別再傻傻錯過！巴黎迷必看的「地鐵公車歷史」探秘，一起感受歐洲日常

圖文／INSIDR

一座城市的歷史總是最吸引人去探索，巴黎這樣充滿小故事和歐洲風情的大都市，古老的地鐵系統到現在仍然以全球最大的「聯運網絡」、世界上第一條全自動寬軌鐵路、每日650萬人次的高運載量……還有地鐵站內的各種古典設計，巴黎地鐵和公車也常舉辦探索活動，帶大家認識陪伴巴黎人日常的小故事！

現在INSIDR也和你一起細說從頭，下次走進巴黎，感受更豐富！ 有些重視保留傳統的巴黎車站還維持原貌 /來源：RATP

爭論半世紀才動工的巴黎地鐵

尺寸跟現在幾乎一樣的舊車票 /來源：wikimedia 巴黎地鐵在19世紀還是很進步的發明，當時為了改善城市交通，巴黎市政府提議興建地下鐵，但遭到覺得不必大費周章的國家反對，這個辯論竟然持續了半個世紀，直到1900年世博會之前才敲定地鐵工程！

現在巴黎地鐵1-6號線就是當時留存到今天的哦，工程師Fulgence Bienvenüe的名字也成為Montparnasse的地鐵站名，永遠讓人記住。

除了地鐵，大家可以記住一個巴黎當地華人常說的「大巴黎」，代表巴黎市區以外，同屬「巴黎」大區的外圍地帶。大巴黎通常由火車RER連通，B線連接戴高樂機場、聖母院、南邊機場等主要車站，南段同樣是RATP公司管理，所以轉乘地鐵和購票都非常方便。

風靡世界的地鐵站入口

非常適合拍照留念的地鐵站 /來源： pxhere 巴黎地鐵站從入口就非常典雅，加拿大的蒙特婁也借來用！其實巴黎地鐵站口的設計來自比利時建築師Hector Guimard, 他希望以植物的樣貌呈現流線，現在有一些站還能看到他的簽名。

走進地鐵，多花點時間找找歷史遺跡吧 /來源： RATP

別錯過特殊的站內設計！

首先，今天的巴黎地鐵12號線與13號線，是過去的南北A、B線。12號線的Pasteur站的寬闊內部設計與其他地鐵站截然不同，巴黎大多數地鐵站是「直角設計」，而這裡是根據乘客的動線設計成大型弧形通道。

另外，南北線的「磁磚字樣」也被巴黎其他站大量運用，呈現濃濃的古典美！

協和站深藏法國革命歷史 /來源： wikipedia 在香榭麗舍大道邊的Concorde站，則是以《世界人權宣言》的全文來裝飾，如果你夠細心，會發現條文沒有標點，因為它們被放到底部啦！天花板中間的數字，則是個條文的編號哦！

直到1991年，巴黎的地鐵都有兩種車廂等級：二等座車廂有綠色的外部和木質座位；頭等車廂是紅色的，座位比較高級，是皮質的！車廂裡甚至還有衣帽架給當時裝扮厚重的法國人使用，是不是很方便？

巴黎早期的二等地鐵車廂 /來源：RATP

巴黎公車編號怎麼分？

巴黎的小巧綠能公車 /來源： RATP 巴黎公交的也一樣歷史悠久，1877年就開始運行，位於巴黎南邊大學城的Montrouge最具代表性！

今天，這裡已經變成一些駐法組織、移民社區、學生住宿的集中地帶，並擁有7300m2的綠色屋頂和600m2的花園，是巴黎人也愛的城市綠洲。

那麼，巴黎的公車編號有什麼意義嗎？原來，編號的第一個數字代表車的主要站點，例如所有20系列的公車都會停在拉法葉百貨後面的Saint-Lazare火車站；而編號的尾數，則表示目的地，例如尾數是8的車輛，終點都是Porte d'Orléans方向。不過這只是通則，最可靠的方式還是查閱RATP官網！

如果你幸運，可以在街上遇到巴黎老式公車的體驗日，熱心的伯伯會為大家講解巴黎公車的有趣故事；現在你也可以在市區看到嬌小可愛的電動公車，別忘了多拍張照哦。

古早的巴黎公車造型很特別 /來源：wikipedia 大家在巴黎還可以找到很多關於巴黎地鐵站的故事書，把握機會深入探看一般旅人沒有感覺到的城市歷史。

INSIDR祝你閱讀和旅途愉快，Bon voyage!

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