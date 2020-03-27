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直擊法國巴黎街頭！超萌巴黎熊「熊式抗疫」 帶你出門透透氣

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
全家大小一起抗疫 /來源： nounours.gobelins.paris
全家大小一起抗疫 /來源： nounours.gobelins.paris

圖文／INSIDR

法國全民閉關至今已經一週了，平時總是能在巴黎找到樂子的居民開始坐不住，尤其最近春光正好，不出門散散步真的太難受！

就在這個時候，最擅長在危急時刻現身的「巴黎熊」上街療癒大家的心啦！我們現在就跟著牠的腳步來透透氣吧！　

「巴黎熊」的空城旅程　

熟悉巴黎的人可能會說這個城市沒有特產，但自從「巴黎熊」出現後，本地人終於有一個共同回憶啦！

這是一群幾年前開始，突然出現在花都街區的大熊，有時會坐在街角咖啡座、窩在圖書館裡看書、在地鐵前面等罷工的駕駛回來上班，甚至相愛相惜，在巴黎舉行婚禮……每次讓巴黎人感到驚喜和暖心！

巴黎熊也愛吃韓國烤肉 /來源： nounours.gobelins.paris
巴黎熊也愛吃韓國烤肉 /來源： nounours.gobelins.paris

市政府曾經邀請熊熊全家來和市民喝下午茶 /來源： nounours.gobelins.paris
市政府曾經邀請熊熊全家來和市民喝下午茶 /來源： nounours.gobelins.paris

熊情侶也有巴黎的浪漫戀愛故事 /來源： nounours.gobelins.paris
熊情侶也有巴黎的浪漫戀愛故事 /來源： nounours.gobelins.paris

牠們通常會從13區出發巡遊巴黎街頭，現在看巴黎空無一人，會打算往哪裡走呢？

原來是現在不能營業的餐廳和飲品店，政府為了避免人群互相接觸，決定關閉餐飲業至少一個月，但「熊群」可以，所以巴黎熊決定比照巴黎人的生活慣例，到咖啡廳曬太陽……但牠們也很乖，有遵守｢每個人保持一公尺距離｣、「出門要寫申請書給警察伯伯看」的規定哦！

乖乖保持一公尺距離 /來源：nounours.gobelins.paris
乖乖保持一公尺距離 /來源：nounours.gobelins.paris

市面上沒有販售熊熊用的口罩和防護衣，熊熊只好用保鮮膜把自己包起來 /來源： nounours.gobelins.paris
市面上沒有販售熊熊用的口罩和防護衣，熊熊只好用保鮮膜把自己包起來 /來源： nounours.gobelins.paris

特殊時期，巴黎熊也用行動關心街友 /來源： nounours.gobelins.paris ㄒ
特殊時期，巴黎熊也用行動關心街友 /來源： nounours.gobelins.paris ㄒ
　

街上真的沒有人…… /來源： nounours.gobelins.paris
街上真的沒有人…… /來源： nounours.gobelins.paris

春天來了，熊熊最喜歡在巴黎陽光下賞花！ /來源： nounours.gobelins.paris
春天來了，熊熊最喜歡在巴黎陽光下賞花！ /來源： nounours.gobelins.paris

逛一逛左岸小巷的精品櫥窗 /來源： nounours.gobelins.paris
逛一逛左岸小巷的精品櫥窗 /來源： nounours.gobelins.paris

平時人潮滿滿的左岸雙叟咖啡館……只有我一熊了 /來源： nounours.gobelins.paris
平時人潮滿滿的左岸雙叟咖啡館……只有我一熊了 /來源： nounours.gobelins.paris
　

現在巴黎每晚8點都是大家在窗台鼓掌感謝醫護的時間！ /來源： nounours.gobelins.paris
現在巴黎每晚8點都是大家在窗台鼓掌感謝醫護的時間！ /來源： nounours.gobelins.paris

「巴黎熊」的閉關生活日記　

宅在家，好好地「葛優躺」半個月 /來源： nounours.gobelins.paris
宅在家，好好地「葛優躺」半個月 /來源： nounours.gobelins.paris

在家可以做什麼呢？陪孩子寫作業吧！ /來源： nounours.gobelins.paris
在家可以做什麼呢？陪孩子寫作業吧！ /來源： nounours.gobelins.paris

熊熊真的好想破窗而出啊　 /來源： nounours.gobelins.paris
熊熊真的好想破窗而出啊　 /來源： nounours.gobelins.paris

　

「保重」 /來源： nounours.gobelins.paris
「保重」 /來源： nounours.gobelins.paris

熊熊們想跟大家說：「照護好自己唷！相信我們很快就能夠在巴黎街頭再見面啦！」

熊熊說每天要吃三份蔬果喔 /來源： nounours.gobelins.paris
熊熊說每天要吃三份蔬果喔 /來源： nounours.gobelins.paris

最後INSIDR和熊熊提醒：要多吃水果補充營養哦！

延伸閱讀：巴黎熊「熊式抗疫」帶你出門透透氣　

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巴黎 咖啡 法國

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