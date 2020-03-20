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特殊時期單人也能出行！ 巴黎共享單車VÉLIB 租借教學、路線分享

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
在路上盡量尋找單車專用道/來源：Velib Metropole
在路上盡量尋找單車專用道/來源：Velib Metropole

騎車是最自由又省錢的交通方式/來源：Velib Metropole-Leopold Trassard
騎車是最自由又省錢的交通方式/來源：Velib Metropole-Leopold Trassard
圖文/ Insidr

這段特殊時期如果你在法國，會發現警察在路上檢查大家是不是乖乖遵守出行限制，因為大家只能去醫療院所或購買生活必需品，不過單人運動也是被允許的！那麼不和路人接觸的運動，或是購物的最佳交通方式，就是單車啦！

在法國不同城市，你都可能找到共享單車，租借可以一天或長期，價格都比搭車划算！以巴黎為例子，如何租借巴黎共享單車Vélib呢？在巴黎騎車安全嗎？

其實，巴黎有許多單車道，雖然有時要和行人或公車分享，但大家對單車還是比較友善的；如果你人在花都，可以參考這篇文章，INSIDR把我們最愛的自行車路線分享給你，在運動途中探索更多不同的城市角落！　

什麼是VÉLIB？

巴黎單車風氣也很興盛/來源：Velib Metropole
巴黎單車風氣也很興盛/來源：Velib Metropole
在整個巴黎市內有一個由市議會管理的共享自行車計劃，這些電動（藍色，時速可達25）或綠色的普通自行車稱為“Vélib”，在城市周圍共有數百個車站讓遊人隨意租用，單車道總長達到6000公里，也有app可以查到各車站的單車數量！

VÉLIB如何運作？

每次租還車都要確認v-box顯示正確訊息/來源：Velib Metropole
每次租還車都要確認v-box顯示正確訊息/來源：Velib Metropole
1. 短期用戶：

直接到Vélib站並按照機器上的屏幕說明進行操作。你可以輕鬆地將語言切換為中文或你所需的語言。它會要求你使用信用卡支付。選擇一輛自行車並輸入自行車號碼。　

2. 長期用戶：

你可以在Vélib' Métropole官網購買長期用戶卡，預訂最短一年的套餐，系統會把你的帳號密碼e-mail給你，租車時在車子的螢幕輸入就可以。

到達車站，選擇一輛「健康的」自行車，將卡片刷在讀卡器上，或是把帳密輸入進去，等待綠燈和信號指示解鎖自行車。首30分鐘免費。　

租用VELIB要花多少錢？

1.短期： 1,70€是一日票，8€是7天票，這讓你可以於30分鐘的旅程內無限次使用單車。30分鐘以上的行程會收取額外的“使用費”，通常是1歐起跳。

當你註冊購買一到七天的租票時，Velib需要你提供150€的押金。這個金額將會在你的帳戶中被凍結，你歸還自行車時，就會退回給你。

2. 長期：上官網找尋租車頁” Subscribe to a plan”

V-LIBRE 適合偶爾騎成的人，每一分鐘都計費，但免月費

V-PLUS適合每個月騎乘超過4次的用戶，綠色車前30分鐘免費，藍色電動助力車一上車就要收費一歐起，月費3,10歐元

V-MAX適合喜歡電動車的用戶，前30分鐘不限車型都免費，月費8,30歐元

租借巴黎共享單車Vélib小撇步

App的找車和運動紀錄功能齊全/來源：Velib Metropole
App的找車和運動紀錄功能齊全/來源：Velib Metropole
下載Vélib應用程式，方便你找到靠近你的車站。在app上面會有各車站的數量、你每次騎車的租借時間（順便記錄自己的運動量哦！）等實用的訊息。

－ 如果Vélib座椅在車站停靠時向著後方，那是一個故障的標誌；你也可以先檢查把手和輪胎有沒有問題。

－輸入帳密，租車成功後，你看到車子螢幕顯示”GO” 就可以上車了。

－ 做個有責任心的騎車者！巴黎的交通道路是非一般的忙碌，車道也不是很寬，所以請萬分小心，戴上可以反光的安全帽。

－ Vélib的自行車很受歡迎，所以有時會沒車；但車站與車站之間距離不超過300m，你可以走到下一站！

－ 當你歸還Vélib自行車時要確保小燈變綠、螢幕出現你騎行的時間！否則這可能將會被當成沒有退還自行車而額外收費。

歸還要確認停好車再離開/來源：Velib Metropole　
歸還要確認停好車再離開/來源：Velib Metropole　

巴黎單車漫遊

大家請注意，疫情期間，你只能帶著出門申請表，在住處附近走動或運動；以下路線如果正好在你附近才可以上路哦！疫情過去後，我們推薦 Bike About 的單車漫遊團。 他們會從自行車帶你遊走大多數遊客都會錯過的市內迷人街道和本地社區，所以你可以用在地人的角度發現巴黎美麗的一面！

他們除了在巴黎以外，在凡爾賽和香檳城也組織自行車旅行團！

巴黎古蹟遊這段悠閒的車程將帶你穿梭巴黎中心最美麗經典的古蹟，包括艾菲爾鐵塔，榮譽軍人院，協和廣場，羅浮宮，萬神殿等等！行程持續大約一個小時，但不用急，騎車時應該花時間好好吸收巴黎主要古蹟的魅力！

開始：2 Avenue des Portuguais，75016 Paris

結束：174 Rue Saint Jacques，75005 Paris

距離：12公里

悠遊塞納河岸

在塞納河旁邊兜風吧/來源：Velib Metropole
在塞納河旁邊兜風吧/來源：Velib Metropole
塞納河貫穿巴黎，經過一些美麗的橋樑，熱門景點和古蹟。 按照這條單車路線，不僅可以看到一些主要的旅遊熱點，還可以在塞納河旁邊找到一些遊客不知道的城市啊！

開始：1 rue Pau Casals，75013 Paris

結束：6 Boulevard de Grenelle

距離：12公里

布洛涅森林 BOIS DE BOULOGNE

布洛涅森林是巴黎最大的公園之一。 如果你喜歡遠離繁囂，逃離巴黎街頭和參觀一些非主流的旅遊景點，同時被鬱鬱蔥蔥的綠油油環抱，這是你完美的路線！

開始：99 Avenue Charles de Gaulle，92200 Neuilly sue Seine

結束：3 Rue Traktir，75016 Paris

距離：15公里

歐洲最大公園、運河周邊 CANAL SAINT MARTIN

聖馬丁運河是新興的巴黎潮人地帶/來源：wikimedia
聖馬丁運河是新興的巴黎潮人地帶/來源：wikimedia
聖馬丁運河是巴黎人的熱門集中地，它擁有獨特的潮流氣氛。沿著這條路線探索這個時髦的社區，它的周圍景點，包括Parc des Buttes-Chaumont 比丘肖蒙公園和Père-Lachaise拉雪兹神父公墓；你可以選擇更簡單的路線，沿著運河往北直達歐洲最大的公園Parc de la Villette好好兜風!

開始：1 Avenue de la Porte de la Villette，75019 Paris

結束：41 rue du Repos，75020 Paris

距離：11公里

腳踏遊SAINT CLOUD　

位於巴黎附近的Saint Cloud風景如畫，這個公園是逃離人患和繁忙的巴黎街道的理想去處，在這邊你可以安心輕鬆地騎車！

你可以租一輛自行車，甚至一輛雙人自行車，與家人或朋友一起迎風飽覽花園的風景。

可愛的velib曾經派聖誕老公公來送糖/來源：Velib Metropole
可愛的velib曾經派聖誕老公公來送糖/來源：Velib Metropole

INSIDR祝你快樂出門，平安到家！

延伸閱讀：手把手教你租借巴黎共享單車　

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巴黎 單車 公園

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