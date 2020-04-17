法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！

圖、文/ Pei

為什麼法國讓那麼多人嚮往？法國有什麼吸引人的傳統文化和名物？

這篇文章給你常會在法國街頭看見的法文字，這堂文化入門課和當地生活緊緊相連，記住這些基礎知識讓下次的旅行更順利！

Apéritif 開胃菜

開胃酒菜為美好的正餐開啟前奏 /來源：Amélie Roche Cniel 法國人很喜歡聚會，或是在正餐前來些小鹹點解解饞，於是就有了數不清的「開胃菜」：炸乳酪或薯條、小片麵包配肉塊、醃漬海鮮、橄欖堅果或火腿片……都很受法國人歡迎。

Apéritif也可以是開胃酒的意思，法國每個地區都有特殊的酒品；如果你想喝點無酒精的餐前飲料，＂diabolo＂這樣果汁調氣泡水的無酒精雞尾酒，顏色鮮艷也很刺激食欲哦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Boulangerie 麵包店

法國傳統甜點和麵包可以寫成好幾本書 /來源： toulouscope 最近法國為了抗疫封關，只允許生活必要的店鋪營業，那麼麵包店一直都開著門，大家就知道麵包對法國人來說有多重要了！

在法國，麵包店與糕點店是不一樣的，但兩種都賣的店家更常見，因此你會看見名稱長長的招牌＂Boulangerie-pâtisserie＂，麵包蛋糕一次買齊！

熱愛麵包而且要求很高的法國人每年也會昂首期待「最佳法國長棍」比賽，從幾百個競爭者中勝出的得獎者，會獲得每天早上長長的顧客隊伍和一整年供應給法國總統的榮耀哦！

可頌和長棍都是法國餐桌的必備 /來源：pexel 而且得獎長棍麵包也通常是不漲價的，一根只要1歐元出頭。尋找得獎店鋪很簡單，如果店門口貼著一張帶著得獎年份的貼紙「Meilleure Baguette」，走進去就對了！

Bistro / Brasserie 啤酒餐館

法國南方有很多小清新的bistro /來源： pixabay 相較於價格比較高，又常需要預約排隊的餐廳restaurant, 法國有許多服務比較快的平價餐廳，裡面都是比較熱門的餐點，例如蝸牛、可麗餅和牛排，也提供很多種啤酒和葡萄酒。這些餐廳氣氛很熱鬧，是三五好友聚餐的好選擇！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Brocante 古董店

歐洲有許人喜歡古著和復古小物，拿回家裝飾就可以打造典雅的氣氛！

巴黎北邊歷史悠久的二手市場非常專業 /來源：flickr 因此古物淘寶也很受歡迎，巴黎有Le Marais一帶的古著街和各小區的二手市集（Vide-greniers / brocantes），巴黎北郊也有一個分類的巨大古董市場Marché aux puces de Saint-Ouen, 要擔心的只有買太多，帶不回家呀！

Cave à manger 小酌餐館

安靜的用餐環境更吸引你嗎？

這樣主打品酒的餐廳，是法國人獨酌或和一兩個朋友聊天的好地方。大家可以一邊認識和品嘗法國各地葡萄酒，一邊享受精緻小食；一杯酒通常只要5歐元左右，說不定你的真愛法國佳釀就在這裡找到啦。

在街上看見”cave”就表示那是一家酒的專賣店，進去尋找你喜歡的法國酒吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Confiserie 糖果店

糖果的法文字很可愛，叫做”bonbon”.

甜點王國的糖果歷史悠久，種類多到專屬的糖果店都可以堆得滿滿。Pei小編推薦你試吃牛軋糖nougat, 來自里昂的古早軟糖coussin, 十七世紀發明的粉紅色脆糖praline, 巨大的蛋白霜meringue…記得配一杯法國花草茶，平衡一下味道哦！

里昂可愛的praline是送禮好物 /來源：le bonbon au palais 另外，chocolatier就是巧克力店，擁有許多百年老店甚至皇家巧克力店的巴黎，也有Maxim’s, Maison du chocolat, Patrick Roger, Michel Chaudun, Pralus…這些登峰造極的巧克力大師的傑作，一定要試試！

Coq 法國公雞

紅酒燉雞在家也可以做 /來源： wikipedia 雄赳赳的公雞是法國精神的標誌，你可以看到COQ SPORTIVE這個品牌店，也可以在餐廳看見紅酒燉雞Coq au vin rouge, 就連法國人在親友之間打招呼也說”coucou!” ，記下這些字，讓法國人對你留下深刻印象！

法國文化入門課，我們下次見！

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