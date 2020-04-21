炎熱天氣喚醒味蕾！認識這些法式「獨特配料」讓胃口大開

圖文/ Pei

偶爾想換換口味，想看看法國人都用什麼油鹽醬醋嗎？非常擅長口味搭配的法國人，可以用小小調味料讓料理變得非常美味！如果要在家試做法國菜，或到法國餐廳，肉菜應該選擇什麼附屬食材和醬汁，才能激發味蕾最高享受？

這裡列舉幾個常見「法國人餐桌上的靈魂」，再也不像外行錯過美食新體驗！

黃芥末moutarde

美國人知道黃芥末可以配熱狗，法國人呢？

番茄炒蛋配芥末 試試看吧 /來源： maisonmaille 著名產區在法國東部美酒之鄉Bourgogne，中世紀之前就已經開始食用。黃芥末醬酸酸的，帶有芥末子而且不辣；1747年創業的老牌子Maille甚至進駐巴黎最高級的精品街，就可以知道小配料在法國傳統料理中的地位了！不過在法國一般超市也可以輕易找到Maille和不同品牌的黃芥末。

芥末醬可以搭配煎魚、肉排、水煮豬腳、水煮蛋或薯條，很開胃哦！

油醋醬vinaigre

油醋是法國餐桌的必備配料 /來源：pxhere 法國物產豐饒，酸甜清新的醋也有非常多選擇，例如香醋（Balsamic）、紅酒或白酒醋，通常含有一點黑胡椒、辣椒和香料，層次豐富且濃稠，最適合為沙拉、燒烤和魚類料理提味，解膩還可以排毒！

魚子醬caviar

這就是餐桌上的寶石，閃閃發亮！

魚子醬可以很親民 /來源：pixabay 法國離不開「精緻美食」fine dining，高級食材行總可以發現魚子醬的身影，小小一點就要幾百台幣，但充滿香氣。有機會的話，偶爾嘗試一下或是買來當伴手禮也不錯！

魚子醬有很多吃法，例如當作小菜、塗在水波蛋上、熱熱的烤麵包上，或搭配馬鈴薯泥，都很對味哦。如果有一天到巴黎，你可以試試比較平價的魚子醬料理，20歐元以下搞定：

Astara 1981 ，魚子醬焗烤麵包或烤馬鈴薯套餐17歐起跳，地址是 7 Rue des Petits Champs, 75001 Paris

另一家餐廳是Le comptoir du caviar, 20歐元左右可以享受主廚為了推廣魚子醬平民化的簡餐，地址在23 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris

黑松露truffe

難得吃黑松露，好好享受它的香氣 /來源：maisondelatruffe 先別被嚇跑，黑松露只需要一點點就可以讓料理神奇變身哦。

在超市通常以小罐販售，10歐以上就可以買到；你也可以在法國找到10~20歐元左右的黑松露橄欖油或是奶醬，靈活搭配拉絲乳酪燉飯、義大利麵、烘蛋等，嗯……人間美味！

肉凍terrine

肉凍的材料可以非常豐富 /來源：flickr 這可以說是很家常的美味，透明的肉凍口感清爽，一塊肉裡面還有香料和脆脆的外皮，非常能滿足味蕾。

常見的肉品是豬、牛、雞鴨或是魚，配上歐式麵包就很飽腹！

莓果醬汁

下次就用莓果提味吧! /來源：pixabay 酸酸甜甜的味道最能去油開胃，常見的是藍莓或是覆盆子莓，最簡單的是和麵包、優格、油亮亮的肉類（例如牛排和油封鴨）一起上菜，唯一要注意的就是不小心吃太多！

最後，Pei小編教你：在法國要尋找食材或調味料店，搜尋＂épicerie＂就對了！

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