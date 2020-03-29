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在家也能逛巴黎博物館？ 10個經典博物館開放 還可以收藏15萬幅名畫

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
奧賽美術館是印象派迷的首選 /來源： musee-orsay
奧賽美術館是印象派迷的首選 /來源： musee-orsay

圖文／INSIDR

歐盟關閉邊境，還想看藝術和博物館，怎麼辦？

這裡有兩個很貼心的網站推薦給沒時間或沒機會到巴黎逛博物館的大家，慷慨分享藝術的巴黎市政府，還開放十個經典博物館，讓大家免費下載自己喜歡的名畫、文豪真跡哦！

如果你已經錯過了達文西逝世500周年的羅浮宮特展，其他共32萬如雨果、巴爾札克、林布蘭等歐洲名家作品、手稿等珍貴的藝術創作，還在線上等著你好好欣賞；現在正是不必花錢、排隊又能仔細看畫的時刻，和INSIDR一起啟程吧！　

巴黎博物館開放資源　

首先請大家尋找Paris Musees Collections巴黎市政府博物館官方網站，下拉選單找到「LES IMAGES LIBRES DE DROITS」（公開權限）的欄位，這裡就是進入免費下載名畫的入口！

雨果的「鋸木坊」畫風可愛 /來源：Paris Musees Collections
雨果的「鋸木坊」畫風可愛 /來源：Paris Musees Collections
你可以在選單中找到巴爾扎克故居、雨果故居、浪漫生活博物館、小皇宮內的美術館、巴黎當代美術館和亞洲藝術博物館等人氣展館的藏品，總共有15萬以上的作品，依照作者、年代或博物館等條件來進階搜尋。

每幅作品約1.5M, 都顯示作者、完成年份、類型和畫法等訊息，找到想收藏的作品，確認圖片下方是(cc), (0) 就可以放心下載囉！

巴黎聖母院一直都是畫家喜愛的景點 /來源：Paris Musees Collections
巴黎聖母院一直都是畫家喜愛的景點 /來源：Paris Musees Collections

GOOGLE實境　

Google Arts and Culture這個關鍵字，能帶你進入歐洲前十大美術館－印象派名列第一的巴黎奧賽美術館，全彩實境逛展！平時門票14歐元，在巴黎博物館算是比較高價的，現在可以坐在家參觀，是不是很難得？

美術館外可以看見法國各大城市的名稱 /來源： Musée d'Orsay - Patrice Schmid
美術館外可以看見法國各大城市的名稱 /來源： Musée d'Orsay - Patrice Schmid
你可以在旁邊完全沒人擋路的絕佳視角見到梵谷自畫像、雷諾瓦的鄉村之舞Country Dance和你聽過的莫內、高更、塞尚等印象派大師的畫作，在館內感受早期是熙攘火車站的博物館內是多麼精緻！

INSIDR希望大家在感受藝術薰陶的同時，保持平安健康！

延伸閱讀：YESMyFrance巴黎旅遊秘笈　

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博物館 巴黎 美術館

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