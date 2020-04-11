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不再擔心吃不慣「法國料理」　這些名菜可能出乎意料合你味

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
酸菜醃肉其實很清爽 /來源：André LAURENT SAS
酸菜醃肉其實很清爽 /來源：André LAURENT SAS

圖、文/ Pei

世界三大菜系，有法蘭西也有中華料理，我們和法國人有個共通點：熱愛美食，而且很講究！如果你在家做菜想換個口味，或出外有機會拿到法國菜菜單，這些法國傳統家常料理對一家老小來說，不用擔心吃不慣又能體驗法國文化，下次就用它們收服味蕾吧！

蔬菜燉牛肉 Pot au feu

燉牛肉簡單美味 /來源： wikimedia
燉牛肉簡單美味 /來源： wikimedia
這道菜有點像紅燒牛肉，所以很容易上手；它在法國一樣是家常菜；如果你有興致買紅酒，紅酒燉牛肉這道更有法國風味的菜色，也會讓你的味蕾醒來！

道地的吃法：燉了3小時以上的大塊的牛肉和牛骨高湯、蔬菜、百里香等香料盛盤，取出牛骨隨塗在法國麵包上，撒一點海鹽～這就是法國餐廳常見的吃法，元氣瞬間補滿哦！　

迷迭香烤雞 Poulet au romarin

不用等到節日，普通的一天也可以是吃大餐的好日！準備一點馬鈴薯、迷迭香和一隻香料醃過的雞，放進烤箱就會變成外酥內嫩的法式香雞！

馬賽魚湯 Bouillabaisse

馬賽魚湯，當地家庭都有獨門秘方 /來源：wikimedia
馬賽魚湯，當地家庭都有獨門秘方 /來源：wikimedia
如果你喜歡濃郁口味或是砂鍋魚頭，法國版魚湯來了。這道來自法國地中海的名菜，是10幾種魚肉和排毒蔬菜熬成的超級營養湯品，是普羅旺斯人非常驕傲的家常菜！橄欖油帶出地中海料理的鮮美，香料更是湯的靈魂。

一湯二吃，可以喝湯或是把料舀起來；如果你夠幸運在餐廳看到它，別猶豫馬上點下去！

北非小米 Couscous

Couscous在台灣北非餐廳也吃得到 /來源：piqsels
Couscous在台灣北非餐廳也吃得到 /來源：piqsels
古斯古斯，好的這是北非穆斯林文化來的粗麥粉，深受法國人喜歡；有時被誤認為小米，但它們不是一家人！

最好吃的主法是在蒸鍋或是陶鍋裡，澆上鮮肉塊（通常是牛羊肉）和鷹嘴豆蔬菜一起蒸熟，食材在台灣不難找，在法國更是沙拉、正餐的人氣菜品，料越多越高級，所以你會見到couscous royal (尊皇古斯古斯), 就知道是料最好又最大份的了！

油封鴨 Confit de canard

油封鴨不試可惜 / 來源：flickr
油封鴨不試可惜 / 來源：flickr
其實不油的油封鴨，小小一隻軟軟嫩嫩，是法國典型美食，來自法國波爾多一帶；在傳統餐廳通常都可以找到。它的最佳搭配是馬鈴薯、蘑菇、海鹽巴，如果喜歡開胃解膩，酸果醬或是柳橙都很適合！台灣人也很愛的焗烤，在家可以試試看哦。

酸菜醃肉 Choucroute

你聽過法國的童話水鄉Colmar嗎？她位在法國東部德法混血的阿爾薩斯，料理融合法國和德國名產和口味，例如香腸、水煮豬肉(或煮熟的醃肉)和醃白菜，以及最佳佐餐的啤酒！儼然有酸菜白肉的錯覺，那麼下次試試看吧！

在結束主菜的介紹前，偷偷告訴你，現今的法國人常常吃「牛排配薯條」。雖然不是很健康也沒有傳統特色，但在巴黎街頭真的很常見！

巧克力泡芙 Religieuse

熱熱吃更香甜的進階版泡芙 /來源：flickr
熱熱吃更香甜的進階版泡芙 /來源：flickr
台灣人很熟悉的泡芙變成兩倍大，搭配鮮奶油、栗子泥，巧克力或是咖啡醬……吃完飯來一份，超滿足！

它因為外型和顏色很像「修女」而命名，是1856年在巴黎發明，一直深受喜愛的法式甜點；如果在餐廳，你還有機會點到它的姊妹「熱巧克力泡芙」profiteroles，淋上熱熱的巧克力瀑布，口感絕佳哦！

祝你Bon appétit, 慢慢享受！

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法國 家常菜 巧克力 泡芙

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