想讓交流更加順利！？ 和法國人來往前必得學會這些讀心術

幽默有個性的法國人不難理解 /來源：pxhere

圖、文/ Pei

喜歡法國？那你喜歡法國人嗎？法國人和巴黎人，有什麼不一樣？在擁有大量移民的法國，許多人有自己的文化背景和生活方式，但也有一些共通點；這裡列舉一些常見的例子，讓你下次到法國或是遇到法國人，懂得用適當的角度溝通和看待，讓交流、旅行體驗都更順暢哦！

「不」！ 法國的辯論大會很常見 /來源：wikipedia

對於從小就受到辯論教育的法國人來說，有自己的意見很重要，和別人「爭論」出一個結果更是日常生活的一部份！與他人談話，表達不同意是很正常的，不是他們沒禮貌或是多嘴。

另一方面來說，他們也期待你有自己的看法，就算不知道，也可以表達自己的相關評價；不要常把「隨便，什麼都可以」掛在嘴邊．才像個大人哦！

不用太準時？

跟法國人約見面（重要會議或是辦行政手續除外），通常大家會晚到15分鐘以上，這樣大家不會因為交通問題或是主人需要一點喘息時間搞得很緊張；也因為法國人習慣好幾個小時的聚會，遲到一下子無傷大雅哦。

如果受邀到別人家裡吃飯，帶瓶中價位佳釀是很上道的表現！

別說”excited”

簡單地說，你可以用「很期待」或是「很高興」代替，因為excited在法國人耳裡會是成人18禁的畫面啊！

在社交場合也比較慢熱的法國人，有時候會讓你覺得他們太冷靜（特別是相較於美國人），但熟了他們自然會很健談甚至話很多的。

熱愛傳統和國貨 世界遺產聖米歇爾山 /來源：flickr

想找話題和法國人聊天，尤其是你遇到一個教育或是背景不錯的法國人，聊一些比較華麗的話題可以讓他們對你刮目相看；雖然有點難，但做一點功課，了解法國的世界遺產、英雄人物、傳統美食和文學作品，會讓熱中保護歷史文化並引以為傲的法國人打開話匣子！

如果你還懂得欣賞一些古董或Made in France的產物，甚至法國足球隊，更可以讓愛用國貨的法國人把你當作同個世界的人。

人必須要有品味

什麼是法式生活藝術？其實不複雜，選擇適合自己的服裝和妝容，用精緻的小東西和香氛裝飾自己的家，偶爾看幾場藝文表演（法國人熱愛戲劇和電影），就是有格調的生活，隨興，但有深度。

和時時追求目標和未來的速食文化不同，法國人不介意「把時間浪費在在美好的事情上」，然後拿咖啡或茶配陽光和一本書，享受歲月靜好。

「減肥」與美 法國女孩風簡單易get /來源：pxhere

法國是時裝和美妝品大國，抗老和零瑕疵保養品非常多，但也不是每個人都追求完美或崇尚物質主義，名牌包在一般法國人生活裡不是很常見；現在很多人重視減分化妝或打扮法，展現個人風格比較有意思，自然就是美，不過一些好看的配件和保養品還是不可缺少的！如果是女生，淡妝加鮮豔的紅唇，就已經非常有巴黎味。

關於減肥，喜歡運動、住在美食天堂的的法國人，對於飲食不太會小心翼翼，畢竟已經多吃生機餐並少量進食，養出小鳥胃，平常才可以輕鬆享受法式甜點和起司呀！

黑白就是巴黎人的顏色 巴黎人喜歡在塞納河邊閒坐 /來源：pixabay

站在巴黎街頭，你會發現那裏的人其實不算非常花枝招展，但懂得搭配並善用黑白藍三種顏色，「極簡」才是都會人展現酷酷個性的方式；而巴黎人就是以有個性，隨興又有點搞怪讓人印象深刻，看看可愛的艾蜜莉就知道！

隨口抱怨很正常

其實巴黎人很會表達自己，熱愛表現，連抱怨都成為一種發表評論和個人意見的方式，就連陌生路人也不放過……尤其是巴黎這樣比較缺乏耐心的忙碌大城市。小編的台灣朋友住在巴黎多年，某天突然被身邊的法國人提醒「別再碎碎唸啦！」才知道原來自己被巴黎人影響而沒發現啊。

巴黎人的撲克臉也是招牌表情，但這只是比較直接的巴黎人面對緊湊生活和發洩壓力的方式，在花都買票結帳如果被後面的人唸，別太介意哦。

不愛乾淨？

大家都知道巴黎其實不以整潔乾淨聞名，法國人對於路上的髒亂也只是聳聳肩，不太會糾正不保持公共衛生的人，坐在街角地上和朋友聊聊天也不會有人覺得怪；因為生活氣息就是在不刻意打造的環境裡才能感受得到，亂中有序，沒關係！

祝大家的法國文化體驗愉快！

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