！ 巴黎空中花園、LED農場種草放羊一定要體驗

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
La caverne打造電音風的地下農場 /來源： FermeUrbaine
La caverne打造電音風的地下農場 /來源： FermeUrbaine

加入熱情的巴黎人一起玩吧 /來源：vilefertile.paris
加入熱情的巴黎人一起玩吧 /來源：vilefertile.paris

圖文/ Pei

巴黎是時尚和旅遊大城，人們的思想很前衛，那麼在巴黎人之中流行著什麼呢？黑白色調的穿著、熱愛閱讀和藝術、還有「生機」風！

現在大家暫停旅行計畫，但我們可以搭上流行，去巴黎看看綠意盎然的城市農場走走春；其實，巴黎不僅有拉法葉等百貨樓頂打造城市花園，歌劇院樓頂春天出產本地蜂蜜，還真的有森林和養雞鴨的有機農場，可以讓大家親近巴黎人，一起分享料理心得哦！

這時候最適合重新愛上大自然 /來源：larecyclerie2
這時候最適合重新愛上大自然 /來源：larecyclerie2
這篇文章還會帶大家去探索巴黎的舊鐵道，馬上來看一下巴黎土生土長的農特產品吧！

可愛雞仔當家迎接你：La REcyclerie

前衛又復古的小餐廳 /來源：larecyclerie2
前衛又復古的小餐廳 /來源：larecyclerie2
Pei小編帶你從巴黎北區紅磨坊一帶開始，首先到一個拋棄高科技的農場「La REcyclerie」。它位於巴黎舊鐵道「小腰帶鐵路」，圍繞今天的巴黎，鐵道已經沒有電車行走，但總是很安靜、葱蔥鬱鬱，是巴黎人非常喜歡的散步和好友情侶聊天的好地方！

農場兼菜園共有1000平方公尺，來到這裡的人喜歡傳統的養生方式，這樣非主流的追求如今已經變成時尚。舒服的空間提供簡單美味的餐點、常常舉辦二手和獨立手作品的展售會，熱愛音樂的巴黎人也常來這裡享受午後時光！很好玩的是，這裡真的有養雞，去年2019年孵出將近2500顆新鮮巴黎蛋哦。

下次到巴黎就來和牠們打招呼吧！　　

位置：83, boulevard Ornano, 75018 Paris

洞穴裡的熱鬧基地： La caverne

這裡也位於巴黎北區，很有個性地在大樓地下停車場用LED燈動土種菜，農場有3500平方公尺！

他們的有機蔬食主打在地生產、減少包裝和運輸汙染，招牌產品有香菇、花椰、蕪菁、歐洲常見的朝鮮薊等等，沒想到LED燈也可以培養出大量蔬菜吧？他們甚至是巴黎批發市場Rungis的供應商哦！

有機會，過來和他們聊聊巴黎人做菜的小訣竅吧！

位置：24-26, rue Raymond-Queneau 75018 Paris

巴黎南區空中花園：凡爾賽門展覽

到空中菜園尋找驚喜 /來源： PhilippeGuignardPhotographe
到空中菜園尋找驚喜 /來源： PhilippeGuignardPhotographe
Pei小編帶你來到巴黎南區，同樣是小腰帶鐵路周圍。這裡有美麗的大學城、華人街和主要的展覽館－凡爾賽門。因為占地廣闊，農場也就有 14 000 平方公尺之大啦！

五年來，凡爾賽門展覽館也很努力經營這個蔬果農場方案，而且是在展館屋頂打造出可以辦活動、享受餐飲和巴黎風光的綠色天地哦。因此，從來不缺party理由的巴黎人也就非常喜歡這個空間啦！　

想要品嘗旁邊菜園直送的新鮮美食，一邊拍出都市叢林的大片，你最美的巴黎春天就在這裡。

位置：1, place de la Porte-de-Versailles, 75015

郊野家常菜園：La V’Île fertile

製作屬於自己的南瓜頭！ /來源：vilefertile.paris
製作屬於自己的南瓜頭！ /來源：vilefertile.paris
想在田園裡踏踏青，這裡是個好地方，位於巴黎東邊的文森森林bois de Vincennes旁邊。由熱情義工打造的菜園也養家禽和小貓，大家自由自在在這裡交朋友、話家常，開開心心就種出每年高達2噸的蔬果啦！

你也可以在節日來到這裡參加慶祝活動，例如南瓜雕刻和鑽木，很好玩哦。

位置：45 bis, av. de la Belle-Gabrielle, 75012

巴黎牧羊之旅ｘ田園風設計精品：Gally 　

想牧羊來巴黎，不必跑上山 /來源：Les Fermes De Gally
想牧羊來巴黎，不必跑上山 /來源：Les Fermes De Gally
位於巴黎東北郊區的牧場，真的有羊哦！經營者可是18世紀就開始在巴黎種菜養動物的達人，不只有牧場還有農園，在這裡一點也不會無聊。

小編一開始還不相信朋友真的在巴黎趕羊，但這是個超級有趣的地方，可愛豬羊﹑毛驢、雞鴨和蔬果通通都在等你，你可以在這裡做餅、煮飯、烤麵包、逛菜市場，甚至田園家居的設計精品，活動多種多樣，尤其孩童工作坊也非常受歡迎。來體驗一下巴黎的田園生活吧！

位置：114, av. de Stalingrad, Saint-Denis

讓巴黎居家精品點綴你的日常 /來源：Les Fermes De Gally
讓巴黎居家精品點綴你的日常 /來源：Les Fermes De Gally
下次有機會到巴黎，你知道融入當地和愛上大自然的最好方式是什麼啦！

祝你Bon voyage, 旅途愉快！

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