體驗「宮殿級」飯店、買大牌一條路搞定！巴黎奢華名店區這樣逛

圖文/ Insidr

買高端名品，巴黎就是首選，如果沒時間去La Vallée Village折扣村買減價的名牌，市區那麼多百貨和商店，應該怎麼逛才能以最省時的方式走進商品最齊全的店？請拿好這篇攻略，從歌劇院或是羅浮宮出發，一整天的美好時光和用餐規劃，我們都幫你想好了！

聖奧諾雷大街: 法國高級時裝及時尚中心

Saint-Honoré精品街 /來源：wikimedia

這是古典優雅與現代奢華的融合交匯之地。2公里的街道擁有迷人的建築和眾多時尚商店。聖奧諾雷大街（Rue Saint Honoré）位於巴黎歷史悠久的市中心，座落於歌劇院和杜樂麗花園之間。 在街上，你可以找到高級精品店像是愛馬仕和Louboutin、一流餐廳以及城市中最頂級的豪華飯店。聖奧諾雷大街位置交通方便，靠近巴黎幾個最受歡迎的旅遊景點，例如：羅浮宮博物館、旺多姆廣場（Place Vendome）和巴黎愛麗舍宮（Palais Présidentiel de L’Élysée）。

Maison Chanel 香奈兒創造出別緻的女性氣質 /來源：flickr 看看路上女孩仰望的眼光……這裡是香奈兒品牌的發源地！該建築仍然是香奈兒品牌的工作室，是可可香奈兒辦公室的原址，也是香奈兒第一個展場，配有自己的伸展台。卡爾・拉格斐（Karl Lagerfeld）在此工作過。

這間精品店於1918年開業，當時可可（Coco）買下 Rue Cambon 31號一整棟建築，作為不斷發展業務的基地。該建築擁有多個樓層，包括一間精品店、大型時裝展演間、通往可可私人公寓的著名鏡面樓梯以及她的工作室和辦公室（至今仍在使用）。

Rue Cambon的香奈兒專賣店是第一間現代精品店，是香奈兒的原址。儘管較高的樓層不對公眾開放，但仍然可以參觀樓下的精品店。作為香奈兒的本舖，這裡是購物香奈兒所有商品的理想場所。

地址: 31 Rue Cambon, 75001 Paris

Longchamp

這是台灣許多人都喜歡的旅行配件和包包領導品牌。自1948年成立以來，創建具指標性的Le Pliage手提包的Longchamp一直是一間家族企業。由於皮革製品在當時經常與馬術運動相關，因此，該品牌以巴黎著名的Bois de Boulogne的Longchamp馬場命名。

如今，品牌不僅持續影響旅遊和配件市場，也將其產品範圍擴大到成衣和鞋子。Longchamp在聖奧諾雷大街390號開設了第一間精品店。 隨著國際業務的增長，該精品店於1999年遷至現址聖奧諾雷大街404號。

今天，Longchamp佔據了同一地址的整棟建築，佔地700平方公尺，共三層樓。 旗艦店採用瑪瑙石和紫檀木等珍貴材料精心設計，以凸顯Longchamp系列最美的作品。

在旗艦店可以找到完整的Longchamp系列商品，包括包包、鞋子和成衣。 你還可以在這裡找到Longchamp與藝術家或設計工作室合作的的限量版商品。

地址: 404 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

INSIDR 小撇步

你可以在聖奧諾雷大街上的Longchamp預訂免費的VIP購物體驗！ 體驗內容包括美麗的旗艦店導覽、品嚐香檳、購買包包或錢包贈送免費壓紋以及獨家禮物！ 香榭麗舍大道上的Longchamp也提供這種購物體驗。

聖奧諾雷大街：其他奢侈品牌旗艦店

你還可以在聖奧諾雷大街上找到許多奢侈品牌的旗艦店。Balenciaga, Givenchy, Yves Saint-Laurent, Christofle等品牌都可以在這條街上找到。這些旗艦店令人驚豔，每間店都嘗試爭取成為行業第一。這些品牌聘請了特別的設計師來創建令人印象深刻的店面，這些店面必須同時反映出品牌的個性和地位。 即使你不打算購物，逛逛聖奧諾雷大街上的商品櫥窗也值得了。

RUE CAMBON的 ‘NOUS’

如果你從未聽說過’nous’，想知道為什麼我們將其列入聖奧諾雷大街的介紹清單，那是因為‘nous’是已歇業的時尚聖地Colette的概念店。Colette是聖奧諾雷大街上備受喜愛的高級時裝、街頭服飾和配飾精品店。該商店因挖掘傳奇時尚品牌而聲名大噪，從此之後在國際上廣為人知。

時尚愛好者哀歎Colette的歇業，但經營Colette同一批人卻開了Nous。儘管nous不販售女裝或化妝品，但Colette的愛好者仍然可以透過店面販售的鐘錶、高科技產品、男士街頭服飾、眼鏡、配飾和書籍來找尋相同的概念和風格。

地址: 48 rue Cambon

珠寶街：旺多姆廣場 PLACE VENDÔME

華麗的廣場被名店圍繞 /來源：wikipedia

多年來，旺多姆廣場（PlaceVendôme）在某種程度上已成為高級珠寶的中心。在廣場上，你可以發現閃閃發光的珠寶品牌精品店，例如：Repossi、Piaget、Boucheron和Chaumet。你還會發現瑞士著名製表商像是勞力士(Rolex)和Hublot等。

廣場上也有香奈兒、Jaeger-LeCoultre 和 Guerlain 商店，裡面販售完整的系列珠寶。 Boucheron和Chaumet等一些指標性珠寶公司也將其總部和設計工作室設在旺多姆廣場（Place Vendôme），該廣場因此成為珠寶業的真正熱點。

和平街：RUE DE LA PAIX 和平咖啡館又叫「總統咖啡館」 /來源：wikipedia 這裡有高端訂製和知名品牌店，能讓你感受滿滿的貴氣。你可以流連於世界上最大的卡地亞（Cartier）商店以及其他著名品牌，例如：義大利鐘錶設計師Officine Panerai 和瑞士最古老的鐘錶製造商 Vacheron Constantin。Bvlgari和具指標性的 Tiffany and Co.距離卡地亞旗艦店僅幾步之遙。該地區許多零售商都被認定是高級時裝珠寶，這意味著這些作品僅使用最好的材料手工製作，盡可能接近完美。

如果你想體驗法國的庶民活動：喝咖啡，許多任法國總統都會去的和平咖啡館Café de la Paix，就在歌劇院旁邊哦！

最奢華的宮殿式飯店在哪裡？

旺多姆廣場的RITZ HOTEL巴黎麗茲飯店絕對是巴黎最好的住宿地點之一，被評為是世界上最豪華的飯店之一，並且也是「世界領先飯店(The Leading Hotels of the World)」的認證成員。 巴黎麗茲酒店由瑞士飯店經營者César Ritz 於1898年創立，建於18世紀聯排別墅的外牆後面。

飯店於2018年進行全面翻新，以達到「宮殿」等級，這是法國政府授予法國最佳飯店的稱號。 如今，麗茲飯店擁有159間客房，每晚收費至少1200歐元。麗茲飯店內也是巴黎最好的酒吧之一海明威酒吧（Bar Hemingway）的所在地，是F. Scott Fitzgerald、Cole Porter和海明威（Hemingway）等著名人士度過美好夜晚的聚集地。

地址: 15 Place Vendôme, 75001 Paris

MANDARIN ORIENTAL

聖奧諾雷大街上的東方文華飯店(Mandarin Oriental)是巴黎的美食天堂。 這間有138間客房的飯店包含三間特別的餐廳、雞尾酒吧以及法式甜點店，全部由米其林星級廚師Thierry Marx管理。他於飯店內開設的招牌餐廳Sur Mesure開業僅六個月便獲得了米其林兩顆星。

除了美食外，飯店的藝術裝飾也令人驚嘆，另外，飯店的部分客房可以說是巴黎最寬敞的客房。東方文華飯店距杜樂麗花園（Tuileries Gardens）僅兩個街區，絕對是巴黎的最佳住宿地點之一。

地址: 251 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France

HÔTEL COSTES

聖奧諾雷大街上的Hotel Costes是一家巴黎時尚風格的飯店，以酒吧和舉辦傳奇派對而聞名，巴黎的政商名流和著名人士特別熱愛且經常造訪 Costes 酒吧。 酒吧座落於美麗的飯店庭院內，遠離巴黎第一區的人潮，提供一定程度的隱密性。

Hotel Costes 也提供傑出的音樂策展服務，你可以在Spotify或Apple音樂免費下載這些音樂。Costes 也是聖奧諾雷大街上眾多奢華飯店中最經濟實惠的，房間每晚500歐元起。

地址: 239-241 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

HÔTEL MEURICE

Rivoli大街上的Le Meurice是一間五星級飯店，可以俯瞰杜樂麗花園。 Le Meurice除了是巴黎最豪華的住宿地點之外，也因飯店屢獲殊榮的糕點師 Cédric Grolet而聞名。Cédric Grolet在外面也有經營自己的甜點店。

在這裡，你可以找到法式經典甜點，像是：新鮮出爐的瑪德蓮和新時代的創作-布里歐(brioche)搭配Grolet的招牌-精緻水果雕刻。Le Meurice也擁有由厲害的廚師Alain Ducasse創立的米其林餐廳，就位於華麗的17世紀建築餐廳內。

地址: 228 rue de Rivoli, 75001 Paris

買完名品，別忘了弄清楚退稅手續和注意事項哦！

延伸閱讀： 法國退稅大全

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