直擊法國巴黎街頭！超萌巴黎熊「熊式抗疫」 帶你出門透透氣
圖文／INSIDR
法國全民閉關至今已經一週了，平時總是能在巴黎找到樂子的居民開始坐不住，尤其最近春光正好，不出門散散步真的太難受！
就在這個時候，最擅長在危急時刻現身的「巴黎熊」上街療癒大家的心啦！我們現在就跟著牠的腳步來透透氣吧！
「巴黎熊」的空城旅程
熟悉巴黎的人可能會說這個城市沒有特產，但自從「巴黎熊」出現後，本地人終於有一個共同回憶啦！
這是一群幾年前開始，突然出現在花都街區的大熊，有時會坐在街角咖啡座、窩在圖書館裡看書、在地鐵前面等罷工的駕駛回來上班，甚至相愛相惜，在巴黎舉行婚禮……每次讓巴黎人感到驚喜和暖心！
牠們通常會從13區出發巡遊巴黎街頭，現在看巴黎空無一人，會打算往哪裡走呢？
原來是現在不能營業的餐廳和飲品店，政府為了避免人群互相接觸，決定關閉餐飲業至少一個月，但「熊群」可以，所以巴黎熊決定比照巴黎人的生活慣例，到咖啡廳曬太陽……但牠們也很乖，有遵守｢每個人保持一公尺距離｣、「出門要寫申請書給警察伯伯看」的規定哦！
「巴黎熊」的閉關生活日記
熊熊們想跟大家說：「照護好自己唷！相信我們很快就能夠在巴黎街頭再見面啦！」
最後INSIDR和熊熊提醒：要多吃水果補充營養哦！
延伸閱讀：巴黎熊「熊式抗疫」帶你出門透透氣
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