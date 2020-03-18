臨檢出動！ 官宣實施全歐盟最嚴格的管制　法國生活自助包看這裡

圖、文/ Insidr

最近歐洲各國政府開始重視新冠病毒這個問題，紛紛關閉邊境、採取限制出行的封城措施，法國官方宣布要實施全歐盟最嚴格的管制！

我們希望大家已經平安到家，或已經在回家的路上；這篇文章要把目前以法國為主的生活最新動態、政府規定介紹給大家，還在法國或親友在法國的你，請仔細看囉！

法國重點情況

是的，景點都關閉了，平時人來人往的街道也已經清空。超市商品雖然常被掃光，但保證不會斷貨，需要幾天物流補貨。 巴黎市中心已無人煙 /來源：Insidr 1. 開放店家種類：只有與民生必需相關的場所如超市、藥局、加油站、書報小賣店（tabac）等可以營業。

2. 關閉店家種類：餐廳清吧、百貨、觀光景點、公園、樂園等公眾場所全部關閉，直至政府發布新令。

3. 三月十七日開始，關閉歐盟及申根區邊境30天，禁止非歐盟居民入境。

4. 法國將設有固定及移動的檢查站。

5. 口罩將優先提供給感染最嚴重的25個地區的醫療人員，其他地區3/18開始供貨。

6. 國家將有可能徵用旅館、計程車、軍人協助防疫。

INSIDR親身經歷的建議 到店家前排隊要注意保持1公尺距離 /來源：Insidr 1. 餐廳全部關門，只剩下外賣ubereats, deliveroo可以送餐；此外，你可以尋找街上的麵包店。

2. 如果去超市採購必需品，建議早上前往，免得排隊進場之後發現貨架空空的……

3. 熱銷也容易缺貨的產品：藥房的乾洗手、消毒噴霧、維他命；超市的衛生紙、米和麵、醬料、蔬果 。建議大家去小一點的超商購物，排隊人少，也不擔心沒貨。

4. 送貨上門的超市網站有：carrefour, monoprix, e-leclerc, auchan, geantcasino等

5. 現在很多人戴口罩，別擔心，戴好戴滿出門吧！

3月31日之前 必須遵守的規定

總結一句就是「待在家別出門」！全法國出行禁令已經從17號開始生效，100,000名警察已經準備好在街上確認大家乖乖遵守規則；如果違法，將被處罰繳交38 – 135歐元！

1. 民眾除了出門購買食物或醫療用品、去醫院、工作、照顧需要幫助的人，或處理其他緊急情況之外，都要待在家。

有一個人性化的選項，如果大家需要出外運動或是遛狗，可以單獨行動。結伴同行是禁止的哦！

2. 依照以上許可的理由出門，需要下載政府的官方通行證，在手機上填寫完成，或照樣手寫在白紙上，遇到臨檢時出示。 在法國出門必須準備申請表 /來源：Insidr與法國政府新冠疫情官網

戴口罩沒問題！如何預防宵小或假警察

大家可能曾經看過，有人在法國戴口罩被「警察」罰錢的消息。其實，法國並沒有任何禁止戴口罩或是用圍巾遮住口鼻的禁令！

如果有人走向你，說法國禁止遮住口鼻，那就是太不專業了，因為法律為了防止恐怖攻擊，禁止的是全身包裹的裝扮；現在許多法國人和在法的外國人已經戴口罩上街了，沒有任何問題，放心戴上吧！

事實上，根據警員的介紹， 遇到臨檢你可以這樣做：

第一重點：千萬不要交現金和證件！

1. 你有權要求警察提供他的警號和單位證實他的身份

2. 你有權在任何時候要求律師和領事官員的援助 (駐法台北代表處 緊急聯絡電話：+33680074994) 。

3.你有權對任何處分要求覆議或上訴。

4. 任何處罰，你都可以選擇當場支付（信用卡）或延遲繳交。

5. 任何處罰都必須提供筆錄（PV）或者違法通知（AVIS）。

6. 警察在任何時候，都必須使用vous（您）來稱呼你。

7. 理論上，你有權拍照，但是你不能拍攝警務人員的臉，也不能傳播，以免觸法。

公共交通訊息 現在巴黎地區的交通班次已經減少，你可以查詢RATP最新的交通情況，或下載交通公司的官方RATP, Next Stop Paris等app.

你也可以撥打RATP免費官方咨詢熱線：0800 130 000，該熱線將每天24小時為您提供免費冠狀病毒疫情咨詢。

更多法國的新冠病毒官方公告，請訪問政府網站

建議大家特別注意規定的部分，免得違規: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

大家如果出國或已經在國外，可以上外交部網站進行「旅外安全－出國登錄」；如果你在過去14天內有在疫區逗留，並出現呼吸道感染跡象，請立即撥打“法國緊急醫療服務熱線”：15.

因為歐洲的新冠病毒肺炎情況日漸嚴重，所以由法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）合併組成的法荷航空集團，自即日起將停飛巴黎來回香港及臺北的航班至3月29日。 請旅遊前後的大家注意隔離 /來源：中央流行疫情指揮中心

最後，請大家多洗手、少出門、保持心情平穩；祝大家平安健康！

延伸閱讀： 法國封城禁令資訊 通行證填寫教學

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