快訊

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺女友棄屍三峽

直播／我新冠肺炎破百例大關 單日狂增23例2人無旅遊史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臨檢出動！ 官宣實施全歐盟最嚴格的管制　法國生活自助包看這裡

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
法國無限期關閉公共場所 /來源：Insidr
法國無限期關閉公共場所 /來源：Insidr

圖、
文/ Insidr

最近歐洲各國政府開始重視新冠病毒這個問題，紛紛關閉邊境、採取限制出行的封城措施，法國官方宣布要實施全歐盟最嚴格的管制！

我們希望大家已經平安到家，或已經在回家的路上；這篇文章要把目前以法國為主的生活最新動態、政府規定介紹給大家，還在法國或親友在法國的你，請仔細看囉！

法國重點情況

是的，景點都關閉了，平時人來人往的街道也已經清空。超市商品雖然常被掃光，但保證不會斷貨，需要幾天物流補貨。

巴黎市中心已無人煙 /來源：Insidr
巴黎市中心已無人煙 /來源：Insidr
1. 開放店家種類：只有與民生必需相關的場所如超市、藥局、加油站、書報小賣店（tabac）等可以營業。

2. 關閉店家種類：餐廳清吧、百貨、觀光景點、公園、樂園等公眾場所全部關閉，直至政府發布新令。　　　

3. 三月十七日開始，關閉歐盟及申根區邊境30天，禁止非歐盟居民入境。

4. 法國將設有固定及移動的檢查站。

5. 口罩將優先提供給感染最嚴重的25個地區的醫療人員，其他地區3/18開始供貨。

6. 國家將有可能徵用旅館、計程車、軍人協助防疫。

INSIDR親身經歷的建議

到店家前排隊要注意保持1公尺距離 /來源：Insidr
到店家前排隊要注意保持1公尺距離 /來源：Insidr
1. 餐廳全部關門，只剩下外賣ubereats, deliveroo可以送餐；此外，你可以尋找街上的麵包店。

2. 如果去超市採購必需品，建議早上前往，免得排隊進場之後發現貨架空空的……

3. 熱銷也容易缺貨的產品：藥房的乾洗手、消毒噴霧、維他命；超市的衛生紙、米和麵、醬料、蔬果 。建議大家去小一點的超商購物，排隊人少，也不擔心沒貨。

4. 送貨上門的超市網站有：carrefour, monoprix, e-leclerc, auchan, geantcasino等

5. 現在很多人戴口罩，別擔心，戴好戴滿出門吧！

3月31日之前　必須遵守的規定

總結一句就是「待在家別出門」！全法國出行禁令已經從17號開始生效，100,000名警察已經準備好在街上確認大家乖乖遵守規則；如果違法，將被處罰繳交38 – 135歐元！

1. 民眾除了出門購買食物或醫療用品、去醫院、工作、照顧需要幫助的人，或處理其他緊急情況之外，都要待在家。　

有一個人性化的選項，如果大家需要出外運動或是遛狗，可以單獨行動。結伴同行是禁止的哦！

2. 依照以上許可的理由出門，需要下載政府的官方通行證，在手機上填寫完成，或照樣手寫在白紙上，遇到臨檢時出示。

在法國出門必須準備申請表 /來源：Insidr與法國政府新冠疫情官網
在法國出門必須準備申請表 /來源：Insidr與法國政府新冠疫情官網
　

戴口罩沒問題！如何預防宵小或假警察

大家可能曾經看過，有人在法國戴口罩被「警察」罰錢的消息。其實，法國並沒有任何禁止戴口罩或是用圍巾遮住口鼻的禁令！

如果有人走向你，說法國禁止遮住口鼻，那就是太不專業了，因為法律為了防止恐怖攻擊，禁止的是全身包裹的裝扮；現在許多法國人和在法的外國人已經戴口罩上街了，沒有任何問題，放心戴上吧！

事實上，根據警員的介紹， 遇到臨檢你可以這樣做：

第一重點：千萬不要交現金和證件！

1. 你有權要求警察提供他的警號和單位證實他的身份

2. 你有權在任何時候要求律師和領事官員的援助 (駐法台北代表處　緊急聯絡電話：+33680074994) 。

3.你有權對任何處分要求覆議或上訴。

4. 任何處罰，你都可以選擇當場支付（信用卡）或延遲繳交。

5. 任何處罰都必須提供筆錄（PV）或者違法通知（AVIS）。

6. 警察在任何時候，都必須使用vous（您）來稱呼你。　

7. 理論上，你有權拍照，但是你不能拍攝警務人員的臉，也不能傳播，以免觸法。

公共交通訊息

現在巴黎地區的交通班次已經減少，你可以查詢RATP最新的交通情況，或下載交通公司的官方RATP, Next Stop Paris等app.

你也可以撥打RATP免費官方咨詢熱線：0800 130 000，該熱線將每天24小時為您提供免費冠狀病毒疫情咨詢。

更多法國的新冠病毒官方公告，請訪問政府網站

建議大家特別注意規定的部分，免得違規: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

大家如果出國或已經在國外，可以上外交部網站進行「旅外安全－出國登錄」；如果你在過去14天內有在疫區逗留，並出現呼吸道感染跡象，請立即撥打“法國緊急醫療服務熱線”：15.

因為歐洲的新冠病毒肺炎情況日漸嚴重，所以由法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）合併組成的法荷航空集團，自即日起將停飛巴黎來回香港及臺北的航班至3月29日。

請旅遊前後的大家注意隔離 /來源：中央流行疫情指揮中心　
請旅遊前後的大家注意隔離 /來源：中央流行疫情指揮中心　

最後，請大家多洗手、少出門、保持心情平穩；祝大家平安健康！

延伸閱讀：法國封城禁令資訊 通行證填寫教學　

想知道更多巴黎旅遊美食分享，請見「Insidr」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

法國 航空 巴黎

延伸閱讀

法國全境封鎖 關閉邊境30天 禁外出15天

防堵新冠肺炎 法國全境封鎖禁止非必要外出

法國估今年經濟將萎縮1% 政府祭1.5兆紓困

台灣基進顏銘緯法國里昂搭計程車 司機稱讚台灣防疫好

相關新聞

臨檢出動！ 官宣實施全歐盟最嚴格的管制　法國生活自助包看這裡

最近歐洲各國政府開始重視新冠病毒這個問題，紛紛關閉邊境、採取限制出行的封城措施，我們希望大家已經平安到家，或已經在回家的路上；這篇文章要把目前以法國為主的生活最新動態、政府規定介紹給大家

體驗「宮殿級」飯店、買大牌一條路搞定！巴黎奢華名店區這樣逛

買高端名品，巴黎就是首選，如果沒時間去La Vallée Village折扣村買減價的名牌，市區那麼多百貨和商店，應該怎麼逛才能以最省時的方式走進商品最齊全的店？請拿好這篇攻略，從歌劇院或是羅浮宮出發吧！

走跳世界／挪威北部最大城特羅姆瑟 追極光 賞地表最北教堂

從台灣出發，先經由杜拜轉機至奧斯陸之後，再搭乘國內班機至特羅姆瑟。加上等候轉機的時間，總共超過25個小時，實在不是一趟屁股能輕鬆度過的旅程。可是若問「值得不值得？」只能說，絕對很值得！

平價好物、伴手禮這樣找！精選「5大法國超市必逛」 教你融入法式生活

儘管優質的餐廳和咖啡館滿街都是，但是在你不免俗地還是要去法國超市兜個圈圈。 無論你只是想要解解饞，或者想要帶個法國伴手禮，從平價的家樂福到精緻的拉法葉百貨，INSIDR為你揭曉必逛的法國超市，一起融入法式生活！

這次不去巴黎人擠人！童話城堡、法式貴族路線一天搞定

最近出遊不適合在室內密閉空間，需要透透氣的話，我們往郊外走吧！ 你知道巴黎近郊有幾座美麗的法國城堡嗎？

零下30的銀白世界！入住極光小鎮，冷到做了3個蠢實驗

既然來到這個零下的銀白世界，總是會有些慾望在蠢蠢欲動，因此決定把握這次的機會，來場零下30度的蠢實驗體驗。

教你省旅費！2020年最新「法國退稅攻略」 一次搞懂輕鬆遊歐洲

法國的消費稅不算低，血拼一番後要是忘了退稅真的會損失很大呀！不過法國退稅，或者說巴黎退稅可以很簡單！ 法國的增值稅，法文稱作為TVA（Taxe sur la Valeur Ajoutée），是在法國購物時購買的所有商品的稅項。如果你不是法國居民便可以退回這筆稅額

美翻了！福壽山農場粉紅色櫻花大爆發 一路盛開到3月底

台中市和平區福壽山農場千櫻園，栽種富士櫻、昭和櫻、吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻等櫻花，最近粉紅色櫻花大爆發，開花約7成，各式品...

法國公園超迷人！ 到「巴黎最美公園」來一次浪漫法式野餐

巴黎公園又美又貼近當地生活，周董也來過！你可以選擇在浪漫的左岸、運河邊，甚至市中心體驗巴黎生活悠閒而美麗的一面，充滿法式氣息的照片就在這裡拍下！　

紐西蘭「南北島自助行」懶人包！紐西蘭15大此生必去景點 天堂般美景衝一波

紐西蘭又被稱作「活的地理教室」，以庫克海峽為界分為北島和南島，北島以火山地質為特色，而南島則是以冰河地形為主，冰火合一的特殊環境造就紐西蘭如天堂般的美景。從北島的哈比人村、奧克蘭、毛利人文化園區，到南島的基督城以及皇后鎮，都是此生不能錯過的景致，這篇一次整理紐西蘭自助資訊和景點推薦給熱愛旅行的你！

法國人也哈日、愛吃越南河粉？待在巴黎就能環遊世界

這篇文章會為你詳解巴黎市區各民族區域的概況。從只有一條街的日韓街到瑪黑的猶太區、東南亞美食區……還有許多角落是巴黎人也愛去採購和嘗鮮，也是值得你探索的地方，現在就一起跟我們在巴黎環遊世界吧！

跟著攝影師遊走「6大特色秘境」 和巴黎留下最美合照

巴黎有許多旅遊景點，非常華麗精緻，讓花都更讓愛攝影的旅人流連忘返

熱門新聞

美加澳紐四國升第三級警告 非必要勿前往、勿轉機

影／封城太無聊 義大利人揪鄰居開打「高空網球賽」

1天藥分2天吃！87歲旅客滯留秘魯　105人受困摩洛哥

才抵北非就遇鎖國…這團連夜改道 那團迂迴改票

歐美爆「逃難」潮連商務艙都一票難求 林佳龍：盡力協助

防新冠肺炎疫情擴散 歐盟對外實施30天入境禁令

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。